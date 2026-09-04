Cinema 04.09.2026

Digger: Το countdown ξεκίνησε και ο Tom Cruise επιστρέφει

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Ο Tom Cruise επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το DIGGER, σε έναν από τους πιο διαφορετικούς ρόλους της καριέρας του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το DIGGER, με τον Tom Cruise, κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου 2026.
  • Ο Cruise υποδύεται τον Digger Rockwell, δισεκατομμυριούχο, σε διαφορετικό ρόλο.
  • Η ταινία, σε σκηνοθεσία Alejandro G. Iñárritu, συνδυάζει χιούμορ, δράμα και σάτιρα.
  • Συμμετέχει δυνατό καστ, με τους Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman, κ.α.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας μήνας απομένει μέχρι να δούμε τον Tom Cruise σε έναν από τους πιο διαφορετικούς ρόλους της καριέρας του. Το νέο promo του Digger με το μήνυμα «One Month!» ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της ταινίας, η οποία έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου 2026. Και αυτή τη φορά ο Hollywood star αφήνει για λίγο πίσω τον γνώριμο action hero.

Ο Tom Cruise με ανοιχτά χέρια σε σκηνή μέσα σε αίθουσα συνεδριάσεων ή δικαστηρίου.
https://www.imdb.com/

Στο Digger, ο Cruise υποδύεται τον Digger Rockwell, έναν πανίσχυρο δισεκατομμυριούχο που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια καταστροφική κατάσταση και προσπαθεί να πείσει τους πάντες πως είναι ο άνθρωπος που μπορεί να τη σταματήσει. Η ιστορία συνδυάζει μαύρο χιούμορ, δράμα και σάτιρα, δημιουργώντας κάτι αρκετά διαφορετικό από τις blockbuster περιπέτειες στις οποίες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον ηθοποιό.

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Αυτό που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα είναι και η μεταμόρφωση του Tom Cruise για τον ρόλο. Ο ηθοποιός εμφανίζεται με διαφορετική εμφάνιση, αφήνοντας πίσω την εικόνα του Ethan Hunt και δημιουργώντας έναν χαρακτήρα που μοιάζει πολύ πιο εκκεντρικός και απρόβλεπτος. Με άλλα λόγια, αν περίμενες ακόμη μία ταινία όπου ο Cruise τρέχει να σώσει τον κόσμο, το Digger μάλλον θα σε εκπλήξει.

Ο Tom Cruise με καουμπόικο καπέλο και κοστούμι κρατάει φτυάρι στην αφίσα της ταινίας Digger.
https://www.instagram.com/diggerthemovie/

Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο βραβευμένος σκηνοθέτης Alejandro G. Iñárritu, γνωστός για τις ταινίες Birdman και The Revenant. Η συνεργασία του με τον Tom Cruise είναι από μόνη της αρκετή για να κάνει το Digger μία από τις ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές κυκλοφορίες του φθινοπώρου, ενώ η ταινία φαίνεται να σχολιάζει με σατιρικό τρόπο την εξουσία, τον πλούτο και την εμμονή με την εικόνα του «σωτήρα».

Αφίσα της ταινίας Digger με τον Tom Cruise με κοστούμι και καουμπόικο καπέλο.
https://www.instagram.com/diggerthemovie/

Στο πλευρό του Tom Cruise βρίσκεται ένα ιδιαίτερα δυνατό cast, με τους Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde και Emma D’Arcy να συμμετέχουν στην ταινία. Το διαφορετικό ύφος της παραγωγής, σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο ensemble, κάνει την ταινία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για το κοινό που θέλει να δει κάτι πέρα από τα συνηθισμένα Hollywood blockbusters.

Ο Digger Rockwell κρατάει μια υδρόγειο σφαίρα, ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα φτυάρι, στο πλαίσιο της νέας ταινίας.
https://www.instagram.com/tomcruise/

Το Digger θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου 2026, ενώ το νέο «One Month!» promo μας θυμίζει πως η μεγάλη επιστροφή του Tom Cruise στη μεγάλη οθόνη είναι πλέον πολύ κοντά. Με έναν ρόλο που δεν θυμίζει σε τίποτα τον Ethan Hunt και τον Alejandro G. Iñárritu στο τιμόνι, η νέα ταινία έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει ένα από τα κινηματογραφικά topics του φετινού φθινοπώρου.

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Digger Tom Cruise
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