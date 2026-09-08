Κατερίνα Στικούδη: Η νέα pop εποχή της ξεκινά με το «Το Είδωλό Σου»

Η Κατερίνα Στικούδη επιστρέφει με το νέο dance-pop single «Το Είδωλό Σου», εγκαινιάζοντας ένα νέο δυναμικό κεφάλαιο στην καριέρα της

Με μια ματιά Η Κατερίνα Στικούδη κυκλοφορεί το νέο dance-pop τραγούδι «Το Είδωλό Σου».

Το τραγούδι σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής για την καλλιτέχνιδα.

Το «Το Είδωλό Σου» είναι το πρώτο single από το επερχόμενο pop/dance album της, που αναμένεται τον χειμώνα 2026–2027.

Η Στικούδη πρωταγωνιστεί σε cabaret show και στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Στικούδη επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single «Το Είδωλό Σου», ένα εκρηκτικό dance-pop anthem που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Με εθιστικά hooks, σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή και ανεβαστική διάθεση, το «Το Είδωλό Σου» έρχεται με ισχυρό momentum, με την Κατερίνα να βρίσκεται στο εξώφυλλο της επίσημης editorial playlist “Greek Pop” του Spotify.

Το τραγούδι σε στίχους και μουσική Zaff και παραγωγή Dj Rico, αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο pop/dance album της, που αναμένεται τον χειμώνα 2026–2027, ανοίγοντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο στην πολυετή πορεία μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες pop performers της Ελλάδας.

Παράλληλα, η νέα σεζόν τη βρίσκει σε έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα: από τις 9 Οκτωβρίου πρωταγωνιστεί στο cabaret dinner show του Baraonda, ενώ θα συμμετέχει σε έναν από τους κεντρικούς ρόλους της νέας καθημερινής σειράς του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου.

Το «Το Είδωλό Σου» συνοδεύεται από το πολύ artistic και επιβλητικό music video του σε σκηνοθεσία Jim Georganti και Vfx San Tierrez και ανοίγει ένα νέο, δυναμικό pop κεφάλαιο για την Κατερίνα Στικούδη.

MUA: Adelais Maria Tzinikou

Hair Stylist: Angeliki Kandylaki

Fashion stylist: Mortasia

Choreographer-Κινησιολογία: Marinos Rovithakis

«Το Είδωλό Σου» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company