Cinema 02.09.2026

Severance 3: Όλα όσα γνωρίζουμε για την ημερομηνία και την πλοκή της viral σειράς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το ψυχολογικό θρίλερ-φαινόμενο του Apple TV+ επιστρέφει για την 3η σεζόν και αυτά είναι όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την πλοκή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα γυρίσματα της 3ης σεζόν του "Severance" έχουν ξεκινήσει, με πρεμιέρα αναμενόμενη στο πρώτο μισό του 2027.
  • Ο Ben Stiller δεν θα σκηνοθετήσει τα νέα επεισόδια, αλλά παραμένει αφοσιωμένος στην παραγωγή.
  • Οι λεπτομέρειες της πλοκής της 3ης σεζόν παραμένουν μυστικές, με τους συντελεστές να υπόσχονται περισσότερα.
  • Ο δημιουργός Dan Erickson ελπίζει η παραγωγή να κυλήσει πιο γρήγορα αυτή τη φορά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να αισθανόμαστε ότι έχει περάσει αιώνας από τότε που ταξιδέψαμε ξανά στα σκοτεινά και αποστειρωμένα γραφεία των Lumon Industries με το φινάλε της 2ης σεζόν του «Severance», όμως η δίψα μας για ενημέρωση γύρω από τον τρίτο κύκλο παραμένει ακόρεστη. Το ψυχολογικό θρίλερ ολοκληρώθηκε, όπως άλλωστε αναμενόταν, με ένα τεράστιο cliffhanger, κλείνοντας μια ομολογουμένως γεμάτη ένταση και αγωνία σεζόν.

Ο Adam Scott τρέχει μέσα από έναν ανελκυστήρα στην αφίσα της σειράς Severance, μιας από τις κορυφαίες σειρές του 2025.
www.imdb.com

Και παρότι μεσολάβεσε μια τεράστια αναμονή τριών ετών ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη σεζόν, τα νέα από το στρατόπεδο του Apple TV+ είναι ευχάριστα, καθώς η συνέχεια βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Ο Mark (Adam Scott) και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του τμήματος διαχωρισμού ετοιμάζονται να βουτήξουν ξανά στα μυστήρια της εταιρείας.

Διάβασε επίσης: Θα δούμε τελικά τη Queen Clarisse στο Princess Diaries 3; Η αποκάλυψη της Anne Hathaway

Πότε θα γίνει η πρεμιέρα της 3η σεζόν;

Με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά, οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την πρεμιέρα μέσα στο πρώτο μισό του 2027, με τον Ιούνιο να ακούγεται έντονα ως ο πιθανός μήνας κυκλοφορίας. Ο δημιουργός της σειράς, Dan Erickson, έχει παραδεχτεί ανοιχτά ότι η παραγωγή απαιτεί τεράστιο χρόνο προετοιμασίας, εξηγώντας πως η 2η σεζόν πήρε αντίστοιχο χρόνο με την 1η, με τη μόνη διαφορά ότι στην αρχή κανείς δεν γνώριζε το μέγεθος της επιτυχίας. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα η διαδικασία να κυλήσει πιο γρήγορα αυτή τη φορά, προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν τα στάδια παραγωγής και να κρατήσουν τα στοιχεία που λειτουργούν καλύτερα.

Λογότυπο της πλατφόρμας IMDb για την κάλυψη των υποψηφιοτήτων των βραβείων Emmy.
www.imdb.com

Η αλλαγή στη σκηνοθεσία και η αντίδραση του Ben Stiller

Για πρώτη φορά, τα νέα επεισόδια δεν θα περιλαμβάνουν σκηνοθεσία από τον βασικό δημιουργό της σειράς, Ben Stiller. Μιλώντας στους Los Angeles Times, ο Stiller εξήγησε πως οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και όσο περνούν τα χρόνια συνειδητοποιεί πως ο χρόνος είναι περιορισμένος. Η είδηση αυτή προκάλεσε αρχικά μικρό πανικό στους φαν της σειράς, όμως ο ίδιος έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό μέσω των social media, τονίζοντας ότι παραμένει πλήρως αφοσιωμένος τους τελευταίους 8 μήνες προετοιμασίας και δεν πρόκειται να φύγει από πουθενά. Ανέφερε μάλιστα πως η ομάδα συνεργάζεται με εξαιρετικούς σκηνοθέτες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τρίτη σεζόν θα είναι η καλύτερη έως τώρα.

