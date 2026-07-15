Οι πιο τοξικοί πρώην του ζωδιακού σύμφωνα με τον AstroJason – Εσύ είσαι έτοιμος για την αλήθεια;

Ο AstroJason αποκαλύπτει μέσα από το «MAD Έχεις Άστρο» ποια ζώδια θεωρούνται οι πιο τοξικοί πρώην και γιατί δύσκολα τους ξεχνάς

Με μια ματιά Ο AstroJason ορίζει τα ζώδια που θεωρούνται οι πιο «τοξικοί» πρώην, με χιουμοριστική διάθεση.

Ο Σκορπιός είναι ο πρώην που δεν ξεχνά ποτέ και επιστρέφει με στοχευμένα λόγια.

Οι Δίδυμοι είναι οι βασιλιάδες του ghosting, εξαφανίζονται και επανεμφανίζονται ξαφνικά.

Ο Καρκίνος είναι ο νοσταλγικός πρώην που ξανανοίγει την επικοινωνία μέσω αναμνήσεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο AstroJason, μέσα από το «MAD Έχεις Άστρο», αποκαλύπτει ποια ζώδια θεωρούνται οι πιο «τοξικοί» πρώην και εξηγεί με χιούμορ τα χαρακτηριστικά που τους κάνουν τόσο… αξέχαστους.Άλλοι μπλοκάρουν τον πρώην τους παντού και άλλοι… απαντούν στο «Τι κάνεις;» στις 2 τα ξημερώματα.

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι μοιάζουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά στη ζωή σου, ίσως τα άστρα να έχουν μια εξήγηση. Και όχι, δεν μιλάμε μόνο για συμπτώσεις Φυσικά, όλα αυτά έχουν καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά δύσκολα δεν θα αναγνωρίσεις κάποιον πρώην σου στις παρακάτω περιγραφές.

«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason

Από τα μηνύματα που έρχονται από το πουθενά μέχρι τα stories που ανεβαίνουν την πιο κατάλληλη στιγμή, υπάρχουν ζώδια που ξέρουν πώς να σε κάνουν να τους σκέφτεσαι ακόμα κι όταν πίστευες ότι τους είχες ξεπεράσει. Δες ποιοι βρίσκονται στη λίστα του AstroJason.

1. Σκορπιός – Ο πρώην που δεν ξεχνά ποτέ

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που συνδέεται με τα έντονα συναισθήματα, αυτό είναι ο Σκορπιός. Όταν αγαπά, αγαπά με όλο του το είναι. Αν όμως πληγωθεί, δύσκολα αφήνει πίσω του ό,τι συνέβη. Μπορεί να εξαφανιστεί για εβδομάδες ή και μήνες, αλλά όταν επιστρέψει, ξέρει ακριβώς τι να πει για να σε κάνει να τον σκέφτεσαι ξανά. Και κάπως έτσι, εκεί που νόμιζες ότι προχώρησες, βρίσκεσαι πάλι να αναρωτιέσαι «μήπως…».

2. Δίδυμος – Ο βασιλιάς του ghosting

Ο Δίδυμος είναι ο πρώην που μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς καμία εξήγηση και να εμφανιστεί ξανά όταν δεν το περιμένεις. Ένα απλό «Τι κάνεις;» μετά από μήνες είναι αρκετό για να ανοίξει ξανά η κουβέντα. Και πριν το καταλάβεις, βρίσκεσαι στο ίδιο έργο, με τις ίδιες απορίες και τα ίδια μπερδεμένα συναισθήματα.

3. Καρκίνος – Ο νοσταλγικός πρώην

Ο Καρκίνος δύσκολα αφήνει πίσω του ανθρώπους που αγάπησε. Μια παλιά φωτογραφία, ένα τραγούδι που σας θυμίζει στιγμές ή ένα τυχαίο μήνυμα αρκούν για να ξανανοίξουν την πόρτα της επικοινωνίας. Εκεί που πίστευες ότι έκλεισε ο κύκλος, ξαφνικά όλες οι αναμνήσεις επιστρέφουν.

4. Ζυγός – Ο πιο… διακριτικά τοξικός

Μην ξεγελιέσαι από την ήρεμη εικόνα του Ζυγού. Δεν θα κάνει απαραίτητα δράματα ούτε έντονες σκηνές. Αντίθετα, μπορεί να ανεβάσει ακριβώς εκείνη τη φωτογραφία ή το story που ξέρει ότι θα δεις. Θα δείχνει πως περνάει υπέροχα και θα σε αφήσει να αναρωτιέσαι αν είναι τυχαίο ή όχι. Σύμφωνα με τον AstroJason… μάλλον δεν είναι.

Οι σχέσεις δεν καθορίζονται μόνο από το ζώδιο, όμως λίγη αστρολογική διάθεση κάνει πάντα πιο διασκεδαστική την κουβέντα. Εσύ συμφωνείς με τη λίστα του AstroJason ή θα έβαζες κάποιο άλλο ζώδιο στην κορυφή; Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι έχουμε έναν πρώην που μας έκανε να πούμε έστω μία φορά: «Δεν ξαναμπλέκω!».