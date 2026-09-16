BECOMING – THE YOUTH FORUM: Το μεγάλο συνέδριο για την ψυχική υγεία, την τεχνολογία και τους εφήβους

Οι έφηβοι στο επίκεντρο ενός νέου διαλόγου για την ψυχική υγεία, την ψηφιακή ζωή, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον τους

Με μια ματιά Το συνέδριο "BECOMING – THE YOUTH FORUM" εστιάζει στην ψυχική υγεία, την ψηφιακή ζωή και την Τεχνητή Νοημοσύνη των εφήβων.

Η ημερίδα δίνει έμφαση στη συμμετοχή των νέων, με εφήβους ως συμπαρουσιαστές και ενεργούς συνομιλητές.

Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα όπως social media, μουσική, αυτοεικόνα, στρες, διατροφή και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στόχος είναι η δημιουργία διαλόγου μεταξύ εφήβων και ενηλίκων, βασισμένου στην ακρόαση και τον σεβασμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι έφηβοι στο επίκεντρο ενός νέου διαλόγου για την ψυχική υγεία, την ψηφιακή ζωή, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον τους

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 | Ωδείο Αθηνών – Αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος | Ώρα έναρξης 11:00

Διοργάνωση: Φορέας «Θάλπος – Ψυχική Υγεία»

Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος

Συντονισμός: Αντώνης Σρόιτερ

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ – MAD TV

Ένα Forum με τους νέους, όχι μόνο για τους νέους

Πώς είναι να μεγαλώνεις σήμερα; Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα μπορεί να αλλάξει με ένα φίλτρο, η αποδοχή να μετριέται σε likes, η πληροφορία να έρχεται σε δευτερόλεπτα και η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνεται καθημερινό εργαλείο; Σε ένα περιβάλλον όπου νέες μορφές εξάρτησης βρίσκονται συχνά ένα κλικ μακριά;

Πώς διαμορφώνει ένας έφηβος την ταυτότητά του μέσα σε αυτή την πραγματικότητα; Ποιοι είναι οι πραγματικοί του φόβοι και οι αγωνίες του; Τι τον πιέζει, τι τον επηρεάζει και, κυρίως, τι χρειάζεται από τους ενήλικες;

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το BECOMING – THE YOUTH FORUM, μια ημερίδα αφιερωμένη στη νέα γενιά, με επίκεντρο την ψυχική υγεία, την προστασία και την ενδυνάμωση των εφήβων, αλλά και όλα όσα διαμορφώνουν τη ζωή τους σήμερα.

Το Becoming δεν είναι ένα ακόμη Forum ενηλίκων που μιλούν στους νέους για τους νέους. Είναι ένα Forum με τους νέους.

Η «τέλεια καταιγίδα» της σύγχρονης εφηβείας

Οι σημερινοί έφηβοι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ψηφιακού θορύβου, κοινωνικής πίεσης και έντονης συναισθηματικής έκθεσης. Η αναζήτηση ταυτότητας συναντά την ανάγκη για αποδοχή. Η φυσική εικόνα συγκρίνεται καθημερινά με ψηφιακά πρότυπα «τελειότητας». Τα social media δημιουργούν νέες μορφές κοινωνικής πίεσης, ενώ η μουσική, η κουλτούρα του διαδικτύου, ο τζόγος, το κάπνισμα, το άτμισμα και άλλες συμπεριφορές διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι νέοι χρειάζεται να μπορούν να αναγνωρίζουν κινδύνους και να παίρνουν αποφάσεις.

Το BECOMING – THE YOUTH FORUM επιχειρεί να δει αυτή την πραγματικότητα χωρίς διδακτισμό και εύκολους αφορισμούς, αντιμετωπίζοντας τους νέους όχι ως παθητικούς αποδέκτες συμβουλών, αλλά ως ενεργούς συνομιλητές.

Η φωνή των εφήβων γίνεται μέρος της συζήτησης

Υπό την προεδρία του διεθνώς αναγνωρισμένου καθηγητή Γεωργίου Χρούσου, η Επιστημονική Επιτροπή πλαισιώνει μια διοργάνωση που συνδέει την επιστημονική γνώση με τη βιωματική εμπειρία και τη φωνή της νέας γενιάς.

