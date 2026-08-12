Fashion 12.08.2026

Η Selena Gomez «σπάει» τα ταμπού της μόδας και φοράει το πιο δύσκολο μαγιό του καλοκαιριού

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Η διάσημη star αποδεικνύει πως το λευκό ολόσωμο μαγιό δεν είναι πια ταμπού, αλλά το απόλυτο chic κομμάτι του καλοκαιριού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez επιλέγει το λευκό ολόσωμο μαγιό, ένα παραδοσιακά δύσκολο κομμάτι της μόδας.
  • Αποδεικνύει ότι το λευκό μαγιό μπορεί να είναι κομψό και γοητευτικό με τη σωστή προσέγγιση.
  • Συνδύασε το μαγιό με γυαλιά ηλίου και χρυσές λεπτομέρειες στα μαλλιά για chic εμφάνιση.
  • Συμβουλές για το λευκό μαγιό: ύφασμα υψηλής ποιότητας, διπλή επένδυση και κατάλληλα αξεσουάρ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez καταφέρνει διαχρονικά να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τα καλλιτεχνικά της βήματα αλλά και για το απόλυτα αυθεντικό της στιλ που εμπνέει εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ως αδιαμφισβήτητο fashion icon της γενιάς της, η ίδια δεν φοβάται να πειραματιστεί, να τσαλακωθεί ή να αναδείξει κομμάτια που άλλες γυναίκες μπορεί να προσπερνούν με δισταγμό. Η αβίαστη κομψότητα που τη διακρίνει κάνει κάθε της εμφάνιση viral, μετατρέποντας ακόμη και τις πιο απλές στιγμές της καθημερινότητάς της σε μαθήματα υψηλής αισθητικής και προσιτής μόδας. Αυτή τη φορά, η διάσημη τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας τραβάει τα βλέμματα επιλέγοντας ένα κομμάτι που παραδοσιακά διχάζει τις fashionistas και προκαλεί πονοκέφαλο στις λάτρεις της παραλίας: το λευκό ολόσωμο μαγιό.

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https://www.instagram.com/selenagomez/

Θεωρούμενο συχνά ως μια απαιτητική και «τρομακτική» επιλογή λόγω της διάφανης φύσης του όταν βρέχεται, καθώς και της φήμης του ότι τονίζει κάθε ατέλεια, το λευκό μαγιό απέκτησε τελικά νέα πνοή μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Instagram. Η ίδια απέδειξε με περίσσια αυτοπεποίθηση πως, μακριά από τα στερεότυπα και τα ταμπού, με τη σωστή προσέγγιση και τα κατάλληλα στοιχεία styling, αυτό το «δύσκολο» ρούχο μπορεί να μετατραπεί στο απόλυτο σύμβολο φινέτσας και καλοκαιρινής γοητείας.

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Πώς να υιοθετήσεις το look της Selena Gomez

Στη νέα της ανάρτηση, η Selena Gomez ποζάρει με ένα εντυπωσιακό off-white ολόσωμο μαγιό, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά. Για να απογειώσει το σύνολο και να αποφύγει τη μονοτονία, επέλεξε γυαλιά ηλίου με διάφανο καφέ φακό και χρυσές λεπτομέρειες, προσθέτοντας μια ρετρό αλλά σύγχρονη αίσθηση, ενώ παράλληλα ενσωμάτωσε χρυσές λεπτομέρειες στα μαλλιά της, χαρίζοντας μια chic και προσεγμένη νότα στο beach look της.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Κάνε το λευκό μαγιό σύμμαχό σου

Εάν μέχρι τώρα δίσταζες να επενδύσεις σε ένα λευκό ολόσωμο μαγιό, φοβούμενη τυχόν ατυχήματα διαφάνειας ή την έλλειψη χρωματικού ενδιαφέροντος, η επιλογή ενός μαγιό κατασκευασμένου από ύφασμα υψηλής ποιότητας και διπλή επένδυση διασφαλίζει απόλυτη κάλυψη, αντοχή και σιγουριά μέσα και έξω από το νερό.

Ο συνδυασμός με τα σωστά αξεσουάρ μπορεί να απογειώσει το αποτέλεσμα. Τα χρυσά κοσμήματα ταιριάζουν απίστευτα με το λευκό φόντο, αναδεικνύοντας τη μαυρισμένη επιδερμίδα. Παράλληλα, οι καλοκαιρινές υφές από raffia, όπως ψάθινα καπέλα και τσάντες θαλάσσης, προσφέρουν ένα αβίαστο boho-chic αποτέλεσμα, ενώ ένα χρωματιστό μεταξωτό μαντήλι δεμένο στα μαλλιά ή γύρω από τη μέση μπορεί να μεταμορφώσει το στιλ σου στη στιγμή.

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