Σεπτέμβρης is here: 5 cringe φράσεις που θα δεις παντού στα social media

Μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε ημερολογιακά, όμως το camera roll, τα stories και οι ατάκες που εμφανίζονται ξανά στο feed σου κάθε Σεπτέμβριο λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβρης σηματοδοτεί την επιστροφή στη ρουτίνα, τα ξυπνητήρια και το άγχος του προγράμματος.

Δημοφιλείς φράσεις στα social media περιλαμβάνουν το «New season, new me» και το «Καλό αποκαλόκαιρο».

Η φράση «Άντε να μπούμε σε πρόγραμμα» εκφράζει την ανάγκη για οργάνωση μετά τις διακοπές.

Άλλες συχνές εκφράσεις είναι το «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» και «Τώρα τον Σεπτέμβρη πας τις καλύτερες διακοπές». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάπως έτσι, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, έφτασε η 1η Σεπτεμβρίου. Εκεί που μέχρι χθες έψαχνες ποια παραλία θα επισκεφτείς, σήμερα κοιτάς την ντουλάπα και αναρωτιέσαι πότε ακριβώς θα χρειαστεί να ξαναβγάλεις τα φθινοπωρινά. Ο Σεπτέμβρης φέρνει μαζί του την επιστροφή στη ρουτίνα, τα ξυπνητήρια και το γνώριμο άγχος του «άντε να μπούμε σε πρόγραμμα». Βέβαια, το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε ημερολογιακά, όμως στο camera roll σου έχει πάρει παράταση. Sunsets, παραλίες, διακοπές και random στιγμές έχουν κατακλύσει το κινητό σου, ενώ ένα μικρό κομμάτι του μυαλού σου συνεχίζει να ελπίζει σε ένα τελευταίο τριήμερο πριν μπει οριστικά το φθινόπωρο. Γιατί, μεταξύ μας, το «καλό αποκαλόκαιρο» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε έτοιμοι να το αποχαιρετήσουμε. Διάβασε επίσης: 4 επικά σκηνικά που μάς χάρισε το καλοκαίρι του 2026 Και φυσικά, μαζί με τον Σεπτέμβρη επιστρέφουν και οι κλασικές ατάκες του μήνα. Από το «new season, new me» και το «άντε να μπούμε σε πρόγραμμα» μέχρι το «wake me up when September ends» και το πολυπόθητο «115 μέρες για τα Χριστούγεννα», κάθε χρόνο λέμε σχεδόν τα ίδια – απλώς με διαφορετικό story και διαφορετικό mood.

1. «New season, new me»

Η επίσημη ανακοίνωση ότι από σήμερα αλλάζεις ζωή. Νέο πρόγραμμα, περισσότερη οργάνωση, γυμναστική, καλύτερη διατροφή, λιγότερο scrolling και γενικά μια ολοκαίνουργια εκδοχή του εαυτού σου. Το αν θα κρατήσει μέχρι τον Οκτώβριο είναι μια άλλη συζήτηση.

2. «Καλό αποκαλόκαιρο»

Η φράση που γράφεται κάτω από κάθε τελευταίο summer dump. Μπορεί να έχεις επιστρέψει στην πόλη, αλλά αρνείσαι να αποχαιρετήσεις εντελώς το καλοκαίρι. Μία τελευταία φωτογραφία από τη θάλασσα, ένα ηλιοβασίλεμα και το «Καλό αποκαλόκαιρο» είναι σχεδόν υποχρεωτικά.

3. «Άντε να μπούμε σε πρόγραμμα»

Το είπες εσύ, το είπε η μαμά σου, το είπε ο συνάδελφος, το είπε ο φίλος σου. Μετά από εβδομάδες χωρίς σταθερό ωράριο, ο Σεπτέμβρης φέρνει ξανά ξυπνητήρια, υποχρεώσεις και deadlines. Το πρόγραμμα επιστρέφει και μαζί του η νοσταλγία για εκείνα τα πρωινά που ξυπνούσες χωρίς να ξέρεις τι μέρα είναι.

4. «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του»

Εδώ δεν υπάρχει επιστροφή. Οι διακοπές τελείωσαν, τα μπάνια μειώνονται και όλοι επιστρέφουν στις θέσεις τους. Η συγκεκριμένη ατάκα έχει κάτι από ελληνική οικογενειακή παράδοση και σηματοδοτεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το τέλος της καλοκαιρινής ανεμελιάς.

5. «Τώρα τον Σεπτέμβρη πας τις καλύτερες διακοπές»

Η φράση που σε κάνει να κοιτάς τις άδειες σου και να σκέφτεσαι μήπως τελικά έκανες λάθος. Λιγότερος κόσμος, πιο ήσυχα νησιά και καλύτερες τιμές – σύμφωνα πάντα με τον φίλο που επιμένει ότι ο Σεπτέμβρης είναι το πραγματικό καλοκαίρι.

Τελικά, ο Σεπτέμβριος έχει το δικό του λεξιλόγιο και το χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο σχεδόν χωρίς δεύτερη σκέψη. Από το «New season, new me» μέχρι το «115 μέρες για τα Χριστούγεννα», μέσα σε λίγες μόνο λέξεις χωράει όλο το mood της επιστροφής στην καθημερινότητα. Και όσο κι αν θέλεις να κρατήσεις λίγο ακόμη το καλοκαίρι, μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδεχτείς: τα κεφάλια μέσα.

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