Σε κάθε θεματική ενότητα, ο δημοσιογράφος και συντονιστής Αντώνης Σρόιτερ θα έχει δίπλα του έναν νέο ή μία νέα σε ρόλο συμπαρουσιαστή. Οι νέοι θα θέτουν οι ίδιοι ερωτήματα στους καλεσμένους και θα συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο.

Παράλληλα, το κοινό θα συμμετέχει μέσω Live Polling. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε ενότητα, οι έφηβοι θα μπορούν μέσω app να δηλώνουν εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με απόψεις και συμπεράσματα που ακούγονται στη σκηνή, με τα αποτελέσματα να προβάλλονται ζωντανά.

Έτσι, η γνώμη των νέων δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη στοιχείο της ημερίδας. Γίνεται μέρος της ίδιας της συζήτησης.

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ BECOMING

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε οκτώ θεματικές ενότητες, που χαρτογραφούν διαφορετικές αλλά αλληλένδετες πλευρές της σύγχρονης εφηβείας.

1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

SOCIAL MEDIA: DIGITAL BAN VS DIGITAL RIGHTS

Απαγόρευση των social media για τους εφήβους κάτω των 15 ετών ή δικαίωμα πρόσβασης και ελεύθερης χρήσης;

Ο Νικόλαος Σμύρνης, MD PhD, Καθηγητής Ψυχιατρικής, η δικηγόρος Αικατερίνη Ντάτση, η δημοσιογράφος Σταματίνα Τσιμτσιλή, μητέρα τριών παιδιών, και ο τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης, πατέρας τριών παιδιών, συζητούν για τα όρια, την προστασία των ανηλίκων, την ευθύνη γονέων, πολιτείας και εταιρειών, τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των νέων στην ψηφιακή εποχή.

Σε ζωντανή σύνδεση θα παρέμβει η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη, καθώς εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι τροπολογίες της για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Οι έφηβοι συμμετέχουν ενεργά, καταθέτοντας τη δική τους άποψη και θέτοντας ερωτήματα.

2. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ

BEYOND THE BEAT: MENTAL HEALTH & IDENTITY

Η μουσική αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εφηβικής ταυτότητας και έναν άμεσο τρόπο έκφρασης, αναζήτησης ταυτότητας και σύνδεσης με τους άλλους.Ο Ανδρέας Κουρής, ιδιοκτήτης του MAD TV, ο τραγουδιστής Good Job Nicky και ο ράπερ Rack συζητούν για τη σχέση της μουσικής με την ψυχική υγεία, την αυτοεικόνα και τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους.

Χωρίς αφορισμούς για τα μουσικά είδη, το Becoming αναζητά τι βρίσκουν οι νέοι στη μουσική: εκτόνωση, ταύτιση, αποδοχή, έκφραση, έμπνευση ή έναν τρόπο να πουν όσα δυσκολεύονται να εκφράσουν.

Μπορεί η μουσική να γίνει δύναμη, καταφύγιο και έκφραση και πότε μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά;

3. ΕΣΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

DEFINING YOUR FUTURE

Μια ενότητα για την έμπνευση, τη στοχοθεσία, την ψυχική ανθεκτικότητα και την προσωπική εξέλιξη.

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Μάριος Γιαννάκου, μέσα από διαφορετικές διαδρομές, μιλούν στους νέους για την προσπάθεια, την πίεση, τις δυσκολίες και τη δύναμη της επιμονής.

Η διαδρομή του Μάριου Γιαννάκου, από την αλλαγή τρόπου ζωής μέχρι την κατάκτηση του Έβερεστ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα προσωπικής απόφασης, πειθαρχίας και επιμονής.

Γιατί η επιτυχία δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Είναι η διαδρομή, οι δυσκολίες, οι αποτυχίες και η δύναμη να συνεχίζεις.

4. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

BECOMING MY PROFILE

Μια πολυδιάστατη ματιά στα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς, την κουλτούρα των φίλτρων και την επίδραση των media και των social media στην αυτοεικόνα των νέων.

