Yolo 01.09.2026

Το fun post της ημέρας: H γιαγιά raver που τα έδωσε όλα στο dancefloor και έγινε viral

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Μια 78χρονη στην Τουρκία έγινε viral όταν ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον DJ Mülazım και ξεσήκωσε το κοινό με τον χορό της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μια 78χρονη στην Τουρκία, γνωστή ως Nezaket Teyze, χόρεψε σε συναυλία DJ και έγινε viral.
  • Η Nezaket Teyze ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ξέφρενα, ενθουσιάζοντας το κοινό.
  • Το βίντεο με την εμφάνισή της στο TikTok πλησίασε τις 550.000 προβολές.
  • Η viral εμφάνιση της Nezaket Teyze έδειξε ότι το κέφι και το party mood δεν έχουν ηλικία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι το party έχει ηλικία; Μια 78χρονη στην Τουρκία απέδειξε ότι το κέφι δεν έχει ημερομηνία λήξης, όταν βρέθηκε στη σκηνή δίπλα στον DJ Mülazım και άρχισε να χορεύει σαν να μην υπάρχει αύριο. Η Nezaket Teyze, όπως είναι γνωστή, έγινε μέσα σε λίγες ώρες το πρόσωπο της βραδιάς και φυσικά τα κινητά πήραν… φωτιά.

Η γιαγιά raver χορεύει με ενθουσιασμό στο dancefloor δίπλα στον DJ, κάνοντας το fun post viral.

Όλα συνέβησαν σε συναυλία του DJ Mülazım στην πόλη Kırşehir, στον υπαίθριο χώρο Kır Bayır, κοντά στο Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο της περιοχής. Όσο η μουσική ανέβαινε, η 78χρονη αποφάσισε να αφήσει τις συστάσεις στην άκρη, ανέβηκε στη σκηνή και ξεκίνησε έναν ξέφρενο χορό.

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Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media. Η Nezaket Teyze, η οποία είναι ήδη γνωστή στην Τουρκία μέσα από την online παρουσία της, βρέθηκε ξαφνικά παντού, με το σχετικό TikTok βίντεο να πλησιάζει τις 550.000 προβολές.


Και αν υπάρχει ένα πράγμα που έκανε ξεκάθαρο η viral εμφάνισή της, είναι ότι το party mood δεν έχει ηλικία. Με τον DJ να συνεχίζει το set του και το κοινό να την αποθεώνει, η 78χρονη έδωσε το δικό της show και κέρδισε επάξια τον τίτλο της απόλυτης raver της βραδιάς.

Η γιαγιά raver χορεύει στο dancefloor δίπλα στον DJ, με το βίντεο να γίνεται viral.

Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις, με τους χρήστες να ενθουσιάζονται περισσότερο με την αυθεντικότητα και την ενέργειά της. Για λίγα λεπτά, η Nezaket Teyze έγινε η απόλυτη πρωταγωνίστρια ενός party που μάλλον κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν θα ξεχάσει εύκολα.

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DJ Mülazım party raver
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