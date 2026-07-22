Ο λόγος που ο Christopher Nolan απαγορεύει αυστηρά συγκεκριμένα παπούτσια στα γυρίσματα του

Ο Christopher Nolan εξηγεί τον λόγο για τον οποίο απαγορεύει αυστηρά στους ηθοποιούς του να φορούν μπότες Ugg στα γυρίσματα

Με μια ματιά Ο Christopher Nolan απαγορεύει αυστηρά τα Ugg boots στους ηθοποιούς του στα διαλείμματα των γυρισμάτων.

Ο λόγος είναι η διατήρηση της μαγείας της στιγμής και η αποφυγή στοιχείων του σύγχρονου κόσμου.

Τα Ugg boots θεωρούνται σύμβολο της σύγχρονης εποχής που αποσπά από τη φανταστική πραγματικότητα.

Ο Nolan δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο και αποφεύγει την ψηφιακή επικοινωνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Christopher Nolan φημίζεται για τις επικές του ταινίες, τη σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια και την απόλυτη αφοσίωσή του στο κινηματογραφικό σύμπαν που χτίζει. Ωστόσο, φαίνεται πως ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης διαθέτει και έναν εξίσου αυστηρό, αν και αρκετά αστείο, κανόνα εντός του πλατό, ο οποίος αφορά αποκλειστικά… τα παπούτσια των ηθοποιών του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή CBS Mornings, ο 55χρονος δημιουργός αποκάλυψε πως απαγορεύει κατηγορηματικά στους πρωταγωνιστές του να φορούν Ugg boots στα διαλείμματα των γυρισμάτων. Μιλώντας στη Gayle King, εξήγησε ότι ο λόγος πίσω από αυτή την ασυνήθιστη απαγόρευση πηγάζει από την ανάγκη να διατηρηθεί η μαγεία της στιγμής, αποφεύγοντας οτιδήποτε θυμίζει τον σύγχρονο κόσμο.

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Καθώς τα κοστούμια στις ταινίες του Nolan, όπως στο ιστορικό του δράμα, «The Odyssey», συχνά περιλαμβάνουν δύσκολα ή άβολα υποδήματα, οι ηθοποιοί τείνουν να τρέχουν στα καμαρίνια για να φορέσουν τα πιο μαλακά, άνετα και ζεστά φουσκωτά μποτάκια. Ο σκηνοθέτης, όμως, τα βλέπει σαν μια απόλυτη απειλή για τη συγκέντρωση όλων.

«Θέλω να παραμείνω στη στιγμή, θέλω οι ηθοποιοί να παραμείνουν στη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Για μένα, οι μπότες Ugg είναι σύμβολο της σύγχρονης εποχής, όσο παράλογο κι αν ακούγεται». Μάλιστα, συνέκρινε τη συγκεκριμένη συνήθεια με το να τρώει κάποιος πατατάκια πίσω από τις κάμερες, τονίζοντας πως πρόκειται για λεπτομέρειες που σου υπενθυμίζουν την πεζή πραγματικότητα αντί για τον φανταστικό κόσμο που προσπαθούν να πλάσουν.

Η συγκεκριμένη ιδιοτροπία του σκηνοθέτη έχει γίνει εδώ και χρόνια αντικείμενο πειραγμάτων από μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ. Η Anne Hathaway, η οποία συνεργάστηκε μαζί του τόσο στο «The Dark Knight Rises» όσο και στο «Odyseey», αποκάλυψε πως όταν εμφανίστηκε μια μέρα με τα αγαπημένα της Uggs, εκείνος απλώς την κοίταξε και της είπε «Όχι». Εκείνη απάντησε αμέσως «Κανένα πρόβλημα!», και τα παπούτσια εξαφανίστηκαν δια παντός.

Ανάλογη εμπειρία είχε και η Emily Blunt το 2022, η οποία αστειεύτηκε δημόσια πως η συμπεριφορά του Nolan θύμιζε τη Miranda Priestly από την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada». Όπως είχε αποκαλύψει, όταν εμφανίστηκε στο πλατό φορώντας τα, ο σκηνοθέτης την κοίταξε ανέκφραστος απαιτώντας να τα βγάλει αμέσως.

Ένας σκηνοθέτης εκτός… εποχής

Η αποστροφή του Nolan προς τις σύγχρονες ανέσεις δεν περιορίζεται μόνο στα πλατό των ταινιών του, αλλά επεκτείνεται και στην προσωπική του ζωή. Όπως επιβεβαίωσε ο πρωταγωνιστής του «The Odyssey», Matt Damon, ο Βρετανός σκηνοθέτης είναι γνωστό πως δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο, ούτε επικοινωνεί ποτέ μέσω email ή μηνυμάτων.

Για να καταφέρουν οι παραγωγοί και οι ηθοποιός να έρθουν σε επαφή μαζί του, συνήθως μεσολαβεί η σύζυγός του και πολυβραβευμένη παραγωγός, Emma Thomas, αποδεικνύοντας ότι ο Nolan ζει και δημιουργεί με τους δικούς του, μοναδικούς κανόνες.