Ο διδάκτωρ Ψυχιατρικής Γιώργος Τζεφεράκος, ο Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και ειδικευμένος Δερματολόγος–Αφροδισιολόγος Στέλιος Αγγελίδης, ο σχεδιαστής μόδας Στέλιος Κουδουνάρης και η ηθοποιός και επιχειρηματίας Αθηνά Οικονομάκου εξετάζουν τους μηχανισμούς πίσω από τη «λαμπερή» εικόνα της οθόνης.

Από την ψηφιακή «τελειότητα» του TikTok μέχρι την πρώιμη χρήση καλλυντικών και αισθητικών επεμβάσεων από ανηλίκους, η συζήτηση αναδεικνύει τους κινδύνους της σωματικής δυσμορφοφοβίας και την ανάγκη οι νέοι να μπορούν να ξεχωρίζουν την ψηφιακή εικόνα από την πραγματική τους αξία.

Πού τελειώνει η ψηφιακή εικόνα και πού αρχίζει η πραγματική αξία ενός ανθρώπου;

5. Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

STRESS: THE INVISIBLE DISEASE OF MODERN YOUTH

Το στρες είναι ένας φυσικός βιολογικός μηχανισμός προσαρμογής. Όταν όμως γίνεται χρόνιο και ανεξέλεγκτο, μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό σύστημα, τη μάθηση, τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία.

Ο καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως στη μελέτη του στρες, εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο πώς οι εμπειρίες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας διαμορφώνουν τη βιολογία μας, γιατί η εφηβεία είναι κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας και πώς η γνώση, η πρόληψη και οι υγιείς σχέσεις μπορούν να μετατρέψουν το στρες από παράγοντα κινδύνου σε δύναμη εξέλιξης.

6. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ

HOW FOOD SHAPES MENTAL HEALTH

Ο εγκέφαλος, αν και αντιστοιχεί μόλις στο 2% του σωματικού βάρους, καταναλώνει περίπου το 20% της καθημερινής ενέργειας του οργανισμού.

Η διατροφή επηρεάζει όχι μόνο το σώμα, αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τον ύπνο, τη διάθεση και τη διαχείριση του άγχους.

Η ενότητα εξετάζει τη σχέση διατροφής, εγκεφαλικής λειτουργίας και ψυχικής υγείας, αξιοποιώντας και τα ευρήματα της Πανελλαδικής Μελέτης Διατροφής και Υγείας (ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αντώνη Ζαμπέλα, Καθηγητή Διατροφής του Ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρο του ΕΦΕΤ.

Ο νευροεπιστήμονας Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Διευθυντής του εργαστηρίου ExoBrain του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θα αναπτύξει τη σχέση διατροφής και εγκεφαλικής λειτουργίας, ο Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D., Καθηγητής Προπονητικής στη ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, τον ρόλο της σωματικής άσκησης, ενώ η Αναστασία Ζ. Καλέα, Professor στη Division of Medicine του University College London και κλινική διαιτολόγος, θα μιλήσει για τα ενεργειακά ποτά και τις επιπτώσεις τους στους νέους.

Την πρακτική και κλινική διάσταση της διατροφής θα παρουσιάσει η Θεοδώρα-Ειρήνη Σιαλβέρα, M.Sc., Ph.D., Post-Doc, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και Προϊσταμένη του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».

7. ΦΟΡΕΑΣ «ΘΑΛΠΟΣ – ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ / SAFE SPACES

Η εφηβεία είναι περίοδος μεγάλων αλλαγών, κατά την οποία οι νέοι μπορεί να αντιμετωπίσουν άγχος, ψυχικά τραύματα, δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις και άλλες προκλήσεις.

Η ενότητα παρουσιάζει τα Κέντρα Ημέρας για την Οικογένεια και για το Παιδί & τον Έφηβο του Φορέα «Θάλπος – Ψυχική Υγεία», ως δωρεάν και προσβάσιμες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και στη δημιουργία ασφαλών χώρων.

