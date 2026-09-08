Μουσικά Νέα 08.09.2026

Ο Σουηδός superstar Axwell ξεσήκωσε με Κωνσταντίνο Αργυρό – Απίστευτη στιγμή στο ΟΑΚΑ

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Πώς ο Axwell ξάφνιασε το ΟΑΚΑ στο Primer Festival παίζοντας το επιτυχημένο κομμάτι του Κωνσταντίνου Αργυρού
Μαρία Χατζηγιάννη

Μία από τις πιο αναπάντεχες και «εκρηκτικές» στιγμές έζησαν οι χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ για το φετινό Primer Music Festival, καθώς ο Σουηδός superstar Axwell επιφύλασσε μια τεράστια έκπληξη για το ελληνικό κοινό, βάζοντας στα sets του τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ξαφνιάζοντας τους πάντες.

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https://www.instagram.com/axwell/

Ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός, βασικό μέλος των εμβληματικών Swedish House Mafia, αποφάσισε να απογειώσει τη βραδιά με έναν εντελώς απρόσμενο τρόπο. Στο αποκορύφωμα της εμφάνισής του, «πάντρεψε» μαγικά τους δυνατούς ηλεκτρονικούς ήχους της EDM σκηνής με το υπερεπιτυχημένο ζεϊμπέκικο «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2020 από την Panik Records και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία.

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Το αποτέλεσμα; Το κατάμεστο ΟΑΚΑ ξέσπασε αμέσως σε ασταμάτητες επευφημίες, με το κοινό να γίνεται μια φωνή και να τραγουδάει δυνατά τους στίχους. Η μοναδική αυτή σύμπραξη φυσικά δεν έμεινε απαρατήρητη, αφού κατέκλυσε μέσα σε λίγα λεπτά τα social media και αναδείχθηκε σε μία από τις πιο viral στιγμές ολόκληρου του φεστιβάλ.

Η επιλογή του Axwell να συμπεριλάβει το ελληνικό hit στο set του δεν είναι απλώς μια τυχαία στιγμή, αλλά επιβεβαιώνει περίτρανα τη διεθνή απήχηση και τη μοναδική δυναμική της μουσικής του Κωνσταντίνου Αργυρού. Άλλωστε, ο Έλληνας καλλιτέχνης συνεχίζει να σπάει τα σύνορα, πραγματοποιώντας sold-out εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους ανά τον κόσμο, ενώ πρόσφατα το album του «Καμπάνες» έγραψε ιστορία ως το πρώτο ελληνόφωνο album που κατέκτησε το #1 στο Sales Chart του αμερικανικού Billboard!

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Axwell primer music festival ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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