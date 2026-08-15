POV: Μόλις βρήκες το πιο εύκολο «μαμαδίστικο» γλυκό ψυγείου με 3 υλικά

Αν αγαπάς τα εύκολα «μαμαδίστικα» γλυκά ψυγείου, αυτό το μπισκοτογλυκό με γιαούρτι και σοκολάτα θα γίνει το αγαπημένο σου

Με μια ματιά Εύκολο γλυκό ψυγείου με 3 υλικά, χωρίς ζάχαρη, ιδανικό για ζεστές μέρες.

Συνδυάζει βελούδινη υφή γιαουρτιού, λιωμένη κουβερτούρα και τραγανά μπισκότα.

Γίνεται γρήγορα, δεν απαιτεί ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις και είναι viral στα social media.

Υλικά: κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη, γιαούρτι, μπισκότα χωρίς ζάχαρη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν χρειάζεται να περάσεις ώρες στην κουζίνα για να απολαύσεις ένα γλυκό που θυμίζει ζαχαροπλαστείο. Οι πιο viral συνταγές των social media αποδεικνύουν ότι με λίγα υλικά μπορείς να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστεί ένα μπισκοτογλυκό ψυγείου χωρίς ζάχαρη που έχει ξετρελάνει τους λάτρεις της σοκολάτας. Το καλύτερο; Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις στη μαγειρική ούτε πολύ χρόνο.

Αν λατρεύεις τα εύκολα γλυκά που γίνονται σχεδόν… μόνα τους, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Η βελούδινη υφή από το γιαούρτι συνδυάζεται τέλεια με τη λιωμένη κουβερτούρα, ενώ τα μπισκότα χαρίζουν την αγαπημένη τραγανή και ταυτόχρονα μαλακή αίσθηση που έχει κάθε κλασικό μπισκοτογλυκό. Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, σοκολατένιο και ιδανικό για τις ζεστές ημέρες. Δεν είναι τυχαίο που κάνει τον γύρο του TikTok και του Instagram.

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Το μόνο που χρειάζεσαι είναι τρία υλικά και λίγο χρόνο στο ψυγείο. Μέσα σε λίγα λεπτά θα έχεις ετοιμάσει ένα επιδόρπιο που μπορεί να συνοδεύσει τον καφέ, να σερβιριστεί μετά το φαγητό ή να γίνει το αγαπημένο σου snack όταν θέλεις κάτι γλυκό. Η συγκεκριμένη εκδοχή δεν περιέχει ζάχαρη, χωρίς όμως να κάνει καμία… έκπτωση στη γεύση. Είναι από εκείνες τις συνταγές που θα φτιάξεις μία φορά και μετά θα επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά.

Υλικά:

300 γρ. κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη

450 γρ. γιαούρτι

270 γρ. μπισκότα χωρίς ζάχαρη

Εκτέλεση:

Λιώσε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων και άφησέ τη να πέσει ελαφρώς η θερμοκρασία της. Πρόσθεσε το γιαούρτι και ανακάτεψε μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία, σοκολατένια κρέμα. Σπάσε τα μπισκότα σε μικρά κομμάτια και ενσωμάτωσέ τα απαλά μέσα στο μείγμα. Άδειασε το γλυκό σε ένα ταψάκι ή φόρμα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί και άφησέ το στο ψυγείο για τουλάχιστον 3-4 ώρες ώστε να σταθεροποιηθεί. Μόλις παγώσει, κόψε σε κομμάτια και απόλαυσέ το σκέτο ή με λίγα τρίμματα σοκολάτας από πάνω για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Αν ψάχνεις ένα πανεύκολο, δροσερό και σοκολατένιο γλυκό χωρίς ζάχαρη, αυτή η συνταγή με τα τρία υλικά αξίζει σίγουρα μια θέση στο καλοκαιρινό σου menu.

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