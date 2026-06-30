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Beauty 30.06.2026

Self-tanner: Τα 6 βήματα για τέλειο μαύρισμα χωρίς λάθη

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Θέλεις ηλιοκαμένη επιδερμίδα όλο το καλοκαίρι; Μάθε τα απαραίτητα tips για να εφαρμόζεις σωστά το self-tanner σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Πριν την εφαρμογή, η απολέπιση είναι απαραίτητη για ομοιόμορφο αποτέλεσμα, αφαιρώντας νεκρά κύτταρα.
  • Εφάρμοσε το προϊόν σταδιακά, ξεκινώντας με μικρή ποσότητα, για να ελέγχεις την ένταση και να αποφύγεις μπαλώματα.
  • Ενυδάτωσε σημεία όπως αγκώνες και γόνατα πριν την εφαρμογή για ομοιόμορφη απορρόφηση χρώματος.
  • Η καθημερινή ενυδάτωση μετά την εφαρμογή βοηθά στη διατήρηση του μαυρίσματος και στο ομοιόμορφο σβήσιμό του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι επίσημα εδώ και η επιθυμία σου για μια ηλιοκαμένη, λαμπερή επιδερμίδα είναι πιο έντονη από ποτέ. Ανάμεσα στα Σαββατοκύριακα στην παραλία, τους γάμους και τις πρώτες διακοπές, το self-tanner αποτελεί τον απόλυτο σύμμαχο ομορφιάς. Σου επιτρέπει να αποκτήσεις άμεσα εκείνη τη χρυσαφένια όψη που όλοι αγαπάμε, χωρίς να χρειαστεί να εκτεθείς για ώρες στον ήλιο, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει σαν να επέστρεψες μόλις από ένα ταξίδι με σκάφος.

ifes_kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/mariellehaon/

Ξέχασε τις πορτοκαλί, αμφίβολες φόρμουλες του παρελθόντος: τα self-tanners νέας γενιάς είναι πλέον εξαιρετικά εξελιγμένα, εύκολα στην εφαρμογή και ικανά να σου προσφέρουν ένα απόλυτα φυσικό glow. Είτε επιλέξεις σταγόνες που προσθέτεις στην ενυδατική σου κρέμα είτε mousses και gels για πιο άμεσο αποτέλεσμα, η σωστή εφαρμογή είναι το «κλειδί» για να αποφύγεις τις ατέλειες και να απολαύσεις ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα που θα σε κάνει να νιώθεις ότι οι διακοπές ξεκίνησαν ήδη.

Η viral τεχνική για τέλεια «ghost roots» χρησιμοποιώντας μόνο λαστιχάκια

1. Μην παραλείπεις ποτέ την απολέπιση

Η απολέπιση αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για ένα άψογο μαύρισμα. Τα νεκρά κύτταρα και οι πολύ ξηρές περιοχές της επιδερμίδας σου λειτουργούν σαν «σφουγγάρια» που απορροφούν περισσότερο χρώμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιαισθητικά μπαλώματα. Πριν εφαρμόσεις οποιοδήποτε προϊόν self-tan, φρόντισε να κάνεις ένα καλό scrub σε όλο το σώμα και το πρόσωπο, ώστε η επιδερμίδα σου να είναι λεία και ομοιόμορφη.

2. Προχώρα σταδιακά με την ποσότητα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η εφαρμογή μεγάλης ποσότητας προϊόντος με τη μία. Είναι πολύ προτιμότερο να χτίσεις το μαύρισμά σου σταδιακά, ξεκινώντας με μια μικρότερη δόση και επαναλαμβάνοντας την επόμενη ημέρα αν επιθυμείς μεγαλύτερη ένταση. Η σταδιακή εφαρμογή σού δίνει τον έλεγχο του αποτελέσματος και μειώνει δραστικά την πιθανότητα να δημιουργηθούν ανομοιομορφίες.

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Πηγή: Unsplash

3. Εστίασε στις δύσκολες ζώνες

Τα σημεία όπως οι αγκώνες, τα γόνατα, οι αστράγαλοι και οι παλάμες τείνουν να «κρατάνε» περισσότερο προϊόν και να παίρνουν πιο σκούρο χρώμα από το επιθυμητό. Για να το αποφύγεις, εφάρμοσε μια μικρή ποσότητα ενυδατικής κρέμας σε αυτά τα σημεία πριν από το self-tanner, ώστε να δημιουργήσεις μια προστατευτική βάση που θα επιτρέψει στο χρώμα να απλωθεί πιο ομοιόμορφα.

4. Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Η καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα διατηρεί το χρώμα του self-tanner για περισσότερο καιρό και βοηθά ώστε το μαύρισμα να «σβήνει» ομοιόμορφα, χωρίς να ξεφλουδίζει ή να δημιουργεί κηλίδες. Πρόσθεσε την καθημερινή χρήση της ενυδατικής σου κρέμας στο πρόγραμμά σου, ακόμη και τις ημέρες που δεν εφαρμόζεις το προϊόν μαυρίσματος, για να εξασφαλίσεις διάρκεια και λάμψη.

5. Προγραμμάτισε την εφαρμογή μία ημέρα πριν

Για να αποφύγεις το άγχος της τελευταίας στιγμής, είναι ιδανικό να εφαρμόζεις το self-tanner τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την εκδήλωση ή την εμφάνιση που επιθυμείς. Αυτό δίνει το περιθώριο στο χρώμα να αναπτυχθεί πλήρως, καθώς η αντίδραση με την επιδερμίδα σου παίρνει χρόνο, και σου επιτρέπει να κάνεις διορθωτικές κινήσεις αν χρειαστεί.

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Πηγή: Unsplash

6. Κάνε πάντα ένα δοκιμαστικό τεστ

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις ένα προϊόν για πρώτη φορά πριν από έναν γάμο ή ένα πολύ σημαντικό event, κάνε οπωσδήποτε μια δοκιμή λίγες ημέρες πριν σε ένα σημείο του σώματος που δεν φαίνεται. Ακόμα και το καλύτερο self-tanner χρειάζεται λίγη εξάσκηση για να βρεις την ιδανική ποσότητα και ένταση που ταιριάζει ακριβώς στον δικό σου τόνο επιδερμίδας.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

 

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beauty self tan Καλοκαίρι 2026
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