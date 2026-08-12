Life 12.08.2026

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει το πιο απλό πρωινό «detox» και χρειάζεται μόλις δύο υλικά για να το φτιάξεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η συνήθεια που έγινε viral ως «detox» μπορεί να είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο νομίζεις, αρκεί να ξεχωρίζεις τα πραγματικά οφέλη από τους μύθους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το πρωινό ρόφημα της Κατερίνας Καινούργιου είναι ζεστό νερό με φρέσκο χυμό λεμονιού.
  • Προσφέρει ενυδάτωση και μια δόση βιταμίνης C, αλλά δεν αποτοξινώνει τον οργανισμό.
  • Η αξία του έγκειται στην ενυδάτωση και ως εναλλακτική σε ζαχαρούχα ροφήματα.
  • Η οξύτητα του λεμονιού μπορεί να ενοχλήσει ευαίσθητα στομάχια ή να επηρεάσει το σμάλτο των δοντιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μοιραστεί κατά καιρούς με τους followers της στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και μικρές συνήθειες που ακολουθεί για να ξεκινά τη μέρα της. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα απλό πρωινό ρόφημα που έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τη λεγόμενη «detox» κουλτούρα: ζεστό νερό με φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Ένα ποτήρι που χρειάζεται ελάχιστα υλικά, γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς, κυρίως επειδή θεωρείται ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσεις την ημέρα σου με ενυδάτωση και μια δόση βιταμίνης C. Είναι, όμως, πραγματικά ένα ρόφημα αποτοξίνωσης ή μήπως η πραγματική του αξία βρίσκεται κάπου αλλού;

Διάβασε επίσης: Το καλοκαίρι θέλει το δικό του smoothie – Φουλ ενυδάτωση σε κάθε γουλιά

Το πρώτο πράγμα που προσφέρει είναι η ενυδάτωση

Μετά από αρκετές ώρες ύπνου, το σώμα σου χρειάζεται υγρά και ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσεις είναι ένας απλός τρόπος να ξεκινήσεις να καλύπτεις τις ανάγκες σου. Αν δεν σου αρέσει το σκέτο νερό, το λεμόνι μπορεί να του δώσει γεύση και να κάνει την ενυδάτωση πιο ευχάριστη. Το αν θα το πιεις ζεστό ή χλιαρό είναι κυρίως θέμα προτίμησης. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το ζεστό νερό έχει κάποια ιδιαίτερη «detox» δράση σε σχέση με το νερό σε άλλη θερμοκρασία.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Το λεμόνι χαρίζει βιταμίνη C

Ο φρέσκος χυμός λεμονιού περιέχει βιταμίνη C, ένα αντιοξειδωτικό θρεπτικό συστατικό που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και στη σύνθεση κολλαγόνου. Η ποσότητα που παίρνεις από ένα ποτήρι νερό με λεμόνι εξαρτάται φυσικά από το πόσο χυμό θα προσθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι το λεμονόνερο μπορεί από μόνο του να «θωρακίσει» τον οργανισμό σου. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει έναν απλό τρόπο να προσθέσεις λίγη βιταμίνη C στην καθημερινή σου διατροφή.

Ένα ποτήρι νερό με φέτες λεμονιού και κομμάτια λεμονιού στο τραπέζι, παρουσιάζοντας τα οφέλη του πρωινού νερού.
Πηγή: Pexels

Είναι πράγματι ένα «detox» ρόφημα;

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση. Παρότι το ζεστό νερό με λεμόνι έχει γίνει συνώνυμο της αποτοξίνωσης, δεν υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις ότι απομακρύνει τοξίνες από τον οργανισμό. Το σώμα σου διαθέτει ήδη τα δικά του φυσικά συστήματα απομάκρυνσης άχρηστων ουσιών, με βασικό ρόλο να έχουν το ήπαρ και οι νεφροί. Επομένως, αν επιλέξεις το συγκεκριμένο ρόφημα το πρωί, καλό είναι να το βλέπεις περισσότερο ως μια ευχάριστη συνήθεια ενυδάτωσης και λιγότερο ως ένα «μαγικό» detox.

Δροσιστικό ρόφημα με νερό και φέτες λεμονιού σε γυάλινο ποτήρι, ιδανικό για επίπεδη κοιλιά.
Πηγή: Unsplash

Μπορεί να βοηθήσει και στη διατροφή σου

Ένα ποτήρι νερό με φρέσκο λεμόνι είναι χαμηλό σε θερμίδες και μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική σε αναψυκτικά ή άλλα ζαχαρούχα ροφήματα. Αυτό μπορεί να γίνει χρήσιμο αν προσπαθείς συνολικά να περιορίσεις την πρόσληψη ζάχαρης. Δεν σημαίνει, όμως, ότι το λεμόνι καίει λίπος ή ότι προκαλεί από μόνο του απώλεια βάρους. Η διαχείριση του βάρους εξαρτάται από το σύνολο της διατροφής, τη σωματική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής σου.