Η Ράνια Φιλοπούλου, Κοινωνική Επιστήμονας, MA Εφαρμογών & Μεθοδολογίας Κοινωνικής Πολιτικής και Γενική Διευθύντρια του «Θάλπος», ο Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Κλινικός Επόπτης των Κέντρων Ημέρας, ο Αθανάσιος Ι. Κανελλόπουλος, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, η Χριστίνα Αζοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, η Γωγώ Σιακαβέλα, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια του Κέντρου Ημέρας Παιδιού & Εφήβου, και ο Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «Αργώ», συζητούν για τις ανάγκες των νέων και των οικογενειών και για το πού μπορούν να απευθυνθούν όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Στόχος: να γίνει η βοήθεια πιο ορατή, πιο κοντινή και πιο προσβάσιμη, αποδομώντας το στίγμα.

8. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

AI MASTERCLASS – CHATGPT, GEMINI, CLAUDE

Μια διαδραστική masterclass διάρκειας 45 λεπτών, που αφήνει στην άκρη τις θεωρητικές συζητήσεις και επικεντρώνεται στην πρακτική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Δρ. Βασίλειος Άγγελος Στεφανίδης, Επικεφαλής Καθηγητής στον Τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το University of East London και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Αρχιτεκτονική Δεδομένων, Αλγορίθμων και Ασφάλειας Δεδομένων, καθοδηγεί το νεανικό κοινό σε ζωντανά παραδείγματα χρήσης.

Live polling, live prompting, συνηθισμένα λάθη, AI hallucinations, prompt engineering και τεχνικές διασταύρωσης πληροφοριών δείχνουν πώς η AI μπορεί να γίνει εργαλείο κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας.

BECOMING – THE YOUTH FORUM

Το BECOMING – THE YOUTH FORUM δεν σχεδιάστηκε ως μια ακόμη ημερίδα που ολοκληρώνεται όταν σβήσουν τα φώτα της σκηνής.

Στόχος του είναι να δημιουργήσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στους εφήβους και την κοινωνία των ενηλίκων: μια σχέση που δεν βασίζεται μόνο στις απαγορεύσεις, στις συμβουλές και στις έτοιμες απαντήσεις, αλλά στην ακρόαση, τον σεβασμό και την ενσυναίσθηση.

Γιατί η νέα γενιά δεν χρειάζεται απλώς περισσότερες συμβουλές. Χρειάζεται ανθρώπους που θα ακούσουν τι πραγματικά έχει να πει.

Το Becoming φέρνει στο ίδιο τραπέζι επιστήμονες, δημιουργούς, αθλητές, ανθρώπους με βιωματικές εμπειρίες και, πάνω απ’ όλα, τους ίδιους τους νέους.

Για να συζητήσουν χωρίς φόβο όσα τους απασχολούν. Να αμφισβητήσουν όσα θεωρούν δεδομένα. Να αναζητήσουν απαντήσεις.

Και τελικά, να θυμηθούν ότι η ενηλικίωση δεν σημαίνει να ανταποκρίνεσαι σε μια εικόνα τελειότητας που σου επιβάλλουν οι άλλοι.

Σημαίνει να ανακαλύπτεις ποιος είσαι. Να εξελίσσεσαι. Να επιλέγεις τον δικό σου δρόμο. Να γράφεις τη δική σου ιστορία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00 – 11:00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

11:00 – 11:30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

11:30 – 12:15

Η ΜΕΓΑΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ – SOCIAL MEDIA: DIGITAL BAN VS DIGITAL RIGHTS

12:15 – 13:00

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ – BEYOND THE BEAT: MENTAL HEALTH & IDENTITY

13:00 – 13:45

ΕΣΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ – DEFINING YOUR FUTURE

13:45 – 14:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15 – 15:00

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ – BECOMING MY PROFILE

15:00 – 15:40

Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ – STRESS: THE INVISIBLE DISEASE OF MODERN YOUTH

15:40 – 16:30

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ – HOW FOOD SHAPES MENTAL HEALTH

16:30 – 17:15

ΦΟΡΕΑΣ «ΘΑΛΠΟΣ – ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» – ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ / SAFE SPACES

17:15 – 18:00

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ – AI MASTERCLASS: CHATGPT, GEMINI, CLAUDE

Χορηγός Επικοινωνίας:

MAD