Το DIY κόλπο που θα αλλάξει τον τρόπο που αποθηκεύεις τρόφιμα – ‘Ετσι θα διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα στο ντουλάπι

Ο πιο εύκολος και απλός τρόπος για να κλείνεις τις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, βρίσκεται ήδη στο συρτάρι της κουζίνας σου

Με μια ματιά Απλό DIY κόλπο για σφράγιση ανοιχτών συσκευασιών τροφίμων με ζεστό μαχαίρι.

Η θερμότητα ενώνει τα πλαστικά στρώματα, προστατεύοντας το περιεχόμενο από υγρασία και χύσιμο.

Απαιτεί προσοχή στη χρήση ζεστού μετάλλου, σε σταθερή επιφάνεια και μακριά από παιδιά.

Προσωρινή λύση, δεν αντικαθιστά αεροστεγή δοχεία ή επαγγελματικές συσκευές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις ανοίξει μια σακούλα με φακές, φασόλια, ρύζι ή πατατάκια και μετά αναρωτιόσουν πώς να την κλείσεις ξανά; Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν μανταλάκια, λαστιχάκια ή μεταφέρουν το περιεχόμενο σε δοχεία, όμως υπάρχει ένα απλό DIY κόλπο που κάνει τη διαδικασία ακόμα πιο εύκολη. Το συγκεκριμένο hack έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές γιατί δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μεταλλικό μαχαίρι και λίγη προσοχή.

Η λογική πίσω από το trick είναι ότι η θερμότητα μπορεί να ενώσει ξανά τα δύο στρώματα του λεπτού πλαστικού, δημιουργώντας μια πρόχειρη σφράγιση. Έτσι, η συσκευασία παραμένει κλειστή και το περιεχόμενο προστατεύεται καλύτερα από την υγρασία ή το να χυθεί μέσα στο ντουλάπι. Είναι μια λύση που πολλοί χρησιμοποιούν για όσπρια, ζυμαρικά, δημητριακά, ξηρούς καρπούς ή σακουλάκια με σνακ. Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς περιλαμβάνει τη χρήση ζεστού μετάλλου.

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Αν αποφασίσεις να το δοκιμάσεις, φρόντισε να το κάνεις μόνο σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από παιδιά και εύφλεκτα υλικά. Ζέστανε τη λεπίδα του μαχαιριού για λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να υπερθερμανθεί, δίπλωσε το άνοιγμα της πλαστικής συσκευασίας και πίεσε απαλά πάνω στην πτυχή. Η θερμότητα μπορεί να βοηθήσει να ενωθεί το πλαστικό, δημιουργώντας μια προσωρινή σφράγιση. Αν η συσκευασία είναι πολύ λεπτή, δοκίμασε πρώτα σε μια μικρή γωνία, γιατί η υπερβολική θερμότητα μπορεί να την τρυπήσει ή να την καταστρέψει.

Το συγκεκριμένο hack είναι ιδανικό όταν δεν έχεις πρόχειρα κλιπ ή δοχεία αποθήκευσης και θέλεις να κρατήσεις το ντουλάπι σου πιο οργανωμένο. Παρ’ όλα αυτά, δεν αντικαθιστά τις ειδικές συσκευές θερμοσυγκόλλησης, ούτε αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο αποθήκευσης τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν αναζητάς μια πιο μόνιμη λύση, οι επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες τροφίμων ή τα αεροστεγή δοχεία παραμένουν η καλύτερη επιλογή.

Μερικές φορές τα πιο απλά kitchen hacks είναι αυτά που μας γλιτώνουν χρόνο και ακαταστασία. Αρκεί όμως να τα εφαρμόζουμε με προσοχή, ειδικά όταν περιλαμβάνουν θερμότητα, ώστε η ευκολία να συμβαδίζει πάντα με την ασφάλεια.