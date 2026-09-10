Ο Cliff Richard διασκευάζει Harry Styles, Elvis Presley και Beatles στο νέο του album

Ο Cliff Richard ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ «Only number ones» με 12 διασκευές από Beatles, Harry Styles, Elvis Presley και άλλους

Με μια ματιά Ο Cliff Richard κυκλοφορεί το 48ο studio album του, "Only number ones".

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 διασκευές τραγουδιών που έφτασαν στο Νο. 1 των charts.

Περιλαμβάνει διασκευές από καλλιτέχνες όπως Harry Styles, Elvis Presley, Beatles, Roy Orbison.

Ο δίσκος αποτελεί προσωπικό φόρο τιμής σε αγαπημένα τραγούδια και καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Cliff Richard ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά με ένα άλμπουμ που κάνει μια μεγάλη βόλτα στην ιστορία της pop μουσικής. Ο Βρετανός τραγουδιστής ανακοίνωσε το «Only number ones», το 48ο studio album της καριέρας του, στο οποίο θα παρουσιάσει τη δική του εκδοχή σε τραγούδια που έχουν βρεθεί στην κορυφή των charts.

Το νέο project θα περιλαμβάνει 12 διασκευές από διαφορετικές δεκαετίες, φέρνοντας στο ίδιο tracklist ονόματα-θρύλους αλλά και πιο σύγχρονους stars. Από τους Beatles και τον Elvis Presley μέχρι τον Harry Styles, ο Cliff Richard επέλεξε τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στα charts.

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Όπως εξήγησε ο ίδιος, η ιδέα ξεκίνησε από την επιθυμία του να ηχογραφήσει ένα album αποκλειστικά με τραγούδια που έχουν φτάσει στο Νο. 1. Άκουσε δεκάδες κομμάτια και τελικά κατέληξε στα 12 αγαπημένα του, χαρακτηρίζοντας τον δίσκο έναν προσωπικό φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που τα ερμήνευσαν.

Ανάμεσα στις διασκευές που ξεχωρίζουν βρίσκεται το «Sign of the Times» του Harry Styles, αλλά και το «Return to Sender» του Elvis Presley. Ο Cliff Richard θα δώσει επίσης τη δική του εκδοχή στο «Oh, Pretty Woman» του Roy Orbison, αλλά και στο «Spirit in the Sky» του Norman Greenbaum.

Το tracklist συνεχίζεται με το «I’m a Believer» των The Monkees και το διαχρονικό «White Christmas» του Bing Crosby, δείχνοντας το εύρος των μουσικών επιλογών του νέου album.

Με το «Only number ones», ο Cliff Richard δεν επιχειρεί απλώς να ξανατραγουδήσει μερικές μεγάλες επιτυχίες. Αντίθετα, δημιουργεί ένα μουσικό ταξίδι μέσα από διαφορετικές εποχές και γενιές, βάζοντας τη δική του υπογραφή σε τραγούδια που όλοι γνωρίζουμε.

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