Φυσικό ρόφημα με αντιοξειδωτικά για λεία επιδερμίδα και καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.
Πηγή: Unsplash

Η μικρή λεπτομέρεια που αξίζει να θυμάσαι

Αν έχεις ευαισθησία στο στομάχι ή υποφέρεις από παλινδρόμηση, η οξύτητα του λεμονιού μπορεί να σε ενοχλήσει. Επίσης, η συχνή επαφή όξινων ροφημάτων με τα δόντια μπορεί να επηρεάσει το σμάλτο, επομένως δεν υπάρχει λόγος να καταναλώνεις μεγάλες ποσότητες μέσα στην ημέρα.

katerina_kainourgiou_paros (4)
https://www.instagram.com/katken85/

Τελικά, το πρωινό ρόφημα της Κατερίνας Καινούργιου μπορεί να γίνει μια ευχάριστη συνήθεια, αρκεί να μην του αποδίδεις ιδιότητες που δεν έχει. Ζεστό νερό, φρέσκο λεμόνι, λίγη βιταμίνη C και κυρίως καλή ενυδάτωση είναι τα πραγματικά οφέλη. Η «αποτοξίνωση», με την έννοια του καθαρισμού του οργανισμού από τοξίνες, είναι περισσότερο ένας δημοφιλής όρος του wellness παρά ένα αποτέλεσμα που μπορεί να σου χαρίσει ένα ποτήρι λεμονόνερο.

Διάβασε επίσης: Φτιάξαμε το μυστικό πρωινό ρόφημα που καταπολεμά το φούσκωμα – Η συνταγή που πρέπει να δοκιμάσεις ASAP

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

detox διατροφή ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Cristiano Ronaldo – Georgina Rodríguez: Η φωτογραφία με τις βέρες που επιβεβαίωσε τον γάμο τους

Cristiano Ronaldo – Georgina Rodríguez: Η φωτογραφία με τις βέρες που επιβεβαίωσε τον γάμο τους

12.08.2026
Επόμενο
Κρατερός Κατσούλης – Μαρία Ηλιάκη: Το backstage βίντεο από τη νέα φωτογράφιση του «Νωρίς Νωρίς»

Κρατερός Κατσούλης – Μαρία Ηλιάκη: Το backstage βίντεο από τη νέα φωτογράφιση του «Νωρίς Νωρίς»

12.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι
Food

Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι

12.08.2026
Η Selena Gomez «σπάει» τα ταμπού της μόδας και φοράει το πιο δύσκολο μαγιό του καλοκαιριού
Fashion

Η Selena Gomez «σπάει» τα ταμπού της μόδας και φοράει το πιο δύσκολο μαγιό του καλοκαιριού

12.08.2026
Summer crush alert: 4 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένα φλερτ
Life

Summer crush alert: 4 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένα φλερτ

12.08.2026
Έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια; Το matcha manicure είναι η νέα εμμονή των it girls
Beauty

Έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια; Το matcha manicure είναι η νέα εμμονή των it girls

12.08.2026
«The Devil Wears Prada 2»: Ποια iconic looks της ταινίας βγαίνουν σε δημοπρασία
Fashion

«The Devil Wears Prada 2»: Ποια iconic looks της ταινίας βγαίνουν σε δημοπρασία

12.08.2026
Τι σχέση μπορεί να έχει το μαλακτικό ρούχων με τα άλατα στο μπάνιο; Η απάντηση θα σε εκπλήξει
Life

Τι σχέση μπορεί να έχει το μαλακτικό ρούχων με τα άλατα στο μπάνιο; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

11.08.2026
Το καλοκαίρι τους ανήκει: Οι top DJ’s της παρέας ανήκουν σε αυτά τα ζώδια
Life

Το καλοκαίρι τους ανήκει: Οι top DJ’s της παρέας ανήκουν σε αυτά τα ζώδια

11.08.2026
Το απόλυτο summer guide για τα φρούτα σου: 3 tips που θα σε «σώσουν»
Food

Το απόλυτο summer guide για τα φρούτα σου: 3 tips που θα σε «σώσουν»

11.08.2026
Παγωτό ροδάκινο σε 2 λεπτά και το καλοκαίρι μόλις έγινε πιο γλυκό
Food

Παγωτό ροδάκινο σε 2 λεπτά και το καλοκαίρι μόλις έγινε πιο γλυκό

11.08.2026
Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι

Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι

Summer crush alert: 4 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένα φλερτ

Summer crush alert: 4 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένα φλερτ

Το απόλυτο summer guide για τα φρούτα σου: 3 tips που θα σε «σώσουν»

Το απόλυτο summer guide για τα φρούτα σου: 3 tips που θα σε «σώσουν»

Τι σχέση μπορεί να έχει το μαλακτικό ρούχων με τα άλατα στο μπάνιο; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Τι σχέση μπορεί να έχει το μαλακτικό ρούχων με τα άλατα στο μπάνιο; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Παγωτό ροδάκινο σε 2 λεπτά και το καλοκαίρι μόλις έγινε πιο γλυκό

Παγωτό ροδάκινο σε 2 λεπτά και το καλοκαίρι μόλις έγινε πιο γλυκό

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση