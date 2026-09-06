Μπουζούκια 2026-2027: Τα νέα σχήματα που θα ταράξουν τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση μετακομίζει στο Αθηνών Αρένα για τη νέα σεζόν 2026-2027.

Νέες συνεργασίες όπως Θεοδωρίδου-Βανδή και Ρουβάς-Λιόλιου αναμένονται.

Οικονομόπουλος και Παπαρίζου εγκαινιάζουν νέο χώρο, το COR, στην Ιερά Οδό.

Η Αθήνα προετοιμάζεται για έναν χειμώνα με ποικίλες μουσικές επιλογές και συνεργασίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθήνα ετοιμάζεται να ξαναβρεί τον νυχτερινό της ρυθμό και εσύ έχεις ήδη αρκετούς λόγους για να αρχίσεις να σκέφτεσαι ποια πίστα θα επισκεφθείς φέτος. Η νέα χειμερινή σεζόν στη νυχτερινή Αθήνα διαμορφώνεται σταδιακά, με μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού να συναντιούνται σε σχήματα που συνδυάζουν διαφορετικές μουσικές ταυτότητες, γενιές και ύφη. Από τη μεγάλη μετακόμιση της Άννας Βίσση στο Αθηνών Αρένα και την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μέχρι τη συνύπαρξη της Νατάσας Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδή, αλλά και τις συνεργασίες που φέρνουν ξανά αγαπημένους καλλιτέχνες στις μεγάλες πίστες, ο φετινός χειμώνας φαίνεται πως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Και αν μέχρι τώρα θεωρούσες ότι τα γνωστά ονόματα της αθηναϊκής διασκέδασης θα κινηθούν σε γνώριμα μονοπάτια, οι πρώτες συμφωνίες της σεζόν δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις. Καλλιτέχνες που δεν έχουν ξαναβρεθεί μαζί στη σκηνή δοκιμάζουν για πρώτη φορά την τύχη τους ως δίδυμα, ενώ άλλοι επιστρέφουν σε χώρους που γνωρίζουν καλά και φιλοδοξούν να επαναλάβουν την επιτυχία προηγούμενων σεζόν.

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Αν, λοιπόν, έχεις ήδη αρχίσει να αναζητάς τα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας που θα πρωταγωνιστήσουν τον χειμώνα 2026-2027, κράτησε τα ονόματα που ακολουθούν, γιατί αρκετά από αυτά αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Άννα Βίσση: Η μεγάλη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα και η πρεμιέρα που περιμένουν όλοι

Μετά από δέκα επιτυχημένα χρόνια στο Hotel Ermou, η Άννα Βίσση αλλάζει σκηνή και ετοιμάζεται να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά πορεία της στη νυχτερινή Αθήνα. Η απόλυτη Ελληνίδα star μεταφέρεται στο Αθηνών Αρένα, έναν χώρο που ανακαινίζεται εξ ολοκλήρου για να υποδεχθεί το νέο της show. Η επένδυση στον χώρο είναι μεγάλη και όλα δείχνουν πως στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό αντάξιο της παρουσίας της.

Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση είναι ένα από τα γεγονότα που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της χειμερινής σεζόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η έναρξη δρομολογείται κοντά στα γενέθλιά της, στις 20 Δεκεμβρίου. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην επιστροφή της, καθώς η πρεμιέρα αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγάλα κοσμικά και μουσικά events του Δεκεμβρίου.

Σάκης Ρουβάς και Κατερίνα Λιόλιου στο Enastron

Στο Enastron συναντιούνται ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου, σε μια συνεργασία που φέρνει στην ίδια σκηνή δύο διαφορετικές γενιές και δύο διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις. Ο Σάκης Ρουβάς με τη μοναδική pop ενέργεια και τη σκηνική του παρουσία και η Κατερίνα Λιόλιου με το δυναμικό λαϊκό της προφίλ ετοιμάζονται να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο pop και το λαϊκό τραγούδι. Αν σου αρέσουν τα προγράμματα με ένταση, γρήγορο ρυθμό και πολλές γνωστές επιτυχίες, το συγκεκριμένο σχήμα είναι από εκείνα που αξίζει να σημειώσεις.

