Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Καρότο, ντομάτα, καρπούζι και αβοκάντο είναι μερικές από τις τροφές που μπορούν να υποστηρίξουν τη φυσική λάμψη του δέρματος

Με μια ματιά Καμία τροφή δεν προκαλεί μαύρισμα ή προστατεύει από τον ήλιο.

Η διατροφή πλούσια σε καροτενοειδή και αντιοξειδωτικά ενισχύει την υγεία και τη λάμψη της επιδερμίδας.

Τροφές όπως καρότο, ντομάτα, καρπούζι και σπανάκι είναι ωφέλιμες για το δέρμα.

Η σωστή διατροφή συμπληρώνει, αλλά δεν αντικαθιστά την αντηλιακή προστασία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε καλοκαίρι κυκλοφορεί η ίδια απορία: υπάρχουν τροφέςπου βοηθούν πραγματικά τομαύρισμα; Η απάντηση είναι λίγο πιο σύνθετη απ’ όσο πιστεύουν πολλοί. Καμία τροφή δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το μαύρισμα ή να προστατεύσει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ωστόσο, μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε καροτενοειδή και αντιοξειδωτικά μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση μιας πιο υγιούς, φωτεινής και ελαφρώς πιο ζεστής όψης της επιδερμίδας.

Οι συγκεκριμένες ουσίες βρίσκονται σε πολλά φρούτα και λαχανικά με έντονα πορτοκαλί, κόκκινα και πράσινα χρώματα. Όταν καταναλώνονται συστηματικά, μπορούν να ενισχύσουν τη φυσική λάμψη του δέρματος, χωρίς όμως να αντικαθιστούν την αντηλιακή προστασία. Με απλά λόγια, η διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της επιδερμίδας, όχι όμως να… δημιουργήσει μαύρισμα από μόνη της.

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Αν θέλεις να φροντίσεις το δέρμα σου από μέσα προς τα έξω, το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να γεμίσεις το πιάτο σου με φρέσκα εποχικά προϊόντα. Εκτός από τις βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά που προσφέρουν, συμβάλλουν και στην καλύτερη ενυδάτωση του οργανισμού, κάτι που έχει σημαντικό ρόλο στην εικόνα της επιδερμίδας.

Οι τροφές που αξίζει να τρως πιο συχνά

1. Καρότο: Πλούσιο σε β-καροτένιο, ένα καροτενοειδές που συνδέεται με μια πιο φωτεινή και ζεστή όψη του δέρματος.

2. Γλυκοπατάτα: Προσφέρει μεγάλη ποσότητα β-καροτενίου αλλά και φυτικές ίνες που συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη διατροφή.

3. Ντομάτα: Το λυκοπένιο που περιέχει είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που υποστηρίζει την υγεία της επιδερμίδας.

4. Καρπούζι: Εκτός από λυκοπένιο, είναι πλούσιο σε νερό και βοηθά στην καλή ενυδάτωση του οργανισμού.

5. Βερίκοκα ή πεπόνι: Αποτελούν εξαιρετικές πηγές καροτενοειδών και βιταμινών που αγαπά το δέρμα.

6. Σπανάκι: Περιέχει λουτεΐνη, β-καροτένιο και βιταμίνη C, στοιχεία που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της επιδερμίδας.

7. Αβοκάντο: Τα καλά λιπαρά και η βιταμίνη Ε που περιέχει βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας και της ενυδάτωσης του δέρματος.

Τα καροτενοειδή απορροφώνται καλύτερα όταν συνδυάζονται με καλά λιπαρά, όπως λίγο ελαιόλαδο, αβοκάντο ή ξηρούς καρπούς. Για παράδειγμα, μια σαλάτα με ντομάτα, σπανάκι και ελαιόλαδο ή ψητή γλυκοπατάτα με λίγο ελαιόλαδο αποτελεί έναν ιδανικό καλοκαιρινό συνδυασμό.

Μην ξεχνάς την προστασία από τον ήλιο

Όσο σωστά κι αν τρέφεσαι, τίποτα δεν αντικαθιστά την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Αντηλιακό ευρέος φάσματος κάθε μέρα

Καπέλο και παραμονή στη σκιά όταν είναι δυνατόν

Άφθονο νερό για σωστή ενυδάτωση

Αποφυγή πολύωρης έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες

Η σωστή διατροφή μπορεί να χαρίσει στο δέρμα σου περισσότερη λάμψη και υγεία, όμως το ασφαλές καλοκαίρι ξεκινά πάντα με αντηλιακό και σωστή προστασία από τον ήλιο.