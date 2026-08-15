Cinema 15.08.2026

«Possession»: Το cult θρίλερ επιστρέφει 46 χρόνια μετά με ένα καστ-έκπληξη

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Το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με νέα κινηματογραφική ματιά, τον Parker Finn στη σκηνοθεσία και ένα καστ που τραβά αμέσως τα βλέμματα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το cult θρίλερ «Possession» του 1981 αποκτά ριμέικ από την Paramount Pictures.
  • Πρωταγωνιστούν οι Callum Turner και Margaret Qualley, ενώ σκηνοθετεί ο Parker Finn.
  • Η ταινία συνδυάζει ψυχολογικό και υπερφυσικό τρόμο, με προβληματική σχέση στο επίκεντρο.
  • Η πρεμιέρα του ριμέικ έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου 2027.
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Αν το «Possession» του 1981 έχει μείνει στη μνήμη σου ως μία από τις πιο αλλόκοτες, σκοτεινές και καθηλωτικές ταινίες τρόμου, τότε το νέο που έρχεται από την Paramount Pictures σίγουρα θα σου τραβήξει την προσοχή. Το εμβληματικό φιλμ αποκτά νέα μορφή μέσα από ένα ριμέικ που έχει ήδη συγκεντρώσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καστ, με τους Callum Turner και Margaret Qualley στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

https://www.instagram.com/sarahmargaretqualley23/
https://www.instagram.com/sarahmargaretqualley23/

Η νέα ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου 2027, επιχειρώντας να φέρει ξανά στο προσκήνιο μια ιστορία που έχει συνδεθεί όσο λίγες με τον ψυχολογικό και υπερφυσικό τρόμο. Στη σκηνοθετική καρέκλα κάθεται ο Parker Finn, δημιουργός που γνωρίζεις κυρίως από το «Smile», την ταινία τρόμου που κατάφερε να ξεχωρίσει εμπορικά και να δημιουργήσει το δικό της κοινό.

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Η επιλογή του Finn έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το «Possession» δεν είναι μια συνηθισμένη ιστορία τρόμου. Πρόκειται για μια ταινία που συνδυάζει ψυχολογική ένταση, υπερφυσικά στοιχεία και μια βαθιά προβληματική σχέση, οπότε η νέα εκδοχή της χρειάζεται μια σκηνοθετική προσέγγιση που να μπορεί να διατηρήσει τη σκοτεινή της ταυτότητα.

Callum Turner, το νέο πρόσωπο του James Bond, ποζάρει με κοστούμι και γραβάτα σε επίσημη εκδήλωση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Jonathan Fass, Roy Lee, Andrew Childs και Robert Pattinson, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Diego Calva, Madeline Brewer, Emory Cohen και Nicholas Alexander Chavez. Τη σκυτάλη παίρνουν ο Callum Turner και η Margaret Qualley, δύο ηθοποιοί που έχουν ήδη δημιουργήσει τη δική τους πορεία στο Hollywood και καλούνται να δώσουν τη δική τους εκδοχή σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ιστορία.

Η μεγάλη πρόκληση, φυσικά, είναι μία: να καταφέρει το ριμέικ να κρατήσει την ένταση και την αλλόκοτη ατμόσφαιρα του «Possession», χωρίς να περιοριστεί σε μια απλή επανάληψη της ταινίας του 1981. Μέχρι τις 11 Ιουνίου 2027, όταν και έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα, το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα εκδοχή αναμένεται να μεγαλώνει – και οι fans του σκοτεινού σινεμά έχουν ήδη έναν πολύ καλό λόγο να την περιμένουν.

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Possession ΤΑΙΝΙΑ
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