Το «Stranger Things» επιστρέφει – Όλα όσα φέρνει το Netflix τον Σεπτέμβριο

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες πρεμιέρες, οι επιστροφές σειρών και οι ταινίες που έρχονται στην οθόνη σου αυτόν τον Σεπτέμβριο

Με μια ματιά Το Netflix κυκλοφορεί νέο περιεχόμενο τον Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβανομένων πρεμιέρων και κλασικών ταινιών.

Η 2η σεζόν του «The Gentlemen» και το «Stranger Things: Tales From '85» επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο.

Νέο ριάλιτι με την Alix Earle και η σειρά «Monster: The Lizzie Borden Story» κάνουν πρεμιέρα.

Κλασικές ταινίες όπως «The Godfather» και «Crazy Rich Asians» θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του ανανεωμένη διάθεση και, φυσικά, μια σειρά από πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και επιστροφές στην αγαπημένη μας πλατφόρμα. Ανεξάρτητα από το αν ψάχνεις φρέσκο υλικό ή αγαπημένες κλασικές ταινίες για ατελείωτο binge-watching, η λίστα του φθινοπώρου έχει κάτι για κάθε γούστο.

Ανάμεσα στα highlights του μήνα ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη επιστροφή του «The Gentlemen» με τη 2η σεζόν του στις 3 Σεπτεμβρίου, αλλά και το «Stranger Things: Tales From ’85» που επιστρέφει στις 17 Σεπτεμβρίου για να μας ταξιδέψει ξανά στον μαγικό κόσμο του Hawkins. Παράλληλα, η Alix Earle μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με το ριάλιτι «Earle Meets World» στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η νέα ανθολογία «Monster: The Lizzie Borden Story» με την Ella Beatty υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις.

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Για όσους προτιμούν τις κλασικές αξίες και τα νοσταλγικά comfort watches, ο Σεπτέμβριος γεμίζει με τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες. Ταινίες όπως το «Crazy Rich Asians», «The Godfather», «How to Lose a Guy in 10 Days», «White Chicks», καθώς και αγαπημένα κινούμενα σχέδια σαν το «Hotel Transylvania» καταφθάνουν σταδιακά στην πλατφόρμα.

Ακύρωσε τα σχέδιά σου και ετοιμάσου να ανακαλύψεις αναλυτικά παρακάτω όλες τις νέες αφίξεις και τις ημερομηνίες κυκλοφορίας που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας αυτόν τον μήνα.

1 Σεπτεμβρίου: Jared Freid: The Family Plan, Untold Raygun: Breaking Badly, Perfect Blue, Hotel Transylvania

2 Σεπτεμβρίου: Lovesick, Turning Point: Generation 9/11

3 Σεπτεμβρίου: The Gentlemen: Season 2, Fito Páez: The World Within a Song

4 Σεπτεμβρίου: Earle Meets World, Teenage Wasteland, Bad Boys: Ride or Die, Scary Movie

8 Σεπτεμβρίου: DANG!, Fauda: Season 5, Stavros Halkias: Uncle Stav, Untold Mr. T: I Pity The Fool, Troy

9 Σεπτεμβρίου: Why Did I Get Married Again?

10 Σεπτεμβρίου: Crew Girl, The Perfect Lie, Call My Agent! The Movie

11 Σεπτεμβρίου: Physical 100: Italy, Stolen Heartbeats, Go Team!, NFL Melbourne Game

12 Σεπτεμβρίου: The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist

14 Σεπτεμβρίου: Gabby’s Dollhouse: Season 14, Hot Ones: Extra Heat: Episode 2

15 Σεπτεμβρίου: Jo Koy: Blue in the Face, Crazy Rich Asians, Sentimental Value

16 Σεπτεμβρίου: The Doll

17 Σεπτεμβρίου: Plastic Beauty, Stranger Things: Tales From ’85: Season 2, Not a Stranger, Monster: The Lizzie Borden Story, The Fixers

18 Σεπτεμβρίου: Best of the Best

20 Σεπτεμβρίου: Ted, Ted 2

22 Σεπτεμβρίου: Minerva Academy

23 Σεπτεμβρίου: Habeas Corpus, Wonka’s The Golden Ticket

24 Σεπτεμβρίου: A Different World, Delusion, My Sad Dead

25 Σεπτεμβρίου: The Final Problem, UNABOMBER, Baywatch, The Godfather, How to Lose a Guy in 10 Days

29 Σεπτεμβρίου: Mononoke The Movie: Chapter Ⅲ – The Curse of the Serpent, LEGO ONE PIECE

30 Σεπτεμβρίου: Medusa: Season 2, The Arena, The Widower: ‘Til Death Do Us Part, White Chicks

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