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Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή: Η συνάντηση που αλλάζει τα δεδομένα στο NOX

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της νέας σεζόν έρχεται στο NOX, όπου η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής. Οι δύο δημοφιλείς ερμηνεύτριες ενώνουν τις μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές της αθηναϊκής διασκέδασης. Η συγκεκριμένη συνύπαρξη έχει από μόνη της ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο καλλιτέχνιδες με διαφορετικές διαδρομές, αλλά με έντονη παρουσία στο ελληνικό τραγούδι. Και υπάρχει ακόμη μία ανατροπή!

Γιώργος Μαζωνάκης στο NOX: Η τρίτη παρουσία που κάνει το σχήμα ακόμη πιο δυνατό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στο NOX. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής θα μοιράζεται τον χώρο με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, θα εμφανίζεται κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Έτσι, το NOX αποκτά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα της σεζόν, συνδυάζοντας τρεις ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού.

Νίκος Οικονομόπουλος και Έλενα Παπαρίζου: Το νέο δίδυμο που εγκαινιάζει το COR

Μία ακόμη συνεργασία που αναμένεται να συζητηθεί πολύ είναι αυτή του Νίκου Οικονομόπουλου με την Έλενα Παπαρίζου. Το «φαινόμενο» Νίκος Οικονομόπουλος και η «number one» Έλενα Παπαρίζου συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε μία συνύπαρξη που συνδυάζει λαϊκό και pop και δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχήμα θα έχει έναν ακόμη συμβολισμό, καθώς η συνεργασία τους θα εγκαινιάσει το COR, τον νέο χώρο ψυχαγωγίας που δημιουργείται στην Ιερά Οδό. Αν αναζητάς ένα από τα καινούργια ονόματα στον χάρτη της νυχτερινής Αθήνας, το COR είναι σίγουρα ένας χώρος που θα μας απασχολήσει.

Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες στο VOX Athens

Ένα μεγάλο party ετοιμάζεται και στο VOX Athens, με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες να αναλαμβάνουν να δώσουν τον ρυθμό. Ο Χρήστος Μάστορας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διαθέτει έντονη σκηνική παρουσία και ξέρει να δημιουργεί ένα πρόγραμμα που κρατά το κοινό σε διαρκή εγρήγορση. Το VOX ανακαινίζεται ριζικά προκειμένου να υποδεχθεί τη συγκεκριμένη συνεργασία, με το πρόγραμμα να αναμένεται να κινηθεί σε ένα έντονα party ύφος και να αξιοποιήσει τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος και του frontman του.

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Θοδωρής Φέρρης και Στέλλα Καλλή στο Posidonio

Στο Posidonio ετοιμάζεται μία από τις συνεργασίες που ξεχωρίζουν από νωρίς. Ο Θοδωρής Φέρρης συναντά τη Στέλλα Καλλή, η οποία επιστρέφει στη σκηνή ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας. Ο Φέρρης έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ η επιστροφή της Στέλλας Καλλή προσθέτει στο σχήμα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η συνύπαρξη των δύο καλλιτεχνών αναμένεται να είναι μία από τις συνεργασίες που θα συζητηθούν έντονα μέσα στη σεζόν.

Πέτρος Ιακωβίδης και Έλλη Κοκκίνου στο Fantasia

Στο Fantasia έρχεται ένα ακόμη μουσικό δίδυμο που συνδυάζει δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Πέτρος Ιακωβίδης συναντά την Έλλη Κοκκίνου και οι δυο τους ετοιμάζονται να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα με πολλές γνωστές επιτυχίες και έντονο ρυθμό. Ο Ιακωβίδης αποτελεί ένα από τα δυνατά ονόματα της νεότερης λαϊκής σκηνής, ενώ η Έλλη Κοκκίνου παραμένει μία από τις διαχρονικές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού.

Πάνος Κιάμος και Λευτέρης Πανταζής στην Ακτή Πειραιώς

Δύο καλλιτέχνες που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει αυθεντική λαϊκή διασκέδαση συναντιούνται στην Ακτή Πειραιώς. Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζονται να ενώσουν τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τους σε ένα πρόγραμμα που στοχεύει ξεκάθαρα στο κέφι. Πρόκειται για μία από εκείνες τις συνεργασίες που βασίζονται σε τραγούδια τα οποία έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη νυχτερινή διασκέδαση και μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα με διάρκεια και ένταση.

