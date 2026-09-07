Η Sabrina Carpenter κέρδισε το πρώτο της Primetime Emmy για το «The Muppet Show» και έγραψε ακόμη μία μεγάλη σελίδα στην καριέρα της

Με μια ματιά Η Sabrina Carpenter κέρδισε το πρώτο της Emmy για το "The Muppet Show".

Το "The Muppet Show" κέρδισε το βραβείο Outstanding Variety Special (Pre-Recorded).

Η Carpenter νίκησε την Taylor Swift για δεύτερη φορά σε μεγάλη απονομή βραβείων.

Το "The Muppet Show" κέρδισε συνολικά τέσσερα Emmy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sabrina Carpenter μόλις πρόσθεσε ένα ακόμη μεγάλο βραβείο στη συλλογή της και αυτή τη φορά δεν μιλάμε για Grammy. Η pop star κέρδισε το πρώτο της Primetime Emmy για τη συμμετοχή της ως performer και executive producer στο «The Muppet Show», σε μια διάκριση που ήρθε στην πρώτη βραδιά των φετινών Emmy. Και το καλύτερο; Για να φτάσει στη νίκη, χρειάστηκε να… αφήσει ξανά πίσω της την Taylor Swift.

Το «The Muppet Show» απέσπασε το βραβείο Outstanding Variety Special (Pre-Recorded), επικρατώντας απέναντι σε μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα specials της χρονιάς, ανάμεσά τους και το «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show». Η Sabrina Carpenter, που συμμετείχε στο project τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, πανηγύρισε έτσι το πρώτο της Emmy σε μια χρονιά που συνεχίζει να αποδεικνύεται τεράστια για την καριέρα της.

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Και υπάρχει ακόμη ένα ενδιαφέρον twist στην ιστορία. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Sabrina Carpenter και η Taylor Swift βρίσκονται απέναντι για ένα μεγάλο βραβείο και η Sabrina βγαίνει νικήτρια. Τον Φεβρουάριο του 2025, το album της Short n’ Sweet κέρδισε το Grammy για Best Pop Vocal Album, αφήνοντας πίσω το The Tortured Poets Department της Taylor. Έτσι, η νέα Emmy νίκη τους χαρίζει ακόμη ένα fun κεφάλαιο σε μια σχέση που έχει απασχολήσει αρκετά τους fans της pop.

Η Sabrina Carpenter βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στο απόλυτο EGOT, καθώς έχει κατακτήσει δύο από τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες βραβείων του αμερικανικού entertainment. Το πρώτο μεγάλο της breakthrough ήρθε στα Grammy του 2025, όταν εκτός από το Best Pop Vocal Album κέρδισε και το Best Pop Solo Performance για το «Espresso».

Τώρα, με το Emmy για το «The Muppet Show», η Sabrina αποδεικνύει ότι το success story της δεν περιορίζεται μόνο στα charts. Η συμμετοχή της στο special ήταν διπλή, καθώς εκτός από performer είχε και ρόλο executive producer. Το συγκεκριμένο project δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα του θρυλικού The Muppet Show, μιας σειράς που έκανε πρεμιέρα το 1976 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα TV classics.

Μάλιστα, η επιτυχία του special δεν σταμάτησε στο βραβείο της Sabrina. Το The Muppet Show κέρδισε συνολικά τέσσερα Emmy στην πρώτη βραδιά, καθώς διακρίθηκε επίσης για το σενάριο, το production design και το picture editing. Ανάμεσα στους executive producers που βραβεύτηκαν ήταν και ο Seth Rogen, μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές της παραγωγής.

Sabrina Carpenter vs Taylor Swift: Το δεύτερο μεγάλο «match»

Το γεγονός ότι η Sabrina Carpenter κέρδισε απέναντι στην Taylor Swift έκανε φυσικά τη συγκεκριμένη νίκη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Η Taylor ήταν υποψήφια με το «The Eras Tour | The Final Show», το οποίο αποτέλεσε το κινηματογραφημένο φινάλε μιας από τις μεγαλύτερες περιοδείες όλων των εποχών. Ωστόσο, οι ψηφοφόροι των Emmy επέλεξαν τελικά το special των Muppets.

Και μπορεί οι δύο stars να θεωρούνται πλέον φίλες, όμως τα βραβεία φαίνεται πως λατρεύουν να τις βάζουν στην ίδια κατηγορία. Το 2025 η Sabrina είχε κερδίσει το Grammy για το Short n’ Sweet, ενώ τώρα έκανε το ίδιο και στα Emmy. Η Taylor, από την άλλη, έχει ήδη ένα Primetime Emmy από το 2015 για το AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience και βρίσκεται επίσης στον δρόμο για το EGOT, με το επόμενο μεγάλο της στοίχημα να είναι τα Oscars.

Με τη νέα της Emmy νίκη, η Sabrina Carpenter επιβεβαιώνει πως το όνομά της δεν είναι πλέον απλώς συνδεδεμένο με pop hits και viral moments. Από το «Espresso» και τα Grammy μέχρι το «The Muppet Show» και τα Emmy, η 27χρονη star συνεχίζει να ανοίγει νέους δρόμους στην καριέρα της. Και αν κάτι δείχνει η μέχρι τώρα πορεία της, είναι πως το επόμενο μεγάλο βραβείο μάλλον δεν θα αργήσει να έρθει.

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