Life 11.08.2026

Παγωτό ροδάκινο σε 2 λεπτά και το καλοκαίρι μόλις έγινε πιο γλυκό

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Πανεύκολο παγωτό ροδάκινο στο σπίτι με λίγα υλικά και ένα μπλέντερ, για την πιο δροσερή καλοκαιρινή συνταγή που θα λατρέψεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Σπιτικό παγωτό ροδάκινο φτιάχνεται σε 2 λεπτά με ελάχιστα υλικά.
  • Χρησιμοποιούνται παγωμένα κομμάτια ροδάκινου, γιαούρτι και λίγο γάλα.
  • Δεν απαιτείται παγωτομηχανή, μόνο ένα μπλέντερ για κρεμώδη υφή.
  • Η συνταγή είναι ιδανική για γρήγορο, δροσιστικό καλοκαιρινό επιδόρπιο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει δροσερές γεύσεις και εύκολες συνταγές που δεν απαιτούν ώρες στην κουζίνα. Αν ψάχνεις ένα σπιτικό γλυκό που να είναι και απολαυστικό και πανεύκολο, αυτό το παγωτό ροδάκινο θα γίνει το νέο σου αγαπημένο. Χρειάζεσαι ελάχιστα υλικά, ένα μπλέντερ και λίγα λεπτά για να δημιουργήσεις ένα κρεμώδες παγωτό με φυσική γεύση φρούτου. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι ούτε παγωτομηχανή ούτε περίπλοκες διαδικασίες.

Σπιτικό παγωτό με 2 υλικά και 0 θερμίδες, έτοιμο για σερβίρισμα σε γυάλινο μπολ, ιδανικό για εύκολη παρασκευή.
Pexels

Το μυστικό αυτής της συνταγής βρίσκεται στο ώριμο ροδάκινο, που χαρίζει φυσική γλυκύτητα και το καλοκαιρινό άρωμα που όλοι αγαπάμε. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το κόψεις σε κομμάτια και να το αφήσεις να παγώσει καλά στην κατάψυξη. Μετά, με τη βοήθεια του μπλέντερ, μετατρέπεται σε ένα απίστευτα βελούδινο παγωτό που θυμίζει τις αγαπημένες μας καλοκαιρινές λιχουδιές.

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Αυτή η viral λογική των frozen fruit desserts έχει γίνει αγαπημένη επιλογή για όσους θέλουν κάτι γλυκό χωρίς πολλά υλικά και περιττές θερμίδες. Με λίγο γιαούρτι και ελάχιστο γάλα μπορείς να πετύχεις την τέλεια υφή, ενώ με λίγο μέλι ή το αγαπημένο σου σιρόπι μπορείς να το κάνεις ακόμα πιο γλυκό. Είναι η ιδανική συνταγή για τις ζεστές μέρες που θέλεις παγωτό… εδώ και τώρα!

Ένα μπολ με παγωτό με 2 υλικά και 0 θερμίδες, ιδανικό για εύκολη σπιτική παρασκευή.
Pexels

Υλικά

  • 2-3 ώριμα ροδάκινα
  • 1 κουταλιά γιαούρτι
  • Λίγο γάλα της επιλογής σου
  • Προαιρετικά λίγο μέλι ή σιρόπι για περισσότερη γλυκύτητα
@xeniwellness

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Εκτέλεση

  1. Ξεφλούδισε τα ροδάκινα και κόψ’ τα σε μικρά κομμάτια.
  2. Βάλε τα κομμάτια στην κατάψυξη μέχρι να παγώσουν καλά.
  3. Ρίξε τα παγωμένα ροδάκινα στο μπλέντερ μαζί με το γιαούρτι και λίγο γάλα.
  4. Χτύπησε τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και κρεμώδης υφή.
  5. Πρόσθεσε, αν θέλεις, λίγο μέλι ή σιρόπι και απόλαυσε αμέσως το πιο εύκολο homemade παγωτό του καλοκαιριού.
Magnific
Magnific

Το παγωτό ροδάκινο είναι η απόδειξη ότι οι πιο νόστιμες καλοκαιρινές απολαύσεις δεν χρειάζονται πολλά υλικά. Με ένα φρούτο, λίγη φαντασία και λίγα λεπτά μπορείς να φτιάξεις ένα δροσερό dessert που θα λατρέψει όλη η παρέα.

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Παγωτό ροδάκινο σπίτι
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