Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πώς να εντάξεις τα eye patches στη ρουτίνα σου για να καταπολεμήσεις το πρήξιμο ή για βαθιά ενυδάτωση ανάλογα με την ώρα

Με μια ματιά Η πρωινή χρήση eye patches βοηθά στην άμεση αποσυμφόρηση και λειαίνει την περιοχή πριν το μακιγιάζ.

Η νυχτερινή εφαρμογή επιτρέπει στα συστατικά να δράσουν σε βάθος, ενισχύοντας την ανάπλαση της επιδερμίδας.

Η επιλογή χρόνου εφαρμογής εξαρτάται από τους στόχους περιποίησης: άμεση βελτίωση ή βαθιά θρέψη.

Τα eye patches μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για άμεση αναζωογόνηση και λάμψη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αναρωτιέσαι αν η πρωινή σου ιεροτελεστία περιποίησης χρειάζεται μια επιπλέον ώθηση ή αν το βραδινό σου skincare είναι όντως η καταλληλότερη στιγμή για εκείνα τα δροσιστικά επιθέματα κάτω από τα μάτια; Τα eye patches έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της περιποίησης, προσφέροντας ενυδάτωση, αποσυμφόρηση και λάμψη, αλλά η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο εφαρμογής τους μέσα στη μέρα. Ανάλογα με το τι θέλεις να πετύχεις, είτε πρόκειται για την εξάλειψη του πρηξίματος μόλις ξυπνήσεις, είτε για τη βαθιά θρέψη της περιοχής πριν τον ύπνο, η επιλογή της κατάλληλης στιγμής μπορεί να μεταμορφώσει το βλέμμα σου.

Δεν υπάρχει ένας απόλυτος κανόνας, καθώς το δέρμα σου έχει διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με το πρόγραμμά σου. Αν στοχεύεις στην άμεση οπτική βελτίωση και στην απαλλαγή από τα σημάδια της κούρασης, η πρωινή χρήση είναι ο σύμμαχός σου. Από την άλλη, αν επιδιώκεις την ενίσχυση του δερματικού φραγμού και την απορρόφηση των ενεργών συστατικών σε βάθος, η νυχτερινή χρήση μπορεί να αποδειχθεί πιο επωφελής. Ας δούμε λοιπόν πότε ακριβώς πρέπει να τα φοράς για να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις ιδιότητές τους.

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Πρωινή εφαρμογή: Η λύση για το πρήξιμο

Εφάρμοσε τα patches μόλις ξυπνήσεις, ειδικά αν νιώθεις το πρόσωπό σου «βαρύ» από την κατακράτηση υγρών. Ο συνδυασμός της κρύας θερμοκρασίας (μπορείς να τα διατηρείς στο ψυγείο) και των ενυδατικών συστατικών, όπως η καφεΐνη ή το υαλουρονικό οξύ, βοηθά στην άμεση αποσυμφόρηση. Είναι το ιδανικό βήμα πριν το μακιγιάζ, καθώς λειαίνει την περιοχή και δημιουργεί έναν καμβά έτοιμο για το concealer σου.

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Βραδινή εφαρμογή: Η ώρα της βαθιάς θρέψης

Όταν εφαρμόζεις τα patches το βράδυ, επιτρέπεις στα συστατικά τους να δράσουν χωρίς την πίεση του χρόνου. Μετά τον καθαρισμό και πριν την ενυδατική σου κρέμα, άφησέ τα για 15-20 λεπτά. Σε αυτή τη φάση, το δέρμα είναι πιο δεκτικό στην απορρόφηση συστατικών όπως η ρετινόλη, τα πεπτίδια ή τα κεραμίδια, που βοηθούν στην ανάπλαση της ευαίσθητης περιοχής κατά τη διάρκεια του ύπνου.

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Πριν από μια σημαντική έξοδο

Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας χρειάζεσαι ένα «boost» αναζωογόνησης. Αν έχεις μια κοινωνική υποχρέωση ή μια έξοδο μετά τη δουλειά και το βλέμμα σου δείχνει κουρασμένο, 10-15 λεπτά με τα eye patches θα δώσουν στο πρόσωπό σου μια όψη ξεκούραστη και λαμπερή, σαν να μόλις επέστρεψες από διακοπές.

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