Fashion 15.08.2026

«Νonna-maxxing»: Πώς οι Ιταλίδες γιαγιάδες κατάφεραν να γίνουν οι fashion influencers της Gen Z

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Ο λόγος που η Gen Z επιλέγει να ντυθεί σαν Ιταλίδα nonna και πώς το slow fashion γίνεται η απόλυτη ψυχολογική απόδραση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το «nonna-maxxing» είναι μια τάση όπου η Gen Z υιοθετεί το στυλ Ιταλίδων γιαγιάδων, εστιάζοντας στην άνεση και τους αργούς ρυθμούς.
  • Η τάση αυτή συνδέεται με την επαγγελματική εξουθένωση, προσφέροντας μια ψυχολογική απόδραση και ρομαντικοποίηση της "dolce vita".
  • Στα social media, οι αναζητήσεις για ρετρό outfits και αξεσουάρ έχουν αυξηθεί, ενώ οι μάρκες μόδας προσαρμόζονται.
  • Το "nonna-maxxing" προωθεί την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την αξία του ελεύθερου χρόνου έναντι της υπερκατανάλωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το φετινό καλοκαίρι έχει ένα απόλυτο viral φαινόμενο στα social media, αυτό δεν είναι άλλο από το λεγόμενο «Euro summer». Πέρα από τα αναρίθμητα posts από τις ακτές της Μεσογείου, η τάση αυτή έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της κουλτούρας, από το wellness μέχρι τη μόδα, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που ταξιδεύουμε και εκφραζόμαστε.

nonna-maxxing-trend
https://www.instagram.com/josefinehj/

Ανάμεσα στα δεκάδες trends που γεννιούνται καθημερινά, μια νέα αισθητική έχει κλέψει την παράσταση, διχάζοντας και ταυτόχρονα ενθουσιάζοντας τους χρήστες: το «nonna-maxxing». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη στροφή όπου η Gen Z και οι Millennials επιλέγουν να ντυθούν… σαν Ιταλίδες γιαγιάδες, υιοθετώντας μια φιλοσοφία ζωής που βασίζεται στους αργούς ρυθμούς και την απόλυτη άνεση.

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Τι είναι τελικά το «nonna-maxxing»;

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο, η τάση αυτή περιλαμβάνει μεγάλες, oversized γυαλιά ηλίου, babydoll φορέματα, crochet φλατ παπούτσια, κοσμήματα από κοχύλια, μαντήλια στα μαλλιά και κομμάτια που θυμίζουν μια κομψή ηλικιωμένη κυρία σε παραθαλάσσιο ιταλικό θέρετρο.

nonamaxxing_trend
https://www.instagram.com/charlotteemilysanders/

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην ψυχολογία της μόδας, η έκρηξη αυτής της τάσης δεν είναι τυχαία και συνδέεται άμεσα με ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών: την επαγγελματική εξουθένωση. Με πάνω από το 74% των νέων να δηλώνουν εξαντλημένοι και να αμφιβάλλουν αν θα προλάβουν ποτέ να ζήσουν μια κανονική συνταξιοδότηση, η μόδα λειτουργεί ως μέσο ψυχολογικής απόδρασης. Η υιοθέτηση του στιλ μιας «nonna» αποτελεί έναν τρόπο ρομαντικοποίησης μιας πιο αργής, «dolce vita» καθημερινότητας, μακριά από τους εξοντωτικούς ρυθμούς της σύγχρονης ζωής.

Από τα social media στην καθημερινή γκαρνταρόμπα

Τα νούμερα στα ψηφιακά μέσα μιλούν από μόνα τους. Στο Pinterest, οι αναζητήσεις για head scarves και ρετρό outfits έχουν σημειώσει τεράστια άνοδο, ενώ στο TikTok τα hashtags γύρω από την «grandma aesthetic» καταγράφουν εκατομμύρια προβολές. Οι μάρκες μόδας έχουν σπεύσει να προσαρμοστούν, με τα θεματικά κομμάτια, όπως τα preppy polo jumpers και τα retro derby shoes, να γνωρίζουν τεράστια εμπορική ζήτηση.

nonamaxxing_forema
https://www.instagram.com/christietyler/

Διάσημοι σχεδιαστές κοσμημάτων, όπως η Jenny Bird, έχουν ήδη λανσάρει συλλογές εμπνευσμένες από τις κομψές μεγαλύτερες γυναίκες του Μιλάνου γνωστές ως «sciura». Όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί, το ζητούμενο δεν είναι απλώς ένα εφήμερο trend, αλλά μια στροφή προς την αυθεντικότητα. Οι γιαγιάδες δεν ντύνονταν ποτέ για τα «likes» των social media, φορούσαν τα ίδια κλασικά χρυσά κοσμήματα για δεκαετίες, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην υπερκατανάλωση.

Η πραγματική ουσία πίσω από το trend

Για τους Ιταλούς δημιουργούς περιεχομένου, βέβαια, αυτό που για τον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται μια πρωτότυπη τάση μόδας, αποτελεί απλώς τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Η πολυτέλεια δεν ορίζεται πλέον από την υπερβολή, αλλά από τον ελεύθερο χρόνο: το να μαγειρεύεις από την αρχή, να απολαμβάνεις μεγάλες βόλτες στη φύση, να διαβάζεις και να περνάς χρόνο με την οικογένεια χωρίς βιασύνη.

https://www.instagram.com/christietyler/
https://www.instagram.com/christietyler/

Το «nonna-maxxing» είναι τελικά πολλά περισσότερα από ένα απλό styling trick· είναι μια κίνηση αντίστασης στους αλγόριθμους και μια υπενθύμιση ότι η ομορφιά κρύβεται στις απλές, αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητας.

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