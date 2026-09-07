Μουσική 07.09.2026

Miley Cyrus: Το «ευχαριστώ» στους fans για την αγάπη στο νέο album «Bass Persuades»

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Το νέο album «Bass Persuades» της Miley Cyrus κυκλοφόρησε επίσημα και η pop star μιλά για 1 album που σε κάνει να αφεθείς στη μουσική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο album της Miley Cyrus, «Bass Persuades», είναι πλέον διαθέσιμο.
  • Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους fans για την αγάπη και την ανταπόκριση στο νέο της project.
  • Το «Bass Persuades» εστιάζει στον ρυθμό, την κίνηση και την ελεύθερη έκφραση μέσω της μουσικής.
  • Το album σηματοδοτεί μια νέα, απελευθερωμένη μουσική εποχή για την Miley Cyrus.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus βρίσκεται σε νέα μουσική era, καθώς το νέο της album «Bass Persuades»είναι πλέον διαθέσιμο. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την κυκλοφορία μέσα από τα social media, δίνοντας παράλληλα στους fans μια μικρή γεύση από το concept πίσω από το νέο της project.

Η Miley Cyrus με ένα λουλούδι στο στόμα, προαναγγέλλει το νέο της album «Bass Persuades» και την επιστροφή της στη σκηνή.
https://www.instagram.com/miley

«LOVE that you’re LOVING BP!», έγραψε η Miley στο Instagram, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για την ανταπόκριση του κοινού. Το νέο album έρχεται με έναν ήχο που θέλει να σε βάλει κατευθείαν στον ρυθμό και, όπως φαίνεται, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ακούσεις τη μουσική, αλλά να τη νιώσεις.

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Η ίδια περιέγραψε το «Bass Persuades» ως ένα album που έχει να κάνει με το να παραδίνεσαι στη μουσική και να αφήνεις το σώμα σου να κινηθεί ελεύθερα. Με λίγα λόγια, το beat παίρνει τον έλεγχο και εσύ απλώς αφήνεσαι στη στιγμή.

Η Miley Cyrus με κόκκινο φόντο και μαύρη γούνα, φουντώνει τις φήμες για νέο album.
https://www.instagram.com/miley/

Η κυκλοφορία του album έρχεται σε μια περίοδο που η Miley συνεχίζει να εξερευνά διαφορετικούς ήχους και να πειραματίζεται με τη μουσική της ταυτότητα. Το «Bass Persuades» δείχνει μια πιο απελευθερωμένη πλευρά της, με επίκεντρο τον ρυθμό, την κίνηση και την άμεση σύνδεση με τη μουσική.

Το μάτι της Miley Cyrus σε κόκκινο φόντο, που φουντώνει τις φήμες για νέο album.
https://www.instagram.com/miley/

Παράλληλα, το album έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των fans, ενώ το ομώνυμο project αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μετά την επίσημη κυκλοφορία του. Η Miley, πάντως, φαίνεται πως θέλει αυτή τη φορά να αφήσει τη μουσική να μιλήσει χωρίς πολλή σκέψη.

Η Miley Cyrus με κιθάρα ανακοινώνει το νέο album «Bass Persuades» και την επιστροφή της στη σκηνή του Hollywood Bowl.
https://www.instagram.com/miley

Και το μήνυμά της είναι μάλλον απλό: βάλε το «Bass Persuades», άκου το beat και άφησέ το να σε παρασύρει.

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album Bass Persuades Miley Cyrus
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