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Αν λατρεύεις το αβοκάντο, αυτό το viral trick είναι για ‘σένα – Ο πιο εύκολος τρόπος να το καθαρίσεις

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Αν αγαπάς τις καλοκαιρινές συνταγές με αβοκάντο, αυτό το απλό hack θα σου γλιτώσει χρόνο και κόπο στην κουζίνα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Viral hack για εύκολο καθάρισμα αβοκάντο με σύρμα χειρός.
  • Το σύρμα αποκολλά τη σάρκα του αβοκάντο από τη φλούδα γρήγορα.
  • Ιδανικό για ώριμα αβοκάντο, αποφεύγοντας το λιώσιμο ή το κόψιμο.
  • Η μέθοδος είναι απλή, δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία και μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το αβοκάντο έχει γίνει πρωταγωνιστής στις καλοκαιρινές συνταγές. Από δροσερές σαλάτες και avocado toast μέχρι wraps, bowls και guacamole, δύσκολα λείπει από το ψυγείο όσων αγαπούν το εύκολο και υγιεινό φαγητό. Το μόνο πρόβλημα; Το καθάρισμά του δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Αν έχεις καταλήξει να το διαλύεις με το κουτάλι ή να παλεύεις με το μαχαίρι, υπάρχει ένα απλό hack που κάνει τον γύρο των social media.

avocado
Pinterest

Το συγκεκριμένο trick δεν απαιτεί κάποιο ειδικό εργαλείο κουζίνας ούτε επιπλέον έξοδα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα απλό σύρμα χειρός (whisk), αυτό που χρησιμοποιείς καθημερινά για να ανακατεύεις αυγά, σάλτσες ή γλυκά. Και το αποτέλεσμα είναι τόσο εύκολο που θα αναρωτιέσαι γιατί δεν το είχες σκεφτεί νωρίτερα.

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Αν ετοιμάζεις συχνά καλοκαιρινές συνταγές με αβοκάντο, αυτό το μικρό κόλπο μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο και να κρατήσει τη σάρκα του φρούτου σχεδόν ανέπαφη. Ιδανικό για όσους θέλουν τέλειες φέτες ή λείο πουρέ χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Δύο αλμυρά τοστ με αβοκάντο, αυγό και τυρί κρέμα, ιδανικά για πρωινές επιλογές που δίνουν ενέργεια.
Πηγή: Unsplash

Το viral hack με το σύρμα

  1. Αρχικά, κόψε το αβοκάντο στη μέση, όπως κάνεις συνήθως, και αφαίρεσε το κουκούτσι.
  2. Αντί όμως να χρησιμοποιήσεις κουτάλι ή μαχαίρι για να βγάλεις τη σάρκα, πάρε ένα απλό σύρμα χειρός (whisk).
  3. Τοποθέτησέ το πάνω στη σάρκα του αβοκάντο και άρχισε να το κινείς με απαλές κυκλικές κινήσεις.
  4. Χάρη στο σχήμα του, το σύρμα «αγκαλιάζει» τη σάρκα και την αποκολλά εύκολα από τη φλούδα, χωρίς να χρειάζεται πίεση ή κοψίματα.
  5. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το αβοκάντο βγαίνει σχεδόν ολόκληρο και είναι έτοιμο για τις αγαπημένες σου συνταγές.
Ώριμο αβοκάντο κομμένο στη μέση, το ιδανικό φρούτο για την απώλεια λίπους από την κοιλιά.
pexels.com

Το συγκεκριμένο hack είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το αβοκάντο είναι ώριμο αλλά όχι υπερβολικά μαλακό. Έτσι αποφεύγεις να το λιώσεις με το κουτάλι ή να αφαιρέσεις περισσότερο από όσο χρειάζεται με το μαχαίρι. Παράλληλα, μειώνεται και η πιθανότητα να τραυματιστείς από το μαχαίρι, ειδικά αν ετοιμάζεις γρήγορα το φαγητό σου.

@russel.audrey

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Πού μπορείς να το χρησιμοποιήσεις

Αφού αφαιρέσεις εύκολα τη σάρκα, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σε:

  • avocado toast
  • guacamole
  • καλοκαιρινές σαλάτες
  • wraps και tortillas
  • poke bowls
  • smoothies
  • pasta με avocado sauce
avocado_toast
Unsplash

Το αβοκάντο είναι από τα πιο ευέλικτα υλικά του καλοκαιριού και αυτό το μικρό trick κάνει την προετοιμασία του ακόμα πιο εύκολη. Τελικά, τα πιο έξυπνα kitchen hacks είναι συνήθως και τα πιο απλά.

avocado_toast
unsplash

Αντί να ψάχνεις ειδικά εργαλεία ή να παιδεύεσαι με το μαχαίρι, ένα απλό σύρμα που ήδη υπάρχει στην κουζίνα σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Την επόμενη φορά που θα ετοιμάσεις τις αγαπημένες σου καλοκαιρινές συνταγές, δοκίμασέ το και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην επιστρέψεις ποτέ στον κλασικό τρόπο.

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Hack αβοκάντο καθάρισμα κουζίνα
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