Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία

Από αστυνομικές ιστορίες μέχρι ρομαντικά μυθιστορήματα, αυτά είναι 4 βιβλία που θα κάνουν το καλοκαίρι σου πιο ξεχωριστό

Με μια ματιά Η παραλία είναι ιδανικός τόπος για διάβασμα, προσφέροντας χαλάρωση και απόδραση από την καθημερινότητα.

Το άρθρο προτείνει τέσσερα βιβλία για καλοκαιρινές διακοπές: αστυνομικά, ιστορίες ενηλικίωσης, cozy μυστήρια και μυθιστορήματα σχέσεων.

«Μια εξαιρετικά άθλια υπόθεση» είναι ένα ανάλαφρο αστυνομικό μυθιστόρημα με ανατροπές.

«Κλεοπάτρα και Φρανκεστάιν» είναι ένα μυθιστόρημα για τον έρωτα, την ενηλικίωση και τις σχέσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο βουτιές στη θάλασσα, παγωμένα ροφήματα και ατελείωτες ώρες στον ήλιο. Είναι και εκείνες οι ήσυχες στιγμές κάτω από μια ομπρέλα, με τον ήχο των κυμάτων στο background και ένα βιβλίο στα χέρια. Για πολλούς, η παραλία είναι το ιδανικό μέρος για να χαθείς σε μια καλή ιστορία και να ξεφύγεις για λίγο από την καθημερινότητα. Ένα βιβλίο μπορεί να γίνει ο τέλειος καλοκαιρινός σύντροφος, είτε αναζητάς μυστήριο, είτε ρομαντισμό, είτε μια ιστορία που θα σε κάνει να γελάσεις και να συγκινηθείς.

Η επιλογή του σωστού βιβλίου για τις διακοπές, όμως, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Άλλοι θέλουν ένα page turner που δεν θα μπορούν να αφήσουν από τα χέρια τους, άλλοι μια cozy ιστορία που θα τους κρατήσει συντροφιά τα απογεύματα στην παραλία και άλλοι ένα δυνατό μυθιστόρημα που θα τους ταξιδέψει σε άλλους κόσμους.

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Από αστυνομικές υποθέσεις γεμάτες ανατροπές μέχρι ιστορίες για τη φιλία, τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις, αυτά τα βιβλία έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις. Είτε ετοιμάζεις βαλίτσα για νησί είτε απλώς ψάχνεις το ιδανικό ανάγνωσμα για τις χαλαρές μέρες του Αυγούστου, κράτα σημειώσεις. Παρακάτω βρίσκεις τέσσερις προτάσεις που αξίζει να μπουν στη λίστα σου.

1. «Μια εξαιρετικά άθλια υπόθεση» – Julia Seales

Αν το ιδανικό σου καλοκαιρινό διάβασμα είναι ένα μυστήριο που συνδυάζει αγωνία, χιούμορ και έξυπνες ανατροπές, τότε η Julia Seales έχει την τέλεια πρόταση. Το «Μια εξαιρετικά άθλια υπόθεση» (μετάφραση: Άντζη Κουνάδη) επιστρέφει με νέα περιπέτεια της Μπεατρίς Στιλ, μιας ηρωίδας που λατρεύει να λύνει εγκλήματα και δεν φοβάται να μπλέξει σε δύσκολες υποθέσεις.

Η Μπεατρίς έχει αφήσει πίσω της τη ζωή στην επαρχία και προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στο Λονδίνο, δημιουργώντας το δικό της γραφείο ερευνών. Όμως, η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς όπως την περίμενε, μέχρι που μια σειρά μυστηριωδών δολοφονιών την βάζει ξανά στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης υπόθεσης.

Ένα βιβλίο ιδανικό για όσους θέλουν ένα ανάλαφρο αλλά συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα που διαβάζεται μονορούφι στην παραλία.

2. «Η λίστα με τα ύποπτα πράγματα» – Jennie Godfrey

Υπάρχουν βιβλία που σε κάνουν να νιώθεις σαν να βλέπεις μια καλοκαιρινή ταινία ενηλικίωσης. Το «Η λίστα με τα ύποπτα πράγματα» της Jennie Godfrey (μετάφραση: Σοφία Τρουλινού) είναι μια ιστορία για τη φιλία, την οικογένεια και τα μυστικά που κρύβονται πίσω από τις πιο συνηθισμένες γειτονιές.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στο Γιορκσάιρ του 1979, όπου η μικρή Μιβ προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω της, ενώ μια σειρά μυστηρίων αναστατώνει την κοινότητά της. Μαζί με τη φίλη της Σάρον δημιουργούν μια λίστα με όλα τα ύποπτα πρόσωπα και γεγονότα, χωρίς να φαντάζονται ότι η αναζήτησή τους θα φέρει στην επιφάνεια μεγαλύτερα μυστικά.

Ένα βιβλίο γεμάτο νοσταλγία, συναίσθημα και εκείνη τη μαγεία των ιστοριών που σε ταξιδεύουν πίσω σε εποχές αθωότητας.

3. «Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες» – Piergiorgio Pulixi

Υπάρχει κάτι μαγικό στα βιβλιοπωλεία και ο Piergiorgio Pulixi το αποδεικνύει μέσα από το «Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες» (μετάφραση: Δήμητρα Δότση). Ένα cozy αστυνομικό μυθιστόρημα που συνδυάζει την αγάπη για τα βιβλία με ένα συναρπαστικό μυστήριο.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα μικρό βιβλιοπωλείο στο Κάλιαρι, που έχει γίνει σημείο συνάντησης για μια ιδιαίτερη λέσχη ανάγνωσης. Όταν μια νέα υπόθεση έρχεται να αναστατώσει την πόλη, οι λάτρεις των αστυνομικών βιβλίων καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να βοηθήσουν στην εξιχνίασή της.

Μια ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα βιβλίο που μυρίζει σελίδες, μυστήριο και καλοκαιρινές βραδιές με διάβασμα.

4. «Κλεοπάτρα και Φρανκεστάιν» – Coco Mellors

Για εκείνες τις στιγμές που θέλεις ένα βιβλίο γεμάτο συναίσθημα, σχέσεις και χαρακτήρες που μοιάζουν αληθινοί, το «Κλεοπάτρα και Φρανκεστάιν» της Coco Mellors (μετάφραση: Έφη Τσιρώνη) είναι μια δυνατή επιλογή.

Η ιστορία ακολουθεί την Κλίο, μια νεαρή καλλιτέχνιδα που ζει στη Νέα Υόρκη και μια απρόσμενη γνωριμία με τον Φρανκ αλλάζει την πορεία της ζωής της. Ένας αυθόρμητος γάμος, διαφορετικοί κόσμοι και πολλές προσωπικές αναζητήσεις δημιουργούν μια ιστορία για τις αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Ένα μυθιστόρημα για τον έρωτα, την ενηλικίωση και τις σχέσεις που μας διαμορφώνουν.

Το καλοκαίρι είναι η τέλεια εποχή για να αφήσεις λίγο χώρο στη φαντασία και να ταξιδέψεις μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Από μυστήρια που θα σε κρατήσουν σε αγωνία μέχρι ιστορίες που θα σου θυμίσουν τη δύναμη της φιλίας και του έρωτα, αυτές οι τέσσερις προτάσεις μπορούν να γίνουν το ιδανικό soundtrack των διακοπών σου. Βάλε ένα βιβλίο στην τσάντα θαλάσσης σου και ετοιμάσου για το πιο όμορφο ταξίδι χωρίς εισιτήριο.

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