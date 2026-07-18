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Beauty 18.07.2026

Η Hailey Bieber φέρνει το «lob» ξανά στις τάσεις του καλοκαιριού

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Η Hailey Bieber επιστρέφει στο αγαπημένο της lob με 90s αισθητική, λανσάροντας το πιο hot hair trend της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber υιοθετεί ξανά το "lob" κούρεμα, φέρνοντάς το στις καλοκαιρινές τάσεις.
  • Το νέο της λουκ είναι ένα blunt lob με face-framing layers, εμπνευσμένο από τα 90s.
  • Το κούρεμα εστιάζει στην κίνηση και την αβίαστη κομψότητα, ιδανικό για το καλοκαίρι.
  • Η τάση εξελίσσεται από το αυστηρό bob σε ένα πιο μαλακό, mid-length στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι τάσεις στα μαλλιά έχουν τον δικό τους ρυθμό και η Hailey Bieber αποτελεί αναμφίβολα τον απόλυτο δείκτη για το τι θα ακολουθήσουμε. Μετά από ένα διάστημα όπου την είδαμε να πειραματίζεται με πιο μακριά extensions και μια πιο ανοιχτή, ξανθιά απόχρωση, η ιδρύτρια της Rhode αποφάσισε να κάνει μια θεαματική στροφή. Εγκαταλείποντας το «long and blonde» look της άνοιξης, επέστρεψε στις ρίζες της, επιλέγοντας ξανά το αγαπημένο της lob, αυτή τη φορά όμως με μια ανανεωμένη, ρετρό διάθεση που ήδη μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα social media.

hailey_bieber_lob_kourema
https://www.instagram.com/haileybieber/

Η νέα αυτή εμφάνιση της Hailey δεν είναι απλώς ένα ακόμα κούρεμα, αλλά η ενσάρκωση του «maximum movement». Πρόκειται για ένα blunt lob με face-framing layers, το οποίο δημιουργήθηκε από τη celebrity hairstylist Justine Marjan. Το αποτέλεσμα είναι ένα supermodel-inspired look που θυμίζει έντονα τις πιο iconic κουπ των 90s, συνδυάζοντας την αυστηρότητα ενός blunt κοψίματος με την απαλότητα και την κίνηση που χαρίζουν τα κατάλληλα φιλαρίσματα. Είναι το απόλυτο «αέρινο» στυλ που φαίνεται ανεπιτήδευτα cool, σαν να έχει διαμορφωθεί από τον άνεμο.

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Η εξέλιξη από το αυστηρό bob στο ανάλαφρο lob

Ενώ πέρυσι το blunt bob με τις απόλυτα ίσιες άκρες κυριάρχησε σε κάθε feed, φέτος η τάση μετατοπίζεται. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κούρεμα αυτό εξελίσσεται σε ένα πιο μακρύ, mid-length στυλ, όπου η αυστηρότητα δίνει τη θέση της σε πιο μαλακές άκρες. Το νέο look της Bieber είναι η ιδανική εκπροσώπηση αυτής της μετάβασης, καθώς εστιάζει στη φυσική, «flowy» κίνηση των μαλλιών, καθιστώντας το ιδανικό για όσες αναζητούν ένα χτένισμα που είναι ταυτόχρονα σύγχρονο και νοσταλγικό.

hailey_bieber_lob_kourema (1)
https://www.instagram.com/haileybieber/

Η επιτυχία αυτού του στυλ έγκειται στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται υπερπροσπάθεια για να δείχνει περιποιημένο. Συνδυάζεται εξαιρετικά με τη sunkissed, bronzed αισθητική στο μακιγιάζ, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε καλοκαιρινές διακοπές και αβίαστη κομψότητα. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το κούρεμά σου, το «90s lob» της Hailey Bieber είναι η πιο δυνατή πρόταση για να αποκτήσεις ένα look που θα δείχνει φρέσκο, κολακευτικό και απόλυτα επίκαιρο για τους επόμενους μήνες.

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