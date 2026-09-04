Cinema 04.09.2026

Το «MobLand» μόλις εξασφάλισε και 3η σεζόν…και το cast είναι ακριβώς αυτό που ήθελες

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Το «MobLand» ανανεώθηκε επίσημα για 3η σεζόν και ο Tom Hardy επιστρέφει ως Harry da Souza, μαζί με τους Pierce Brosnan και Helen Mirren
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «MobLand» ανανεώθηκε για 3η σεζόν από την Paramount.
  • Ο Tom Hardy θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί ως Harry da Souza.
  • Οι Pierce Brosnan και Helen Mirren επιστρέφουν επίσης ως Conrad και Maeve Harrigan.
  • Η 2η σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου.
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Οι φαν του «MobLand» μπορούν να χαλαρώσουν, αφού η σειρά δεν πάει πουθενά! Η Paramount έδωσε το πολυπόθητο πράσινο φως για 3η σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως η ιστορία της οικογένειας Harrigan θα συνεχιστεί. Και το καλύτερο νέο; Μαζί με τη σειρά επιστρέφει και ο Tom Hardy, παρά τις φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί από το cast.

https://www.instagram.com/mobland_pplus
https://www.instagram.com/mobland_pplus

Ο Hardy θα συνεχίσει να υποδύεται τον Harry da Souza, τον άνθρωπο που κινείται ανάμεσα σε επικίνδυνες ισορροπίες και μπλεγμένες σχέσεις στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλευρό του παραμένουν δύο τεράστια ονόματα: ο Pierce Brosnan ως Conrad Harrigan και η Helen Mirren ως Maeve Harrigan. Με άλλα λόγια, το βασικό τρίο της σειράς παραμένει στη θέση του και για την τρίτη σεζόν.

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Η ανακοίνωση της ανανέωσης έρχεται μάλιστα λίγο πριν από την πρεμιέρα της 2ης σεζόν, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου. Έτσι, οι fans έχουν διπλό λόγο να περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια, αφού όχι μόνο θα επιστρέψουν σύντομα στον σκοτεινό κόσμο του «MobLand», αλλά γνωρίζουν ήδη ότι η ιστορία θα έχει και επόμενο κεφάλαιο.

https://www.instagram.com/mobland_pplus
https://www.instagram.com/mobland_pplus

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του Tom Hardy στη σειρά είχαν προκαλέσει αρκετή συζήτηση, με τον ηθοποιό να θεωρείται ένα από τα βασικά πρόσωπα της επιτυχίας της. Η Paramount, ωστόσο, έβαλε τέλος στην αβεβαιότητα, επιβεβαιώνοντας επίσημα πως ο Harry da Souza θα βρίσκεται και στην 3η σεζόν.

https://www.instagram.com/mobland_pplus
https://www.instagram.com/mobland_pplus

Η επιστροφή των Pierce Brosnan και Helen Mirren ως Conrad και Maeve Harrigan αντίστοιχα κάνει την ανακοίνωση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, αφού η δυναμική ανάμεσα στους τρεις χαρακτήρες αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της σειράς. Και φυσικά, μετά όσα αναμένονται στη 2η σεζόν, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα έχει απομείνει από τις συμμαχίες και τις ισορροπίες όταν φτάσουμε στο τρίτο κεφάλαιο.

https://www.instagram.com/mobland_pplus/
https://www.instagram.com/mobland_pplus
https://www.instagram.com/mobland_pplus/
https://www.instagram.com/mobland_pplus/

Προς το παρόν, οι fans έχουν μπροστά τους τη 2η σεζόν του «MobLand», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου. Η σειρά, όμως, έχει ήδη εξασφαλίσει το μέλλον της, με την Paramount να δείχνει ξεκάθαρα πως η ιστορία του Harry da Souza και των Harrigans έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.

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Helen Mirren MobLand Pierce Brosnan Tom Hardy
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