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Cinema 22.07.2026

«Spider-Man: Brand New Day»: Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer και η δράση χτυπάει «κόκκινο»

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Η Marvel κυκλοφόρησε το τρίτο και τελευταίο trailer του Spider-Man: Brand New Day, με τον Tom Holland να επιστρέφει σε μια νέα περιπέτεια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» με δράση και συγκίνηση.
  • Ο Peter Parker ζει διπλή ζωή, καθώς κανείς δεν θυμάται την ταυτότητά του μετά τα γεγονότα του «No Way Home».
  • Νέα μυστηριώδης απειλή εμφανίζεται στη Νέα Υόρκη, ενώ οι δυνάμεις του Spider-Man εξελίσσονται απρόβλεπτα.
  • Στο trailer εμφανίζεται ο Hulk (Mark Ruffalo) και η ταινία συνδυάζει δράση με προσωπικές στιγμές του ήρωα.
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Η αναμονή για το «Spider-Man: Brand New Day» πλησιάζει στο τέλος της και η Marvel Studios έδωσε στους fans μια τελευταία γεύση πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα. Το τρίτο και τελευταίο trailer της ταινίας κυκλοφόρησε, γεμάτο εκρηκτικές σκηνές δράσης, συγκίνηση και νέες αποκαλύψεις για την ιστορία του Peter Parker. Το νέο βίντεο επιβεβαιώνει ότι ο αγαπημένος υπερήρωας θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής του. Παράλληλα, η παρουσία του Mark Ruffalo ως Hulk ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των fans του Marvel Cinematic Universe.

Tom Holland Spiderman

Το trailer δεν περιορίζεται μόνο στις εντυπωσιακές μάχες, αλλά δίνει και μια πιο συναισθηματική διάσταση στην ιστορία του Peter Parker. Μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home», ο κόσμος εξακολουθεί να μην θυμάται ποιος πραγματικά είναι, αναγκάζοντάς τον να ζει μια διπλή ζωή χωρίς τους ανθρώπους που αγαπά. Την ίδια στιγμή, μια νέα και μυστηριώδης απειλή εμφανίζεται στη Νέα Υόρκη, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την πόλη αλλά και τον ίδιο τον Spider-Man. Όλα δείχνουν πως η νέα ταινία θα συνδυάζει έντονη δράση με πιο προσωπικές και συναισθηματικές στιγμές.

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Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, ο Peter Parker συνεχίζει να προστατεύει τη Νέα Υόρκη ως Spider-Man, όμως πλέον κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα. Μετά το ξόρκι του Doctor Strange στο τέλος του Spider-Man: No Way Home, ολόκληρος ο κόσμος έχει ξεχάσει την ύπαρξή του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο νεαρός ήρωας καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα απειλή, ενώ οι δυνάμεις του αρχίζουν να εξελίσσονται με έναν απρόβλεπτο και επικίνδυνο τρόπο.

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του trailer είναι η σκηνή όπου ο Peter Parker γράφει ένα γράμμα στην MJ, προσπαθώντας να της εξηγήσει όλα όσα συνέβησαν μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι βέβαιος αν θα της το παραδώσει ποτέ. Λίγο αργότερα, το trailer αλλάζει ρυθμό και ακολουθούν εντυπωσιακές σκηνές δράσης με τον Hulk, τον οποίο υποδύεται ο Mark Ruffalo. Οι μάχες είναι γεμάτες ένταση, ενώ η νέα απειλή παρουσιάζεται ως ένας αντίπαλος που μόνο ο Spider-Man μπορεί να σταματήσει.

Το cast της νέας ταινίας

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει ο Tom Holland, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται ξανά η Zendaya ως MJ και ο Jacob Batalon ως Ned. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Jon Bernthal, Sadie Sink, Tramell Tillman, Keith David, Michael Mando και Liza Colón-Zayas, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυνατό cast για το νέο κεφάλαιο του Spider-Man. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Destin Daniel Cretton, ενώ το σενάριο έχουν γράψει οι Chris McKenna και Erik Sommers.

Με το τελευταίο trailer να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, το Spider-Man: Brand New Day φαίνεται πως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς για τους φίλους της Marvel.

Οι νέες σκηνές δράσης, η συναισθηματική πορεία του Peter Parker, η δυναμική παρουσία του Hulk και οι αποκαλύψεις για τη νέα απειλή δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ενόψει της πρεμιέρας. Οι fans έχουν ήδη ξεκινήσει να αναλύουν κάθε δευτερόλεπτο του trailer, αναζητώντας στοιχεία και κρυμμένα easter eggs. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Spider-Man επιστρέφει πιο ώριμος, πιο μόνος και πιο αποφασισμένος από ποτέ.

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Spider-Man: Brand New Day TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
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