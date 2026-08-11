Μουσική 11.08.2026

Karol G: Η μεγάλη έκπληξη στο νέο της άλμπουμ – Το τραγούδι με τον Bruno Mars που δεν περίμενε κανείς

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Η συνεργασία της Karol G με τον Bruno Mars κρύβει μια σημαντική αλλαγή για την τραγουδίστρια, η οποία τραγουδάει πρώτη φορά στα αγγλικά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Karol G κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ "No Me Arrepiento de Sentir Tanto".
  • Το τραγούδι "Still" με τον Bruno Mars είναι η πρώτη φορά που τραγουδά εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.
  • Η Karol G θέλει να χρησιμοποιήσει τα αγγλικά για να επικοινωνήσει με περισσότερους fans, όχι να αλλάξει ταυτότητα.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με Drake, Greg Gonzalez, Judeline και Rusowsky.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Karol G αποφάσισε να κάνει κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε τολμήσει ολοκληρωμένα στη μουσική της πορεία και, όπως φαίνεται, διάλεξε τον κατάλληλο άνθρωπο για να το μοιραστεί μαζί της. Η Κολομβιανή superstar κυκλοφόρησε το έβδομο studio album της, «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα τραγούδι που ξεχωρίζει αμέσως, όχι μόνο επειδή συμμετέχει ο Bruno Mars, αλλά και επειδή σηματοδοτεί μία πολύ σημαντική προσωπική αλλαγή για την ίδια. Το «Still» είναι μια συναισθηματική μπαλάντα και αποτελεί το πρώτο τραγούδι που η Karol G ερμηνεύει εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της με τη μουσική και το διεθνές κοινό της.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Η επιλογή του Bruno Mars για αυτή την ιδιαίτερη στιγμή μόνο τυχαία δεν μοιάζει. Οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται στο «Still», ένα τραγούδι που κινείται σε πιο τρυφερούς και συναισθηματικούς τόνους και δίνει στην Karol G την ευκαιρία να δείξει μια πλευρά της που ίσως δεν είχες συνηθίσει να βλέπεις. Μακριά από την ένταση και τον δυναμισμό που συχνά χαρακτηρίζουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, εδώ η τραγουδίστρια επιλέγει μια πιο ευάλωτη προσέγγιση.

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Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, βρίσκεται αλλού. Το «Still» είναι το πρώτο τραγούδι που η Karol G ερμηνεύει πλήρως στα αγγλικά, κάτι που, όπως έχει εξηγήσει η ίδια, είχε σκεφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει να το κάνει πράξη. Η ίδια αποκάλυψε ότι πάντα είχε στο μυαλό της την ιδέα να δημιουργήσει μουσική στα αγγλικά, αλλά ποτέ δεν πίεσε τον εαυτό της να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Στην περίπτωση του «Still», ωστόσο, αισθάνθηκε πως το ίδιο το τραγούδι ήταν εκείνο που την οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Η Karol G έχει ξεκαθαρίσει ότι η επιλογή των αγγλικών δεν σημαίνει πως θέλει να απομακρυνθεί από τις ρίζες ή την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Αντίθετα, θέλει να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ως ακόμη ένα μέσο επικοινωνίας με τους ανθρώπους που ακολουθούν τη μουσική της σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο όμορφο κομμάτι της συγκεκριμένης ιστορίας. Η Karol G δεν αντιμετωπίζει το «Still» ως μια αλλαγή πορείας, αλλά ως έναν ακόμη τρόπο να πλησιάσει το κοινό της. Υπάρχουν fans της που έχουν ως πρώτη γλώσσα τα αγγλικά και η τραγουδίστρια θέλησε αυτή τη φορά να τους μιλήσει απευθείας από αυτή την πλευρά.

Ο Bruno Mars σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την κορυφή του Billboard 200 με το άλμπουμ The Romantic.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που αποκτά μεγαλύτερη σημασία ακριβώς επειδή δεν μοιάζει να δημιουργήθηκε με μοναδικό στόχο να γίνει ένα ακόμη international hit. Υπάρχει πίσω του μια προσωπική επιθυμία, μια καλλιτεχνική περιέργεια και η ανάγκη της Karol G να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Το «Still» με τον Bruno Mars δεν είναι η μοναδική συνεργασία που τραβάει την προσοχή στο «No Me Arrepiento de Sentir Tanto». Το νέο άλμπουμ της Karol G περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με μεγάλα και διαφορετικά ονόματα της μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους ο Drake, ο Greg Gonzalez, η Judeline και ο Rusowsky.

Ο Bruno Mars με γυαλιά ηλίου και κοστούμι ερμηνεύει τραγούδι από το νέο του album "The Romantic".
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτό δείχνει και τη διάθεση της Karol G να μην περιοριστεί σε μία μόνο μουσική φόρμουλα. Αντίθετα, το νέο της album μοιάζει να λειτουργεί σαν ένας χώρος όπου διαφορετικοί ήχοι, καλλιτέχνες και επιρροές μπορούν να συνυπάρξουν. Και μέσα σε όλο αυτό, το «Still» ξεχωρίζει για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Είναι η στιγμή που βλέπεις την Karol G να κάνει ένα βήμα έξω από τη ζώνη άνεσής της, χωρίς όμως να αφήνει πίσω την καλλιτέχνιδα που έχει αγαπήσει το κοινό της.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Με τον Bruno Mars δίπλα της, η Karol G κάνει το πρώτο της ολοκληρωμένο βήμα στη μουσική στα αγγλικά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη περισσότερες εκπλήξεις στο μέλλον. Γιατί τελικά, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο ότι τραγουδά στα αγγλικά. Είναι ότι δείχνει πως, ακόμη και σε ένα σημείο όπου έχει ήδη κατακτήσει ένα τεράστιο κοινό, εξακολουθεί να έχει διάθεση να δοκιμάζει, να εξελίσσεται και να σε εκπλήσσει.

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BRUNO MARS Karol G μουσική
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