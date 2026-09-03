Ο 50 Cent μεταμορφώνεται σε Balrog στο νέο «Street Fighter» – Δες το trailer

Ο 50 Cent γίνεται Balrog στο «Street Fighter» και το πρώτο τρέιλερ είναι εδώ, με τον διάσημο ράπερ να αφήνει το μικρόφωνο για τις σκηνές μάχης

Με μια ματιά Ο 50 Cent υποδύεται τον Balrog στη νέα live-action ταινία "Street Fighter".

Ο ράπερ προπονήθηκε εντατικά και έκανε μόνος του τις σκηνές δράσης.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Noah Centineo, Callina Liang, Andrew Koji, Cody Rhodes, Eric Andre, Roman Reigns, Jason Momoa και Orville Peck.

Η πρεμιέρα της ταινίας στις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο 50 Cent φορά τα γάντια του Balrog και ετοιμάζεται να μπει για τα καλά στη μάχη, καθώς η νέα live-action ταινία «Street Fighter» φέρνει στη μεγάλη οθόνη έναν από τους πιο δημοφιλείς κόσμους των video games. Το πρώτο επίσημο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα η Paramount Pictures σου προσφέρει μια πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά και αποκαλύπτει ένα καστ γεμάτο γνώριμα πρόσωπα, δυνατές αναμετρήσεις και αρκετές εκπλήξεις.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει φυσικά η εμφάνιση του 50 Cent ως Balrog, με τον διάσημο ράπερ να αφήνει για λίγο πίσω τη μουσική σκηνή και να μεταφέρεται στο ρινγκ, όπου έρχεται αντιμέτωπος με τον Ken Masters, τον οποίο υποδύεται ο Noah Centineo. Μάλιστα, η συμμετοχή του δεν περιορίζεται σε μια σύντομη εμφάνιση, καθώς ο 50 Cent προπονήθηκε εντατικά για τις ανάγκες του ρόλου και ανέλαβε ο ίδιος τις σκηνές δράσης, θέλοντας να αποδώσει όσο πιο πειστικά γίνεται έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς πυγμάχους του «Street Fighter».

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Η ταινία «Street Fighter» αναμένεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον κόσμο του δημοφιλούς fighting game, με την ιστορία να περιστρέφεται γύρω από τους γνώριμους χαρακτήρες και το Παγκόσμιο Τουρνουά των Πολεμιστών. Στο επίκεντρο του πρώτου τρέιλερ βρίσκεται η Chun-Li, την οποία υποδύεται η Callina Liang, καθώς προσπαθεί να πείσει τον Ryu, τον οποίο ενσαρκώνει ο Andrew Koji, ότι ο Ken Masters του Noah Centineo βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση και χρειάζεται άμεσα βοήθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τουρνουά.

Η εμφάνιση του 50 Cent ως Balrog δεν περιορίζεται όμως μόνο στις σκηνές μέσα στο ρινγκ. Στο τρέιλερ τον βλέπεις επίσης ντυμένο πιο επίσημα, με το χαρακτηριστικό κούρεμα του χαρακτήρα, καθώς κατευθύνεται προς ένα κλαμπ όπου εμφανίζεται και ο σταρ του WWE Cody Rhodes. Την ίδια στιγμή, στο ρινγκ κάνει την εμφάνισή του ο κωμικός Eric Andre στον ρόλο του εκφωνητή των αγώνων, προσθέτοντας μια ακόμη αναπάντεχη πινελιά σε ένα καστ που έχει ήδη αρκετές εκπλήξεις.

Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου, ο 50 Cent χρειάστηκε να περάσει από εντατική προπόνηση, καθώς οι σκηνές δράσης απαιτούσαν όχι μόνο τη σωστή εμφάνιση αλλά και σωματική ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ράπερ συμμετείχε ο ίδιος στις σκηνές μάχης, χωρίς να χρειαστεί να βασιστεί σε κασκαντέρ για τα συγκεκριμένα γυρίσματα. Έτσι, η μεταμόρφωσή του σε Balrog αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ειδικά για όσους γνωρίζουν καλά τον χαρακτήρα από τα video games.

Και ο 50 Cent δεν είναι το μοναδικό μεγάλο όνομα που συναντάς στο «Street Fighter». Στην ταινία συμμετέχει επίσης ο Roman Reigns, γνωστός από το WWE ως Joe Anoa’i, ενώ στο καστ βρίσκονται ακόμη ο Jason Momoa και ο τραγουδιστής της country μουσικής Orville Peck. Πρόκειται για ένα σύνολο ονομάτων που κάνει τη συγκεκριμένη κινηματογραφική μεταφορά ακόμη πιο ιδιαίτερη και δημιουργεί αρκετή περιέργεια για το αποτέλεσμα που θα φτάσει τελικά στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η πρεμιέρα του «Street Fighter» στις κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι άλλο επιφυλάσσει η ταινία. Μέχρι τότε, ο 50 Cent ως Balrog έχει ήδη καταφέρει να γίνει μία από τις εμφανίσεις που ξεχωρίζουν από το πρώτο τρέιλερ και μένει να φανεί αν η κινηματογραφική του εκδοχή του χαρακτήρα θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των fans του «Street Fighter».

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