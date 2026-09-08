Cinema 08.09.2026

«Spider-Noir»: Η σειρά που ακυρώθηκε από την Amazon αλλά σάρωσε στα Creative Arts Emmy Awards

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Η σειρά με τον Nicolas Cage ακυρώθηκε από την Amazon, όμως μόλις 48 ώρες αργότερα σάρωσε στα Creative Arts Emmys
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Spider-Noir» ακυρώθηκε από την Amazon Prime Video μετά την πρώτη σεζόν.
  • Παρά την ακύρωση, η σειρά κέρδισε πέντε βραβεία στα Creative Arts Emmy Awards 2026.
  • Συνολικά, το «Spider-Noir» συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες για τα Emmy.
  • Η σειρά έλαβε θετικές αντιδράσεις για την αισθητική, τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία του Nicolas Cage.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σειρά «Spider-Noir», του Amazon Prime Video, με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage στον ρόλο του Ben Reilly βρέθηκε μέσα σε δύο ημέρες από την απογοήτευση στον θρίαμβο, σε μια από τις πιο παράδοξες τηλεοπτικές εξελίξεις της χρονιάς. Την ώρα που η Amazon αποφάσιζε να μην προχωρήσει σε 2η σεζόν, αφήνοντας τη σειρά χωρίς συνέχεια, το «Spider-Noir» ετοιμαζόταν να γράψει τη δική του ιστορία στα Creative Arts Emmys 2026. Και τελικά το έκανε με τον πιο ηχηρό τρόπο, κερδίζοντας πέντε βραβεία, ενώ συνολικά έχει συγκεντρώσει 11 υποψηφιότητες. Μια σειρά που μόλις είχε «κοπεί» από την πλατφόρμα κατάφερε, σχεδόν αμέσως, να αποδείξει ότι η τηλεοπτική της παρουσία μόνο αδιάφορη δεν ήταν.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η Amazon Prime Video αποφάσισε να μην προχωρήσει στην παραγωγή δεύτερης σεζόν του «Spider-Noir», βάζοντας πρόωρο τέλος στη σειρά. Η απόφαση αυτή ήρθε παρά το γεγονός ότι η παραγωγή είχε συγκεντρώσει θετικές αντιδράσεις για την ιδιαίτερη αισθητική και τη σκηνοθετική της προσέγγιση, αλλά και για την ερμηνεία του Nicolas Cage ως Ben Reilly.

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Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης, η σειρά κατάφερε να φύγει από τα Creative Arts Emmys με πέντε βραβεία. Έτσι, το «Spider-Noir» απέκτησε έναν μάλλον παράξενο τίτλο: μια σειρά που ακυρώθηκε, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίστηκε από την τηλεοπτική βιομηχανία με έναν τρόπο που δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η φετινή παρουσία του «Spider-Noir» στα Emmy ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Η σειρά συγκέντρωσε συνολικά 11 υποψηφιότητες, γεγονός που την έκανε την πιο πολυπροτεινόμενη πρωτότυπη παραγωγή της Amazon για τη φετινή χρονιά. Από αυτές, έχει ήδη μετατρέψει τις πέντε σε βραβεία στα Creative Arts Emmys, ενώ διεκδικεί ακόμη έξι διακρίσεις.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτείς ότι η σειρά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει δεύτερη σεζόν. Τη στιγμή που άλλες παραγωγές χρησιμοποιούν τις υποψηφιότητες και τα βραβεία ως επιχείρημα για τη συνέχισή τους, το «Spider-Noir» βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη θέση.

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Amazon Prime Video Nicolas Cage Spider Noir ΣΕΙΡΑ
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