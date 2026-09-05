Μουσικά Νέα 05.09.2026

Taylor Swift: Η στιλιστική λεπτομέρεια που «πρόδωσε» τα μουσικά της σχέδια

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Το πράσινο φόρεμα της Taylor Swift στο Grammy Museum άναψε «φωτιά» στους fans, που πιστεύουν ότι κρύβει κάποιο μήνυμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift έδωσε συνέντευξη και εμφάνιση στο Grammy Museum.
  • Οι θαυμαστές της εντόπισαν «Easter eggs» στη στιλιστική της επιλογή.
  • Το πράσινο φόρεμά της παραπέμπει στο πρώτο της άλμπουμ, Taylor Swift (2006).
  • Οι φήμες για την επανέκδοση Taylor Swift (Taylor's Version) ενισχύθηκαν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift βρέθηκε πρόσφατα στο Grammy Museum για μια αποκαλυπτική συνέντευξη και ζωντανή εμφάνιση στο πλαίσιο του αφιερώματος «The Icon Sessions with Taylor Swift: A 20-Year Retrospective», με το ολόκληρο βίντεο να γίνεται μόλις διαθέσιμο στο YouTube. Φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα με την ποπ σταρ, κάθε της κίνηση μπαίνει αμέσως στο μικροσκόπιο των θαυμαστών, οι οποίοι δεν άργησαν να εντοπίσουν τα πολυαναμενόμενα «Easter eggs».

Η Taylor Swift ποζάρει με εντυπωσιακό φόρεμα και παπούτσια, με αφορμή την υπόθεση για το Eras Tour.

Πέρα από τα μουσικά νέα και τη συζήτηση για την πορεία της, τα βλέμματα τράβηξε αμέσως η στιλιστική της επιλογή. Η Taylor επέλεξε ένα εντυπωσιακό πράσινο φόρεμα από το brand Dôen, το οποίο, φυσικά, έγινε sold-out μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη τεράστια επιρροή της στη μόδα.

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Το μήνυμα πίσω από το πράσινο φόρεμα;

Οι Swifties δεν άργησαν να συνδέσουν την εμφάνισή της με το παρελθόν. Σύμφωνα με τους fans, η αισθητική του φορέματος παραπέμπει άμεσα στην εποχή του πρώτου της, αυτοβιογραφικού άλμπουμ (Taylor Swift) κυκλοφορίας 2006, λειτουργώντας σαν μια πιο ώριμη, elevated εκδοχή εκείνων των εμφανίσεων.

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Αυτή η λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να φουντώσει τις φήμες ότι η κυκλοφορία του πολυπόθητου Taylor Swift (Taylor’s Version) είναι πιο κοντά από ποτέ. Η ίδια άλλωστε έχει επιβεβαιώσει στο παρελθόν με ανοιχτή επιστολή της στους θαυμαστές ότι έχει ήδη ολοκληρώσει την ηχογράφηση του πρώτου της δίσκου, περιμένοντας απλώς τη σωστή στιγμή για να γιορτάσει την επανέκδοσή του.

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Easter egg Taylor Swift μουσική
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