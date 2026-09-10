11 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Έρχεται η πολυαναμενόμενη ταινία των Oasis

Οι λάτρεις της μουσικής, του horror, της δράσης και του ιστορικού σινεμά έχουν πολλούς λόγους να πάνε σινεμά αυτή την εβδομάδα

Με μια ματιά Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με 11 πρεμιέρες, από ντοκιμαντέρ Oasis μέχρι θρίλερ και ελληνικές παραγωγές.

Ντοκιμαντέρ για την επανένωση των Oasis και ταινία για τον Diego Maradona και το Μουντιάλ του 1986.

Νέες ταινίες περιλαμβάνουν αστυνομικό θρίλερ, horror, ιστορικό δράμα και κλασικό film noir.

Δύο ελληνικές παραγωγές: ντοκιμαντέρ για εργοστάσιο πυρομαχικών και δράμα για κοινωνική ανισότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου φέρνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μια ενδιαφέρουσα ποικιλία από νέες ταινίες, καλύπτοντας διαφορετικά γούστα και διαθέσεις. Από τη μεγάλη επιστροφή των Oasis και τον θρύλο του Diego Maradona μέχρι δυνατά θρίλερ, horror, περιπέτειες, ιστορικά δράματα και ελληνικές παραγωγές, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει αρκετές επιλογές για να διαλέξεις. Αν ψάχνεις τι θα δεις στον κινηματογράφο αυτές τις ημέρες, η λίστα περιλαμβάνει τόσο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες όσο και ενδιαφέρουσες προτάσεις που αξίζει να μπουν στο ραντάρ σου.

1. «Oasis: Don’t Look Back in Anger» – Will Lovelace & Dylan Southern

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, «Oasis Live ’25», μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ Βενετίας και επιχειρεί να αποτυπώσει όχι μόνο την επιστροφή των Oasis, αλλά και την τεράστια επιρροή που εξακολουθούν να ασκούν στη μουσική και στους fans τους.

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2. «The Match» – Juan Cabral & Santiago Franco

Σαράντα χρόνια μετά, η θρυλική αναμέτρηση Argentina – England στο Μουντιάλ του 1986 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Με πρωταγωνιστή τον Diego Maradona και φόντο την ιστορική ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, η ταινία εξετάζει όλα όσα κρύβονταν πίσω από εκείνα τα 90 λεπτά και πώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μετατράπηκε σε κομμάτι της συλλογικής μνήμης δύο εθνών.

3. «Φάκελος 137» – Dominik Moll

Ο Dominik Moll επιστρέφει στο αστυνομικό θρίλερ μετά τη «Νύχτα της 12ης», αυτή τη φορά με μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Μια αξιωματικός των Εσωτερικών Υποθέσεων αναλαμβάνει να ερευνήσει τον σοβαρό τραυματισμό ενός νεαρού διαδηλωτή και σύντομα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύστημα που μοιάζει απρόθυμο να αποκαλύψει την αλήθεια. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό των Καννών και συγκέντρωσε οκτώ υποψηφιότητες στα César.

4. «Κόκορας» – Τάσος Γερακίνης

Ο Αργύρης, ένας θυρωρός στον Δήμο Αθηναίων, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει όταν ο γιος του κληρώνεται να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Το όνειρο για μια καλύτερη ζωή συγκρούεται με την οικονομική πραγματικότητα της οικογένειας, σε μια ελληνική ταινία που αγγίζει με ευαισθησία ζητήματα κοινωνικής ανισότητας, οικογένειας και γονικής αγάπης.

5. «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο» – Μιχάλης Καστανίδης και Ηώ Χαβιαρά

Το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο πυρομαχικών της ΠΥΡΚΑΛ γίνεται ο βασικός πρωταγωνιστής ενός ντοκιμαντέρ που συνδέει την ιστορική μνήμη με το σήμερα. Τέσσερις πρώην εργαζόμενοι μιλούν για τη ζωή μέσα στο εργοστάσιο, ενώ σπάνιο αρχειακό υλικό και η επιχείρηση απορρύπανσης φωτίζουν μια διαφορετική, αθέατη πλευρά του πολέμου.

6. «Η Επέλαση» – Adam Wingard

Ο τρόμος επιστρέφει με γενετικά τροποποιημένους υπερστρατιώτες, μια στρατιωτικό και μια μητέρα που πρέπει να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την κόρη της. Ο Adam Wingard επιστρέφει στο horror και συνδυάζει την αγωνία της επιβίωσης με έντονη δράση, έχοντας στις πρωταγωνιστικές θέσεις τις Adria Arjona και Rebecca Hall.

7. «Practical Magic 2» – Susanne Bier

Οι Sandra Bullock και Nicole Kidman επιστρέφουν σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά στα «Μαγικά Φίλτρα». Η οικογένεια Owens έρχεται ξανά αντιμέτωπη με παλιά μυστικά, νέες δυνάμεις και μια κατάρα που φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη.

8. «Allende en su Laberinto» – Miguel Littín

Ο Miguel Littín ανασυνθέτει τις τελευταίες επτά ώρες του Salvador Allende στο Palacio de La Moneda, την ημέρα του πραξικοπήματος του Augusto Pinochet στη Χιλή. Ένα κλειστοφοβικό ιστορικό δράμα που μεταφέρει τον θεατή μέσα στην αγωνία, τον φόβο και την κατάρρευση μιας ολόκληρης δημοκρατικής εποχής.

9. «By Any Means» – Elegance Bratton

Ένας εκτελεστής της μαφίας και ένας νεαρός πράκτορας του FBI αναγκάζονται να συνεργαστούν για να εξιχνιάσουν τις δολοφονίες ηγετών του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στο Mississippi το 1966. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Mark Wahlberg και Yahya Abdul-Mateen II.

10. «Hope» – Na Hong-jin

Ένα μυστηριώδες πλάσμα εμφανίζεται σε μια απομονωμένη παραθαλάσσια πόλη και οι κάτοικοι καλούνται να υπερασπιστούν την κοινότητά τους, την ώρα που οι δασικές πυρκαγιές έχουν κόψει κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ο Na Hong-jin φέρνει ένα αιματοβαμμένο κορεατικό blockbuster που συνδυάζει horror, δράση και επιστημονική φαντασία.

11. «Dead Reckoning» – John Cromwell

Το κλασικό film noir του 1947 με τους Humphrey Bogart και Lizabeth Scott επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Ένας παρασημοφορημένος λοχαγός ερευνά τον μυστηριώδη θάνατο ενός φίλου του και βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν κόσμο γεμάτο γκάνγκστερ, εκβιασμούς, τζόγο και μια femme fatale που κρύβει τα δικά της επικίνδυνα μυστικά.

Από την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Oasis και τον θρυλικό Diego Maradona μέχρι το αστυνομικό σινεμά, το horror, την ελληνική παραγωγή, τις μεγάλες επιστροφές του Hollywood και το κλασικό film noir, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου έχουν πραγματικά μεγάλη ποικιλία. Εσύ μένει να αποφασίσεις ποια αίθουσα θα σε κερδίσει πρώτη.

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