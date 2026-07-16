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Life 16.07.2026

Αν δεις κάποιον να κάνει bungee χωρίς δεύτερη σκέψη, μάλλον ανήκει σε ένα από αυτά τα 4 ζώδια

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Δεν τους αρκεί ένα απλό μπάνιο στη θάλασσα, αφού το ιδανικό καλοκαίρι για εκείνα έχει ταχύτητα, ύψος, δράση και πολλή αδρεναλίνη.
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Κριός είναι πρόθυμος για extreme sports όπως bungee jumping και skydiving, ζώντας για την ένταση.
  • Ο Τοξότης αναζητά περιπέτεια σε κάθε προορισμό, δοκιμάζοντας surf, rafting και αναρρίχηση.
  • Ο Υδροχόος δοκιμάζει νέα και άγνωστα extreme sports, αναζητώντας μοναδικές εμπειρίες.
  • Ο Σκορπιός, αν και συγκρατημένος, απολαμβάνει προκλήσεις όπως καταδύσεις και αναρρίχηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για κάποια ζώδια, το καλοκαίρι σημαίνει ξαπλώστρα, αντηλιακό και ατελείωτες ώρες κάτω από τον ήλιο. Για κάποια άλλα όμως… αυτά είναι μόνο το ζέσταμα! Αν υπάρχει μια δραστηριότητα που ανεβάζει τους παλμούς, δοκιμάζει τα όρια και κάνει την αδρεναλίνη να χτυπάει κόκκινο, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα είναι οι πρώτοι που θα πουν «μέσα!». Δεν φοβούνται το ύψος, δεν τρομάζουν με την ταχύτητα και δεν χάνουν ευκαιρία να γεμίσουν το καλοκαίρι τους με εμπειρίες που οι περισσότεροι ούτε θα τολμούσαν να δοκιμάσουν.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν λοιπόν αναρωτιέσαι ποια ζώδια δεν γεννήθηκαν για να κάθονται ήσυχα στην ξαπλώστρα, αλλά προτιμούν να πετούν με αλεξίπτωτο, να βουτούν στα βαθιά ή να δαμάζουν τα κύματα, τότε η λίστα που ακολουθεί θα σου λύσει την απορία.

Οι πιο τοξικοί πρώην του ζωδιακού σύμφωνα με τον AstroJason – Εσύ είσαι έτοιμος για την αλήθεια;

1. Κριός: «Πάμε… και βλέπουμε!»

Ο Κριός δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη. Αν του προτείνεις bungee jumping, skydiving ή zipline, το πιθανότερο είναι να έχει ήδη φορέσει τον εξοπλισμό πριν καν τελειώσεις την πρόταση. Ζει για την ένταση, λατρεύει τον ανταγωνισμό και θέλει πάντα να δοκιμάζει κάτι που θα του ανεβάσει την αδρεναλίνη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Τοξότης: Η βαλίτσα του κρύβει πάντα μια περιπέτεια

Ο Τοξότης δεν ταξιδεύει για να κάθεται στο ξενοδοχείο. Θα ψάξει το καλύτερο σημείο για surf, θα ανέβει σε βουνά, θα κάνει rafting, canyoning ή ό,τι πιο συναρπαστικό υπάρχει στον προορισμό του. Για εκείνον, οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται έξω από τη ζώνη άνεσής του.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Υδροχόος: Αν είναι περίεργο, θα το δοκιμάσει

Ο Υδροχόος λατρεύει οτιδήποτε καινούργιο. Flyboard, kite surf, wakeboard ή κάποιο άγνωστο extreme sport που μόλις εμφανίστηκε; Είναι ήδη στη λίστα του. Δεν ψάχνει απλώς την αδρεναλίνη, αλλά την πιο διαφορετική εμπειρία που μπορεί να ζήσει.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Σκορπιός: Ήρεμος απέξω… τολμηρός από μέσα

Μπορεί να μη φωνάζει ότι του αρέσει ο κίνδυνος, αλλά ο Σκορπιός απολαμβάνει τις προκλήσεις όσο λίγοι. Οι βαθιές καταδύσεις, η αναρρίχηση ή οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί συγκέντρωση και θάρρος τον συναρπάζουν. Όσο πιο δύσκολη η δοκιμασία, τόσο μεγαλύτερη η ικανοποίησή του όταν την κατακτήσει.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν έχεις κάποιο από αυτά τα ζώδια στην παρέα σου, μάλλον ξέρεις ήδη ποιος θα προτείνει κάθε τρελή καλοκαιρινή δραστηριότητα. Και το πιο πιθανό; Μέχρι να το σκεφτείς… εκείνος θα έχει ήδη κάνει την κράτηση!

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ζώδια Καλοκαίρι 2026
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