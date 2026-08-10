Ο Πέτρος Ιακωβίδης θα γίνει «Παγκόσμιο Φαινόμενο» – Backstage από το νέο του video clip

Ο Πέτρος Ιακωβίδης ετοιμάζεται να επιστρέψει με ολοκαίνουριο τραγούδι στις 28 Αυγούστου και σου δίνει μια πρώτη γεύση από όσα έγιναν στα γυρίσματα του νέου video clip

Με μια ματιά Ο Πέτρος Ιακωβίδης κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Παγκόσμιο Φαινόμενο» στις 28 Αυγούστου.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα backstage βίντεο από τα γυρίσματα του video clip του.

Το βίντεο δημιουργεί προσμονή και δίνει μια πρώτη εικόνα της ατμόσφαιρας, χωρίς να αποκαλύπτει τα πάντα.

Ο τίτλος και το οπτικό αποτέλεσμα του νέου τραγουδιού αναμένεται να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Πέτρος Ιακωβίδης ετοιμάζεται να δώσει ξανά τον ρυθμό του καλοκαιριού, αυτή τη φορά με ένα νέο τραγούδι που έχει έναν τίτλο ο οποίος δύσκολα περνά απαρατήρητος. Το «Παγκόσμιο Φαινόμενο» έρχεται στις 28 Αυγούστου και ο αγαπημένος τραγουδιστής έχει ήδη μπει σε ρυθμούς κυκλοφορίας, δίνοντάς σου μια πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα του video clip. Ο ίδιος μοιράστηκε ένα σύντομο backstage βίντεο μέσα από τα social media, ανεβάζοντας την προσμονή για το νέο του μουσικό βήμα. Αν κρίνεις, μάλιστα, από τον τίτλο του τραγουδιού, ο Πέτρος Ιακωβίδης δεν επιστρέφει διακριτικά, αλλά με διάθεση να αφήσει το δικό του αποτύπωμα και να σε βάλει από την πρώτη κιόλας στιγμή στο κλίμα της νέας του κυκλοφορίας.

Λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του «Παγκόσμιο Φαινόμενο», ο Πέτρος Ιακωβίδης αποφάσισε να μοιραστεί με τους followers του ένα μικρό δείγμα από τα γυρίσματα του video clip. Μέσα από το backstage βίντεο μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα γυρίσματα, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται όλα όσα έχει ετοιμάσει ο τραγουδιστής.

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Και ίσως αυτή να είναι και η καλύτερη τακτική, αφού όσο λιγότερα βλέπεις τώρα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η περιέργεια για το τελικό αποτέλεσμα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης φαίνεται πως βρίσκεται ήδη σε πλήρη προετοιμασία για την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού και το backstage στιγμιότυπο λειτουργεί σαν ένα μικρό teaser για όσα θα ακολουθήσουν.

Η ημερομηνία που πρέπει να κρατήσεις είναι η 28η Αυγούστου. Τότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη με τίτλο «Παγκόσμιο Φαινόμενο», προσθέτοντας ακόμη ένα κομμάτι στη μουσική διαδρομή του τραγουδιστή. Ο τίτλος από μόνος του δημιουργεί προσδοκίες και αφήνει χώρο για αρκετές ερμηνείες, ενώ η πρώτη εικόνα από το video clip δείχνει πως η νέα κυκλοφορία συνοδεύεται και από ένα προσεγμένο οπτικό αποτέλεσμα.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, άλλωστε, έχει τον δικό του τρόπο να δημιουργεί τραγούδια που βρίσκουν γρήγορα τη θέση τους στις playlists του κοινού και μένει να φανεί αν το «Παγκόσμιο Φαινόμενο» θα γίνει το επόμενο τραγούδι που θα τραγουδάς ξανά και ξανά. Το backstage βίντεο από τα γυρίσματα του video clip ήταν αρκετό για να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη προσμονή, καθώς σου επιτρέπει να ρίξεις μια πρώτη ματιά στη νέα δουλειά χωρίς να σου αποκαλύπτει ολόκληρη την εικόνα.

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