severance_nea_season
https://www.instagram.com/severancetvapple/

Τι πρόκειται να συμβεί στα νέα επεισόδια;

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι λεπτομέρειες για το σενάριο και τις εξελίξεις κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό. Παρόλο που ο Ben Stiller δεν έχει αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την πλοκή, επιβεβαίωσε την ενεργό συμμετοχή του, δηλώνοντας χιουμοριστικά πως αν και η εμπειρία δημιουργίας του τρίτου κύκλου είναι εξαιρετικά συναρπαστική, ελπίζει οι αναμνήσεις από τα μελλοντικά γεγονότα να μην διαγραφούν εντελώς από το δικό του μυαλό με κάποιο… πρωτόκολλο διαχωρισμού. Ο πρωταγωνιστής Adam Scott εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στο πλατό, αστειευόμενος πως αν τύχει κάποιος να συναντήσει τον innie εαυτό του, καλό θα είναι να μην του αναφέρει τίποτα από όλα αυτά. Αντίστοιχα, ο υπεύθυνος προγραμματισμού του Apple TV+, Matt Cherniss, υπογράμμισε πως η μαγεία που έφεραν στην οθόνη οι συντελεστές είναι αναμφισβήτητη και το κοινό έχει πολλά να περιμένει.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

apple tv Severance
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα hip hop events του Σεπτεμβρίου που δεν πρέπει να χάσεις

Τα hip hop events του Σεπτεμβρίου που δεν πρέπει να χάσεις

02.09.2026
Επόμενο
ENHYPEN: Έγραψαν ιστορία με το πρώτο τους No1 στο Billboard 200

ENHYPEN: Έγραψαν ιστορία με το πρώτο τους No1 στο Billboard 200

02.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο 50 Cent μεταμορφώνεται σε Balrog στο νέο «Street Fighter» – Δες το trailer
Cinema

Ο 50 Cent μεταμορφώνεται σε Balrog στο νέο «Street Fighter» – Δες το trailer

03.09.2026
Matthew Perry: Η νέα σειρά του Netflix για τη ζωή του θα σε κάνει να δεις τον Chandler Bing με άλλα μάτια
Cinema

Matthew Perry: Η νέα σειρά του Netflix για τη ζωή του θα σε κάνει να δεις τον Chandler Bing με άλλα μάτια

03.09.2026
9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα συζητηθούν – Η μία έρχεται κατευθείαν από τις Κάννες
Cinema

9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα συζητηθούν – Η μία έρχεται κατευθείαν από τις Κάννες

03.09.2026
Quiz: Ποιος είναι ο Noah Jupe που μπαίνει στο συμπάν του «Avengers: Secret Wars»;
Cinema

Quiz: Ποιος είναι ο Noah Jupe που μπαίνει στο συμπάν του «Avengers: Secret Wars»;

02.09.2026
GTA 6: Στην κορυφή του Netflix το extended look με 31,1 εκατ. views
Cinema

GTA 6: Στην κορυφή του Netflix το extended look με 31,1 εκατ. views

02.09.2026
«La Bola Negra»: Penélope Cruz και Glenn Close μαζί στη νέα ταινία του Netflix που ξεχώρισε στις Κάννες
Cinema

«La Bola Negra»: Penélope Cruz και Glenn Close μαζί στη νέα ταινία του Netflix που ξεχώρισε στις Κάννες

02.09.2026
Η Emily Blunt θα τιμηθεί με το 19ο Βραβείο Kirk Douglas στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα
Cinema

Η Emily Blunt θα τιμηθεί με το 19ο Βραβείο Kirk Douglas στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα

02.09.2026
Britney Spears: Σε εξέλιξη η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία της pop star
Cinema

Britney Spears: Σε εξέλιξη η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία της pop star

01.09.2026
Η Zendaya έγινε 30: Από τη Disney στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Hollywood
Cinema

Η Zendaya έγινε 30: Από τη Disney στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Hollywood

01.09.2026
Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς