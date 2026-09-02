Μουσική 02.09.2026

ENHYPEN: Έγραψαν ιστορία με το πρώτο τους No1 στο Billboard 200

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Το «THE SIN : BLISS» έφερε τους ENHYPEN στην κορυφή του Billboard 200 για πρώτη φορά στην καριέρα τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι ENHYPEN κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200 με το album τους «THE SIN : BLISS».
  • Το album συγκέντρωσε 98.000 equivalent album units στις ΗΠΑ, με τις πωλήσεις να κυριαρχούν.
  • Η επιτυχία ενισχύθηκε από τις πολλαπλές εκδόσεις του album, συμπεριλαμβανομένων συλλεκτικών αντικειμένων.
  • Η Dolly Parton επέστρεψε στο Top 5 του Billboard 200 με τη συλλογή «Ultimate Dolly Parton».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι ENHYPEN μόλις πέτυχαν ένα τεράστιο milestone στην καριέρα τους, κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200. Το νέο τους album, «THE SIN : BLISS», έκανε debut στο No.1 της σημαντικότερης album chart των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του K-pop συγκροτήματος.

Τα μέλη των ENHYPEN, συμπεριλαμβανομένου του Heeseung, εκτελούν χορευτικές κινήσεις στη σκηνή με ομοιόμορφες εμφανίσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το album συγκέντρωσε 98.000 equivalent album units στις ΗΠΑ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Από αυτά, οι 92.000 προήλθαν από πωλήσεις album, ενώ το streaming αντιστοιχεί σε 6.000 units, με περίπου 6,91 εκατομμύρια on-demand streams των τραγουδιών του δίσκου.

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Η νέα κορυφή έρχεται μετά από δύο προηγούμενες προσπάθειες των ENHYPEN να φτάσουν στο No.1. Το «THE SIN : VANISH» και το «ROMANCE : UNTOLD» είχαν φτάσει μέχρι το No.2, όμως αυτή τη φορά το συγκρότημα έκανε το πολυπόθητο step up και πήρε την πρώτη θέση.

Τα μέλη των ENHYPEN εκτελούν χορευτική ρουτίνα σε σκηνή, με την υποστήριξη σχεδόν 2 εκατομμυρίων υπογραφών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «THE SIN : BLISS» τους έφερε στην κορυφή

Η επιτυχία του album ενισχύθηκε σημαντικά από τις φυσικές εκδόσεις του. Το «THE SIN : BLISS» κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 30 διαφορετικές CD και vinyl variants, με συλλεκτικά photocards, stickers και posters, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις πωλήσεις.

Συνολικά, οι ENHYPEN έχουν πλέον επτά albums που έχουν βρεθεί στο Top 10 του Billboard 200, όλα από το 2022 και μετά. Η νέα κορυφή, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα ακόμη chart achievement, αλλά ένα ακόμη σημάδι του πόσο δυνατά έχουν εδραιωθεί στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η Dolly Parton κάνει comeback στο Top 5

Την ίδια στιγμή, ένα ιδιαίτερα συγκινητικό chart moment σημειώθηκε και για τη Dolly Parton. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, το «Ultimate Dolly Parton» επέστρεψε στο Billboard 200 και βρέθηκε στο No.5, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη θέση που έχει πετύχει album της στη συγκεκριμένη λίστα.

dolly_parton
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η συλλογή των 20 τραγουδιών κυκλοφόρησε αρχικά το 2003 και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά hits της, όπως τα «Jolene», «I Will Always Love You», «Here You Come Again» και «9 to 5». Στην τελευταία εβδομάδα καταγραφής συγκέντρωσε 59.000 equivalent album units, με την άνοδο να οφείλεται κυρίως στο streaming.

Το Top 10 του Billboard 200

Πίσω από τους ENHYPEN βρέθηκαν αρκετά μεγάλα ονόματα της pop και country σκηνής. Η Ella Langley ανέβηκε στο No.2 με το «Dandelion», ενώ η Olivia Rodrigo βρέθηκε στο No.3 με το «you seem pretty sad for a girl so in love». Ακολούθησαν ο Morgan Wallen στο No.4 και η Dolly Parton στο No.5.

Ο Heeseung των ENHYPEN τραγουδάει με πάθος στη σκηνή, ενώ τα μέλη του συγκροτήματος τον πλαισιώνουν με εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο υπόλοιπο Top 10 βρίσκονται οι KATSEYE στο No.6, ο Noah Kahan στο No.7, οι Stray Kids στο No.8, ο Drake στο No.9 και η Ariana Grande στο No.10.

Ο Heeseung των ENHYPEN με κόκκινα μαλλιά χαιρετά το κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας.
www.instagram.com/enhypen_heeseung/

Για τους ENHYPEN, πάντως, η εβδομάδα αυτή ανήκει ξεκάθαρα στο «THE SIN : BLISS». Το πρώτο No.1 στο Billboard 200 είναι πλέον δικό τους και το K-pop group έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει.

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Billboard 200 CHARTS ENHYPEN
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