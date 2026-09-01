Rihanna: Πώς κατάφερε να γράψει ιστορία στο Spotify χωρίς νέο album

Το «Only girl (In the world)» της Rihanna ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams και γράφει ξανά ιστορία στα charts

Με μια ματιά Το τραγούδι «Only girl (in the world)» της Rihanna ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Η Rihanna είναι η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα τραγούδια άνω των 2 δισ. streams στο Spotify.

Η Rihanna βρίσκεται πίσω μόνο από The Weeknd, Bruno Mars και Justin Bieber σε αυτή τη λίστα.

Η Rihanna συνεχίζει να σημειώνει ρεκόρ streams παρά την απουσία νέου album από το 2016. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna συνεχίζει να γράφει ιστορία στη μουσική, ακόμη και χωρίς να έχει κυκλοφορήσει νέο studio album εδώ και χρόνια. Αυτή τη φορά, η pop star πέτυχε ένα εντυπωσιακό milestone στο Spotify, αποδεικνύοντας πως τα hits της παραμένουν σταθερά στις playlists των fans.

Το «Only girl (in the world)» ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams, με το τραγούδι να γίνεται το όγδοο κομμάτι της Rihanna που φτάνει σε αυτό το επίπεδο στην πλατφόρμα. Ένα ακόμη τεράστιο achievement για την τραγουδίστρια, που εξακολουθεί να συγκεντρώνει αριθμούς-ρεκόρ παρά την απουσία νέας μουσικής.

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Με αυτό το επίτευγμα, η Rihanna γίνεται η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα τραγούδια που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. streams στο Spotify. Συνολικά, βρίσκεται πίσω μόνο από τους The Weeknd, Bruno Mars και Justin Bieber στη συγκεκριμένη λίστα.

Το «Only Girl (In the World)» κυκλοφόρησε το 2010 και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά hits της καριέρας της. Μαζί με τραγούδια όπως τα «Umbrella», «Diamonds» και «We found love», έχει συμβάλει στο να παραμένει η Rihanna μία από τις πιο επιτυχημένες pop stars παγκοσμίως.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό; Η Rihanna καταφέρνει όλα αυτά χωρίς να έχει κυκλοφορήσει νέο studio album από το ANTI, το οποίο έγινε διαθέσιμο το 2016. Παρότι οι fans περιμένουν εδώ και χρόνια το επόμενο μουσικό της βήμα, η streaming παρουσία της παραμένει… unstoppable.

Και κάπως έτσι, το «Only girl (in the world)» απέδειξε ξανά πως κάποια pop anthems δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Η Rihanna μπορεί να κρατά τους fans σε αναμονή για νέο album, όμως τα τραγούδια της συνεχίζουν να κάνουν streaming records.

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