Beauty 16.08.2026

Το viral μυστικό των influencers για αψεγάδιαστο πρόσωπο στην ξαπλώστρα

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Πώς να πετύχεις φυσική φρεσκάδα και αψεγάδιαστο καλοκαιρινό look στην ξαπλώστρα με μόλις 3 έξυπνα καλλυντικά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το clean girl aesthetic προτείνει φυσική, αβίαστη φρεσκάδα στην παραλία, όχι βαρύ μακιγιάζ.
  • Η λύση είναι μινιμαλιστική προσέγγιση και έξυπνα, ανθεκτικά προϊόντα για ζέστη, νερό και αλμύρα.
  • Χρησιμοποιήστε ανάλαφρη BB ή CC cream με SPF για ομοιόμορφο τόνο και προστασία.
  • Ένα πολυχρηστικό stick για χείλη/ζυγωματικά και ένα ενυδατικό lip oil ολοκληρώνουν το look.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φιλοσοφία του clean girl aesthetic κυριαρχεί παντού, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις στην παραλία. Το ζητούμενο στις διακοπές δεν είναι να δείχνεις υπερβαμμένη ή να προσπαθείς να διατηρήσεις ένα βαρύ μακιγιάζ κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά να αναδείξεις μια φυσική, αβίαστη φρεσκάδα. Η επιδερμίδα το καλοκαίρι θέλει να αναπνέει, να δείχνει υγιής, δροσερή και ανεπιτήδευτη, σαν να πέρασες τη μέρα σου κάτω από τον ήλιο χωρίς να φορέσεις ούτε σταγόνα προϊόντος.

bun_mallia
https://www.instagram.com/emmaleger/?hl=en

Ωστόσο, όλες ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί οποιαδήποτε αίσθηση περιποίησης όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, ο ιδρώτας κάνει την εμφάνισή του και οι αλλεπάλληλες βουτιές στη θάλασσα δοκιμούν τα όρια των καλλυντικών μας. Η λύση δεν είναι να εγκαταλείψεις τελείως το μακιγιάζ, ούτε όμως και να κουβαλάς μαζί σου νεσεσέρ γεμάτα προϊόντα που θα καταλήξουν να λιώσουν στην πρώτη ευκαιρία.

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Το μυστικό βρίσκεται στη μινιμαλιστική προσέγγιση και στη στρατηγική επιλογή έξυπνων προϊόντων που αντέχουν στη ζέστη, το νερό και την αλμύρα. Με τα κατάλληλα καλλυντικά υψηλής αντοχής, μπορείς να πετύχεις ένα αψεγάδιαστο, λαμπερό αποτέλεσμα που παραμένει άψογο από το πρωί στην ξαπλώστρα μέχρι το απογευματινό κοκτέιλ.

1. Ανάλαφρη BB Cream ή CC Cream με SPF

Ξέχνα τα βαριά foundations που φράζουν τους πόρους και «κατεβαίνουν» με τον ιδρώτα μόλις ανέβει η θερμοκρασία. Μια ενυδατική κρέμα με χρώμα, BB ή CC cream, αποτελεί την ιδανική βάση για την παραλία, καθώς επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει ελεύθερα. Χαρίζει ομοιόμορφο τόνο και καλύπτει διακριτικά τις ατέλειες, διατηρώντας παράλληλα την επιδερμίδα σου ασφαλή από την ηλιακή ακτινοβολία.

kotsidakia
https://www.instagram.com/anaasaber/

2. Πολυχρηστικό stick για χείλη και ζυγωματικά

Η ζωντάνια και η υγεία στο πρόσωπο έρχονται εύκολα με ένα πολυχρηστικό προϊόν σε κρεμώδη υφή που μπαίνει παντού. Επέλεξε μια απαλή ροδακινί ή sunkissed απόχρωση που μιμείται το φυσικό κοκκίνισμα του ήλιου στα ζυγωματικά και δίνει μια διακριτική πινελιά χρώματος στα χείλη. Η κρεμώδης υφή του ενσωματώνεται άψογα στην επιδερμίδα, χαρίζοντας μια υγρή, δροσερή λάμψη που δεν βαραίνει ποτέ το πρόσωπο.

beach_waves
https://www.instagram.com/meganadelaide/

3. Ενυδατικό lip oil

Το beach look ολοκληρώνεται ιδανικά με ένα διάφανο ή ελαφρώς χρωματιστό έλαιο χειλιών. Σε αντίθεση με τα κολλώδη glosses που μαζεύουν την άμμο με το παραμικρό αεράκι, τα σύγχρονα lip oils θρέφουν σε βάθος την ξηρή από το αλάτι επιδερμίδα. Προσφέρουν πλούσια ενυδάτωση και μια αβίαστη, γυαλιστερή όψη που αποπνέει πολυτέλεια και άνεση όλη μέρα.

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beauty beauty hacks Καλοκαίρι 2026 μακιγιάζ ΠΑΡΑΛΙΑ
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