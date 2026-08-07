Social & Tech 07.08.2026

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

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Γάλλος μουσικός έπαιξε το «November rain» μπροστά σε λιοντάρια και εκείνα αποκοιμήθηκαν ακούγοντας την κιθάρα του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μουσικός παίζει το "November Rain" σε λιοντάρια.
  • Τα λιοντάρια πλησιάζουν ήρεμα και ξαπλώνουν.
  • Κάποια λιοντάρια χασμουριούνται και κουλουριάζονται.
  • Δύο λιοντάρια αποκοιμούνται κοντά στον μουσικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική έχει τη δύναμη να συγκινεί ανθρώπους, όμως φαίνεται πως μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα πιο άγρια ζώα. Αυτό ακριβώς δείχνει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει εντυπωσιάσει εκατομμύρια χρήστες. Πρωταγωνιστής είναι ο Γάλλος μουσικός Plumes, ο οποίος κάθισε λίγα μόλις μέτρα μακριά από μια αγέλη λιονταριών και άρχισε να παίζει στην κιθάρα το εμβληματικό «November rain» των Guns N’ Roses. Η συνέχεια ήταν τόσο απρόσμενη, που το βίντεο έγινε αμέσως viral.

https://www.instagram.com/plumesofficiel/
https://www.instagram.com/plumesofficiel/

Αντί να αντιδράσουν επιθετικά ή να απομακρυνθούν, τα λιοντάρια άρχισαν να πλησιάζουν ήρεμα τον μουσικό. Καθώς οι νότες της κιθάρας γέμιζαν τον χώρο, τα επιβλητικά αιλουροειδή ξάπλωσαν στο έδαφος, χαλάρωσαν και έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή. Κάποια χασμουρήθηκαν, άλλα κουλουριάστηκαν δίπλα το ένα στο άλλο, δημιουργώντας εικόνες που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι είναι αληθινές. Οι χρήστες των social media έκαναν λόγο για ένα από τα πιο συγκινητικά viral videos των τελευταίων ημερών.

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Ο Plumes έχει γίνει γνωστός μέσα από τα ιδιαίτερα βίντεό του, στα οποία παίζει μουσική μπροστά σε άγρια ζώα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη στιγμή ξεχώρισε, καθώς η αντίδραση των λιονταριών ήταν εντυπωσιακά ήρεμη και σχεδόν… μαγική.

Το αποκορύφωμα έρχεται όταν δύο λιοντάρια ξαπλώνουν αγκαλιασμένα σε πολύ μικρή απόσταση από τον μουσικό και, λίγα λεπτά αργότερα, αποκοιμιούνται ακούγοντας την κιθάρα του.

Είτε πρόκειται για τη δύναμη της μουσικής είτε για μια σπάνια στιγμή ηρεμίας, το συγκεκριμένο βίντεο απέδειξε γιατί έχει γίνει viral. Οι εικόνες με τα λιοντάρια να χαλαρώνουν στους ήχους του «November rain» μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική σκηνή. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατομμύρια χρήστες το μοιράζονται, σχολιάζοντας πως η μουσική μπορεί πραγματικά να ξεπεράσει κάθε όριο. Αν δεν το έχεις δει ακόμα, είναι σίγουρα ένα από τα videos που αξίζουν λίγα λεπτά από τον χρόνο σου.

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Guns N’ Roses Viral Γαλλία λιοντάρι μουσικός ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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