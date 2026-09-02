Cinema 02.09.2026

Quiz: Ποιος είναι ο Noah Jupe που μπαίνει στο συμπάν του «Avengers: Secret Wars»;

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Ο Noah Jupe μπαίνει στο MCU για το «Avengers: Secret Wars» και ο μυστηριώδης ρόλος του έχει ήδη προκαλέσει θεωρίες στους fans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Noah Jupe εντάσσεται στο καστ του «Avengers: Secret Wars», χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ρόλος του.
  • Η ταινία «Avengers: Secret Wars» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2027.
  • Ο Jupe έχει προηγούμενη εμπειρία σε ταινίες όπως «A Quiet Place» και «Honey Boy».
  • Το «Secret Wars» αναμένεται να είναι ένα μεγάλο multiverse event, πιθανώς με τη συμμετοχή πολλών γνωστών χαρακτήρων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Marvel Cinematic Universe ετοιμάζεται να ανοίξει ακόμη περισσότερο το multiverse και το καστ του «Avengers: Secret Wars» συνεχίζει να μεγαλώνει. Ο, γνωστός από τις ταινίες «A Quiet Place» και «Honey Boy», είναι το νέο όνομα που προστίθεται στο πολυαναμενόμενο superhero project της Marvel, όμως υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια: κανείς δεν γνωρίζει ακόμη ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί.

Η αφίσα του Avengers: Endgame παρουσιάζει τους ήρωες της Marvel, συμπεριλαμβανομένου του Iron Man, σε μια επική σύγκρουση με τον Thanos.
https://www.marvel.com/

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες ταινίες των Avengers ανεβαίνει ξανά στα ύψη. Το «Secret Wars» θα αποτελέσει τη συνέχεια του Avengers: Doomsday, το οποίο αναμένεται πρώτα να βγει στις αίθουσες, ενώ η παραγωγή του «Secret Wars» προγραμματίζεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, με την πρεμιέρα του να έχει οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Διάβασε επίσης: «Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»

Για τον Noah Jupe, η είσοδος στο MCU αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο βήμα σε μια ήδη εντυπωσιακή καριέρα. Ο Βρετανός ηθοποιός έγινε γνωστός από μικρή ηλικία μέσα από σειρές όπως τα «The Night Manager» και «The Undoing», ενώ στη συνέχεια ξεχώρισε στο «Honey Boy» και στις ταινίες «A Quiet Place». Πρόσφατα εμφανίστηκε και στο βραβευμένο με Όσκαρ «Hamnet», στο πλευρό των Paul Mescal και Jessie Buckley.

Ο Noah Jupe με ροζ πουλόβερ ποζάρει για το συμπάν του «Avengers: Secret Wars».
https://www.instagram.com/jupeenoah_

Μάλιστα, το «Secret Wars» ενδέχεται να τον φέρει ξανά δίπλα στη Sadie Sink, με την οποία έχει ήδη συνεργαστεί στο θέατρο, στην παραγωγή «Romeo & Juliet» στο West End του Λονδίνου. Η Sink έχει πλέον τη δική της θέση στο MCU, καθώς έκανε το ντεμπούτο της ως Jean Grey στο «Spider-Man: Brand New Day» και αναμένεται να επιστρέψει στον επερχόμενο κινηματογραφικό κόσμο των «X-Men».

Πριν από το «Secret Wars», το κοινό θα παρακολουθήσει το Avengers: Doomsday, μια ταινία που υπόσχεται τεράστιο crossover. Οι Avengers, οι Fantastic Four και χαρακτήρες από τους παλιούς X-Men της Fox θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον Victor Von Doom, τον νέο μεγάλο villain της Marvel, τον οποίο υποδύεται ο Robert Downey Jr. Η επιστροφή του ηθοποιού στο MCU είναι από μόνη της ένα από τα μεγαλύτερα talking points της νέας εποχής.

Ο Noah Jupe με τα χαρακτηριστικά σγουρά μαλλιά του, ετοιμάζεται να μπει στο συμπάν του «Avengers: Secret Wars».
https://www.instagram.com/jupeenoah_

Το «Doomsday» διαθέτει ένα πραγματικά τεράστιο καστ, με ονόματα όπως Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Channing Tatum, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen και Tom Hiddleston. Και αν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά, οι φήμες για το «Secret Wars» θέλουν ακόμη περισσότερους γνωστούς ήρωες να επιστρέφουν, μεταξύ των οποίων ο Tom Holland ως Spider-Man και ο Benedict Cumberbatch ως Doctor Strange.

Παρότι η Marvel κρατά μέχρι στιγμής κλειστά τα χαρτιά της για την υπόθεση και κυρίως για τον ρόλο του Jupe, η σύνδεση με το ομώνυμο comic story έχει ήδη προκαλέσει αμέτρητες θεωρίες. Στα comics, το Battleworld δημιουργείται όταν διαφορετικά σύμπαντα ενώνονται σε μία νέα πραγματικότητα, συγκεντρώνοντας ήρωες, villains και διαφορετικές εκδοχές χαρακτήρων στον ίδιο κόσμο. Αν η ταινία κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, το «Avengers: Secret Wars» μπορεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο multiverse event που έχει δει μέχρι σήμερα το MCU.

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Avengers: Secret Wars Marvel Noah Jupe
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