Πώς να κάνεις τις φωτογραφίες σου πιο cozy – 5 tips για το απόλυτο φθινοπωρινό mood

Με μια ματιά Χρησιμοποίησε γήινες και ζεστές αποχρώσεις (καφέ, μπεζ, μπορντό) σε ρούχα και σκηνικό.

Εκμεταλλεύσου το απαλό φυσικό φως, ιδανικά κοντά στην ανατολή ή δύση του ηλίου.

Πρόσθεσε μικρές φθινοπωρινές λεπτομέρειες όπως βιβλία, κεριά ή εποχιακά φρούτα.

Επεξεργάσου τις φωτογραφίες δίνοντας έμφαση σε ζεστές αποχρώσεις και μειώνοντας τις ψυχρές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο έχει μια δική του αισθητική και δεν χρειάζεται να περιμένεις τις τέλειες συνθήκες ή να βρίσκεσαι σε κάποιο εντυπωσιακό τοπίο για να τη μεταφέρεις στις φωτογραφίες σου. Με μερικές μικρές αλλαγές στα χρώματα, τον φωτισμό, τα ρούχα και το σκηνικό, μπορείς να δώσεις ακόμη και στις πιο απλές λήψεις μια ζεστή, cozy και απόλυτα φθινοπωρινή διάθεση. Αν θέλεις λοιπόν το Instagram feed σου να αφήσει πίσω του τα έντονα καλοκαιρινά χρώματα και να αποκτήσει περισσότερο βάθος, γήινες αποχρώσεις και αυτή τη χαρακτηριστική μελαγχολική ατμόσφαιρα της εποχής, δεν χρειάζεσαι απαραίτητα καινούργια κάμερα ή επαγγελματικό εξοπλισμό. Αρκούν οι σωστές λεπτομέρειες και λίγη προσοχή στο πώς στήνεις κάθε φωτογραφία.

1. Βάλε στο κάδρο γήινες και ζεστές αποχρώσεις

Ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις μια φωτογραφία να δείχνει αμέσως πιο φθινοπωρινή είναι να αφήσεις τα χρώματα της εποχής να πρωταγωνιστήσουν. Καφέ, μπεζ, μπορντό, κεραμιδί, λαδί, μουσταρδί και σκούρο πορτοκαλί μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα. Δεν χρειάζεται να ντυθείς από την κορυφή μέχρι τα νύχια σε μία από αυτές τις αποχρώσεις. Ένα καφέ παλτό, ένα μπορντό πουλόβερ, μια μπεζ τσάντα ή ακόμη και ένα ζευγάρι παπούτσια σε γήινο τόνο αρκούν για να δώσουν το σωστό mood. Το ίδιο ισχύει και για το background. Φύλλα στο έδαφος, ξύλινα τραπέζια, παλιά κτίρια, πάρκα και καφέ με ζεστή διακόσμηση μπορούν να λειτουργήσουν ιδανικά.

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2. Εκμεταλλεύσου το φυσικό φως

Το φθινοπωρινό φως μπορεί να γίνει ο καλύτερός σου σύμμαχος. Αν θέλεις πιο κινηματογραφικό αποτέλεσμα, προτίμησε τις ώρες λίγο μετά την ανατολή ή πριν από τη δύση του ήλιου, όταν το φως είναι πιο απαλό και δημιουργεί όμορφες σκιές. Απόφυγε, όταν μπορείς, το πολύ σκληρό μεσημεριανό φως, ειδικά αν φωτογραφίζεις πορτρέτα. Αντίθετα, ένα συννεφιασμένο απόγευμα μπορεί να χαρίσει στη φωτογραφία σου αυτή τη soft και ελαφρώς νοσταλγική αίσθηση που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή.

3. Πρόσθεσε μικρές φθινοπωρινές λεπτομέρειες

Μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο το σκηνικό. Αρκεί να προσθέσεις δύο ή τρία στοιχεία που παραπέμπουν στο φθινόπωρο. Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι, ένα βιβλίο, μια πλεκτή κουβέρτα, κεριά, κολοκύθες, αποξηραμένα λουλούδια ή ένα μπολ με εποχιακά φρούτα μπορούν να κάνουν ακόμη και μια απλή φωτογραφία στο σπίτι να δείχνει πολύ πιο cozy. Το μυστικό είναι να μην το παρακάνεις. Θέλεις το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό και όχι σαν σκηνικό φωτογράφισης.

4. Δώσε στις φωτογραφίες σου πιο ζεστή επεξεργασία

Αν θέλεις να απογειώσεις το φθινοπωρινό αποτέλεσμα, μπορείς να επέμβεις διακριτικά στην επεξεργασία. Μείωσε λίγο την ένταση των πολύ ψυχρών χρωμάτων και δώσε περισσότερη ζεστασιά στις αποχρώσεις της εικόνας. Οι γήινοι τόνοι, οι ελαφρώς χαμηλότερες αντιθέσεις και μια διακριτική αύξηση της θερμοκρασίας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Πρόσεξε μόνο να μην υπερβάλεις με τα φίλτρα. Μια φωτογραφία που παραμένει φυσική δείχνει συνήθως πολύ πιο κομψή από μια εικόνα με υπερβολικά πορτοκαλί ή καφέ απόχρωση.

5. Βάλε στο κάδρο την ίδια την εποχή

Το καλύτερο tip είναι ίσως και το πιο απλό: βγες έξω και άφησε το φθινόπωρο να γίνει μέρος της φωτογραφίας σου. Περπάτησε σε ένα πάρκο με πεσμένα φύλλα, φωτογράφισε έναν δρόμο μετά τη βροχή, στάσου δίπλα σε ένα παράθυρο όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος ή επίλεξε ένα μικρό café με ζεστό φωτισμό. Ακόμη και μια πολύ απλή φωτογραφία μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα όταν το περιβάλλον γύρω σου αφηγείται την ίδια ιστορία. Άλλωστε, το φθινοπωρινό mood δεν βρίσκεται μόνο στα χρώματα αλλά και στην ατμόσφαιρα, στις υφές και στις μικρές στιγμές που επιλέγεις να κρατήσεις στο κάδρο σου.

Με λίγη προσοχή στο φως, τα χρώματα και τις λεπτομέρειες, μπορείς λοιπόν να μετατρέψεις τις φωτογραφίες σου σε μικρά φθινοπωρινά στιγμιότυπα, χωρίς να χρειαστείς τίποτα περισσότερο από το κινητό σου και τη σωστή διάθεση.

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