Severance 3: Όλα όσα γνωρίζουμε για την ημερομηνία και την πλοκή της viral σειράς

Με μια ματιά Τα γυρίσματα της 3ης σεζόν του "Severance" έχουν ξεκινήσει, με πρεμιέρα αναμενόμενη στο πρώτο μισό του 2027.

Ο Ben Stiller δεν θα σκηνοθετήσει τα νέα επεισόδια, αλλά παραμένει αφοσιωμένος στην παραγωγή.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής της 3ης σεζόν παραμένουν μυστικές, με τους συντελεστές να υπόσχονται περισσότερα.

Ο δημιουργός Dan Erickson ελπίζει η παραγωγή να κυλήσει πιο γρήγορα αυτή τη φορά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να αισθανόμαστε ότι έχει περάσει αιώνας από τότε που ταξιδέψαμε ξανά στα σκοτεινά και αποστειρωμένα γραφεία των Lumon Industries με το φινάλε της 2ης σεζόν του «Severance», όμως η δίψα μας για ενημέρωση γύρω από τον τρίτο κύκλο παραμένει ακόρεστη. Το ψυχολογικό θρίλερ ολοκληρώθηκε, όπως άλλωστε αναμενόταν, με ένα τεράστιο cliffhanger, κλείνοντας μια ομολογουμένως γεμάτη ένταση και αγωνία σεζόν.

Και παρότι μεσολάβεσε μια τεράστια αναμονή τριών ετών ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη σεζόν, τα νέα από το στρατόπεδο του Apple TV+ είναι ευχάριστα, καθώς η συνέχεια βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Ο Mark (Adam Scott) και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του τμήματος διαχωρισμού ετοιμάζονται να βουτήξουν ξανά στα μυστήρια της εταιρείας.

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Πότε θα γίνει η πρεμιέρα της 3η σεζόν;

Με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά, οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την πρεμιέρα μέσα στο πρώτο μισό του 2027, με τον Ιούνιο να ακούγεται έντονα ως ο πιθανός μήνας κυκλοφορίας. Ο δημιουργός της σειράς, Dan Erickson, έχει παραδεχτεί ανοιχτά ότι η παραγωγή απαιτεί τεράστιο χρόνο προετοιμασίας, εξηγώντας πως η 2η σεζόν πήρε αντίστοιχο χρόνο με την 1η, με τη μόνη διαφορά ότι στην αρχή κανείς δεν γνώριζε το μέγεθος της επιτυχίας. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα η διαδικασία να κυλήσει πιο γρήγορα αυτή τη φορά, προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν τα στάδια παραγωγής και να κρατήσουν τα στοιχεία που λειτουργούν καλύτερα.

Η αλλαγή στη σκηνοθεσία και η αντίδραση του Ben Stiller

Για πρώτη φορά, τα νέα επεισόδια δεν θα περιλαμβάνουν σκηνοθεσία από τον βασικό δημιουργό της σειράς, Ben Stiller. Μιλώντας στους Los Angeles Times, ο Stiller εξήγησε πως οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και όσο περνούν τα χρόνια συνειδητοποιεί πως ο χρόνος είναι περιορισμένος. Η είδηση αυτή προκάλεσε αρχικά μικρό πανικό στους φαν της σειράς, όμως ο ίδιος έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό μέσω των social media, τονίζοντας ότι παραμένει πλήρως αφοσιωμένος τους τελευταίους 8 μήνες προετοιμασίας και δεν πρόκειται να φύγει από πουθενά. Ανέφερε μάλιστα πως η ομάδα συνεργάζεται με εξαιρετικούς σκηνοθέτες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τρίτη σεζόν θα είναι η καλύτερη έως τώρα.

Τι πρόκειται να συμβεί στα νέα επεισόδια;

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι λεπτομέρειες για το σενάριο και τις εξελίξεις κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό. Παρόλο που ο Ben Stiller δεν έχει αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την πλοκή, επιβεβαίωσε την ενεργό συμμετοχή του, δηλώνοντας χιουμοριστικά πως αν και η εμπειρία δημιουργίας του τρίτου κύκλου είναι εξαιρετικά συναρπαστική, ελπίζει οι αναμνήσεις από τα μελλοντικά γεγονότα να μην διαγραφούν εντελώς από το δικό του μυαλό με κάποιο… πρωτόκολλο διαχωρισμού. Ο πρωταγωνιστής Adam Scott εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στο πλατό, αστειευόμενος πως αν τύχει κάποιος να συναντήσει τον innie εαυτό του, καλό θα είναι να μην του αναφέρει τίποτα από όλα αυτά. Αντίστοιχα, ο υπεύθυνος προγραμματισμού του Apple TV+, Matt Cherniss, υπογράμμισε πως η μαγεία που έφεραν στην οθόνη οι συντελεστές είναι αναμφισβήτητη και το κοινό έχει πολλά να περιμένει.

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