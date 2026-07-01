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Cinema 01.07.2026

«Spider-Man»: Το crossover του Messi με τη Marvel που «έριξε» το internet

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Ο Lionel Messi πρωταγωνιστεί στο νέο trailer του «Spider-Man: Brand New Day» μαζί με τον Tom Holland, ο οποίος υποδύεται τον Spider Man
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Lionel Messi εμφανίζεται στο νέο promo του «Spider-Man: Brand New Day» μαζί με τον Tom Holland.
  • Το trailer συνδυάζει ποδόσφαιρο και Marvel, με τον Messi να βοηθά τον Spider-Man μέσω μιας εφαρμογής.
  • Η εμφάνιση του Messi στο trailer έχει γίνει viral και έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στα social media.
  • Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Ιουλίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Lionel Messi κάνει μία από τις πιο απρόσμενες crossover εμφανίσεις της χρονιάς, πρωταγωνιστώντας στο νέο promo του «Spider-Man: Brand New Day» μαζί με τον Tom Holland. Το νέο trailer κυκλοφόρησε ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται στην πιο συναρπαστική του φάση, συνδυάζοντας ποδόσφαιρο και Marvel σε ένα βίντεο που ήδη έχει γίνει viral στα social media.

https://www.instagram.com/LeoMessi/
https://www.instagram.com/LeoMessi/

Το trailer ξεκινά με τον Peter Parker να κάθεται σε ένα καφέ, μιλώντας στο τηλέφωνό του. Ξαφνικά, βλέπει να μπαίνει στον χώρο ο Lionel Messi και μένει άφωνος. Προσπαθώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του, του λέει ότι τον αναγνώρισε. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ απαντά λιτά με ένα «Si», αφήνοντας τον Peter να αναρωτιέται τι ακριβώς κάνει εκεί.

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Η απάντηση έρχεται αμέσως. Ο Messi σηκώνει το κινητό του και λέει απλά «Spider-Man», δείχνοντας στην οθόνη το Spidey Tracker, την εφαρμογή που είχε δημιουργήσει ο Ned και είχε δοθεί νωρίτερα στη δημοσιότητα, επιτρέποντας στους fans να παρακολουθούν την τοποθεσία του αγαπημένου υπερήρωα.

Ο Peter δεν χάνει χρόνο, τρέχει να φορέσει τη στολή του Spider-Man και επιστρέφει για να συνοδεύσει τον Messi στη… δική του περιπέτεια. Λίγο πριν απογειωθούν πάνω από το Μανχάταν, ο Spider-Man τον ρωτά αν του αρέσουν τα ύψη. Ο Messi απαντά απορημένος «Como?», πριν οι δυο τους αρχίσουν να αιωρούνται ανάμεσα στους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης, με τον θρύλο του ποδοσφαίρου να φωνάζει ενθουσιασμένος σε μία σκηνή που ήδη έχει κλέψει τις εντυπώσεις.

Tom Holland Spiderman

Απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι την κυκλοφορία του «Spider-Man: Brand New Day», που κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Ιουλίου. Η προωθητική καμπάνια της νέας ταινίας της Marvel βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και το συγκεκριμένο trailer, παρότι περιλαμβάνει σκηνές που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα υπάρχουν στην τελική ταινία, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

https://www.instagram.com/wealth

Παράλληλα, το επίσημο trailer που είχε προηγηθεί αποκάλυψε την παρουσία του Hulk στη νέα ταινία, ενώ άφησε νέες ενδείξεις πως η Sadie Sink ίσως υποδύεται μία εκδοχή της Jean Grey στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.


Την ίδια ώρα, ο Tom Holland συνεχίζει τις εμφανίσεις του για την προώθηση της ταινίας, προσπαθώντας να αποφύγει τα spoilers. Σε πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα πρόσωπο που εξακολουθεί να γνωρίζει πως ο Peter Parker είναι ο Spider-Man, παρά το ξόρκι του Doctor Strange. Όταν ρωτήθηκε για πιθανή συμμετοχή του στα «Avengers: Doomsday» και «Avengers: Secret Wars», απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι θα τον δούμε και στα δύο επερχόμενα blockbuster του MCU.

Ο Tom Holland ως Spider-Man ξαπλωμένος σε ιστό με μια κοπέλα.
Ο Tom Holland υποδύεται τον Spider-Man στη νέα ταινία «Brand New Day».

Μέχρι τότε, το αναπάντεχο δίδυμο του Lionel Messi και του Spider-Man έχει ήδη καταφέρει να γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της καλοκαιρινής καμπάνιας της Marvel.

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Lionel Messi Spider-man TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
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