Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «Verity»

Το πρώτο trailer του «Verity» σε βάζει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα ενός ψυχολογικού θρίλερ όπου η αλήθεια δεν είναι πάντα αυτή που φαίνεται

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας «Verity» με πρωταγωνιστές Dakota Johnson, Anne Hathaway και Josh Hartnett.

Η ταινία βασίζεται στο best seller της Colleen Hoover και αφορά μια συγγραφέα που ολοκληρώνει έργο τραυματισμένης συζύγου.

Η πρωταγωνίστρια μετακομίζει στο σπίτι της οικογένειας και ανακαλύπτει σοκαριστικά μυστικά.

Η πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στους κινηματογράφους αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του «Verity» και το ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνιστές την Dakota Johnson, την Anne Hathaway και τον Josh Hartnett υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον σου μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ταινία βασίζεται στο best seller της Colleen Hoover και ακολουθεί τη Lowen Ashley, την οποία υποδύεται η Dakota Johnson.

Η νεαρή συγγραφέας προσλαμβάνεται από τον Jeremy Crawford, τον ρόλο του οποίου έχει ο Josh Hartnett, για να ολοκληρώσει το τελευταίο μυθιστόρημα της συζύγου του, Verity Crawford, που ενσαρκώνει η Anne Hathaway. Η Verity έχει σταματήσει να γράφει μετά από ένα σοβαρό ατύχημα και η Lowen μετακομίζει προσωρινά στο σπίτι της οικογένειας για να εργαστεί πάνω στο βιβλίο.

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Η παραμονή της εκεί, όμως, σύντομα παίρνει μια σκοτεινή τροπή. Καθώς η Lowen αρχίζει να ψάχνει περισσότερο το παρελθόν της Verity και να εξετάζει το υλικό που έχει αφήσει πίσω της, έρχεται αντιμέτωπη με σοκαριστικές πληροφορίες και μυστικά που αλλάζουν όσα πίστευε ότι γνώριζε για την οικογένεια Crawford. Όσο περισσότερο μένει στο σπίτι, τόσο περισσότερο μπλέκεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όπου η αλήθεια και το ψέμα δύσκολα ξεχωρίζουν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Showalter, ενώ το σενάριο είναι του Nick Antosca. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Ismael Cruz Córdova και Brady Wagner. Το «Verity» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου, με το πρώτο trailer να δίνει ήδη μια γεύση από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα και τις ανατροπές που περιμένουν τους θεατές.

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