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Νίκος Μακρόπουλος και Γιώργος Σαμπάνης στον Βοτανικό

Η συνεργασία τους ξεχώρισε την προηγούμενη σεζόν και, όπως όλα δείχνουν, το στοίχημα πέτυχε. Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφουν στον Βοτανικό για ακόμη μία χρονιά, έχοντας ήδη δημιουργήσει τη δική τους χημεία επί σκηνής. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σχήμα συνεχίζεται αποτελεί από μόνο του ένδειξη ότι το κοινό αγκάλιασε τη συνύπαρξή τους.

Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά στο VOG Club Athens

Η νέα σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά στο VOG Club Athens, όπου από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζονται ο Σταμάτης Γονίδης και η Λένα Ζευγαρά. Ο Σταμάτης Γονίδης αποτελεί μία από τις εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και διαθέτει ένα ρεπερτόριο γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες. Δίπλα του, η Λένα Ζευγαρά δίνει τον δικό της σύγχρονο παλμό, με τη χαρακτηριστική λαϊκή χροιά και τη δυναμική σκηνική παρουσία της. Μαζί τους βρίσκεται και ο Λευτέρης Κρίκης, ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης που προσθέτει τη δική του παρουσία στο πρόγραμμα.

Διονύσης Σχοινάς και Γιώργος Τσαλίκης στην Αυτοκίνηση

Η Αυτοκίνηση ετοιμάζεται επίσης να φιλοξενήσει δύο καλλιτέχνες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη νυχτερινή διασκέδαση. Ο Διονύσης Σχοινάς και ο Γιώργος Τσαλίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία συνεργασία που αναμένεται να κινηθεί σε έντονους ρυθμούς και να δώσει έμφαση στο party και τη διασκέδαση.

Καίτη Γαρμπή και Νικηφόρος στο Άνοδος Live Stage

Η Καίτη Γαρμπή πρωταγωνιστεί φέτος σε ένα ιδιαίτερο concept στη σκηνή του Άνοδος Live Stage. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια φέρνει μαζί της ένα πλούσιο και διαχρονικό ρεπερτόριο, αλλά και ένα ξεχωριστό project που περιλαμβάνει δέκα νέες επανεκτελέσεις τραγουδιών που είχε γράψει ο Φοίβος για σημαντικούς άνδρες καλλιτέχνες τη δεκαετία του 1990. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μαζί της θα βρίσκεται ο Νικηφόρος, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την ημερομηνία της πρεμιέρας αναμένεται να ανακοινωθούν.

Μελίνα Ασλανίδου και Χρήστος Μενιδιάτης στο Theama Athens

Στο Theama Athens συναντώνται η Μελίνα Ασλανίδου και ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε μία ακόμη συνεργασία που προσθέτει διαφορετικό χρώμα στον φετινό χάρτη της νυχτερινής Αθήνας. Οι δύο ερμηνευτές διαθέτουν διαφορετικές μουσικές διαδρομές, με κοινό σημείο την αγάπη τους για το ελληνικό τραγούδι, και αναμένεται να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό.

Χρήστος Σαντικάι και Εύη Κουλκουβίνη στο Romeo

Στο Romeo, ο Χρήστος Σαντικάι και η Εύη Κουλκουβίνη αποτελούν ακόμη ένα από τα δίδυμα που θα δώσουν το δικό τους στίγμα στη νέα σεζόν. Η συνεργασία τους έρχεται να συμπληρώσει τη φετινή εικόνα της νυχτερινής Αθήνας, η οποία φαίνεται πως επενδύει αρκετά στις συνυπάρξεις καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών και μουσικών προσεγγίσεων.

Η Αθήνα ετοιμάζεται για έναν χειμώνα με πολλές επιλογές

Αν κάτι γίνεται ήδη ξεκάθαρο από τις πρώτες συμφωνίες της νέας σεζόν, είναι ότι η νυχτερινή Αθήνα θα έχει φέτος αρκετές επιλογές για κάθε γούστο. Και κάπως έτσι, καθώς ο Σεπτέμβριος ανοίγει τον δρόμο για τη νέα σεζόν, η αθηναϊκή νύχτα αρχίζει ήδη να αποκτά τα πρώτα της μεγάλα πρωταγωνιστικά ζευγάρια. Το μόνο που μένει είναι να ανοίξουν οι πόρτες, να ανάψουν τα φώτα και να δούμε ποια από αυτές τις συνεργασίες θα γίνει τελικά το μεγάλο talk of the town του φετινού χειμώνα.

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