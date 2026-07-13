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Mad TV News 13.07.2026

Spill The Tea: Όλα τα celebrity gossip με τον Ανδρέα Ζώιτσα στο MAD TV

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Το νέο επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο MAD TV συγκεντρώνει όλα τα viral gossip των celebrities
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το MAD TV παρουσιάζει το νέο επεισόδιο του "Spill The Tea" με τον Ανδρέα Ζώιτσα, εστιάζοντας σε celebrity gossip.
  • Φήμες συνδέουν την Cardi B με τον τερματοφύλακα Maduka Okoye μετά από κοινή εμφάνιση στο Παρίσι.
  • Η σχέση της Kendall Jenner με τον Jacob Elordi φαίνεται να προχωρά, με την οικογένεια να τον έχει αποδεχτεί.
  • Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber αγόρασαν νέο πολυτελές σπίτι στη Νέα Υόρκη αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο του Spill The Tea στο MAD TV, με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζώιτσα, είναι εδώ και έχει όλα όσα λατρεύουμε στο celebrity gossip. Έρωτες που μόλις ξεκίνησαν, σχέσεις που γίνονται όλο και πιο σοβαρές, γάμοι με εξωφρενικά ποσά και πολυτελείς αγορές που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Αν αγαπάς το Hollywood drama, τότε αυτό το επεισόδιο είναι για σένα.

Λογότυπο της εκπομπής Spill The Tea του MAD με γραφικά από φακελάκια τσαγιού και μια κούπα.

Από τις φήμες που ακολουθούν την Cardi B μέχρι τις εξελίξεις στη σχέση της Kendall Jenner, το επεισόδιο συγκεντρώνει όλα τα πιο viral θέματα που απασχολούν τα social media. Και φυσικά, δεν λείπουν οι εκπλήξεις με την Taylor Swift και τους Justin & Hailey Bieber, που συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των fans.

Spill the Tea με τον Αλέξανδρο Μαρτίδη: «Δεν ξεκίνησα ως ηθοποιός, όλα έγιναν εντελώς τυχαία»

Ο Ανδρέας Ζώιτσας σερβίρει το πιο… καυτό celebrity tea με χιούμορ, fun διάθεση και όλα τα gossip που έγιναν viral τις τελευταίες ημέρες. Αν δεν πρόλαβες να παρακολουθήσεις τι έγινε στον κόσμο των celebrities, αυτό είναι το απόλυτο recap.

Cardi B και Maduka Okoye: Νέο ειδύλλιο ή απλή σύμπτωση;

Η Cardi B βρέθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όμως αυτή τη φορά τα βλέμματα δεν στράφηκαν μόνο στις εμφανίσεις της.

Η Cardi B με κόκκινο φόρεμα και εντυπωσιακό κολιέ, μετά τη δικαστική δικαίωση.
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η διάσημη rapper εθεάθη να κάθεται δίπλα στον τερματοφύλακα Maduka Okoye, με τους δυο τους να συζητούν, να γελούν και να δείχνουν ιδιαίτερα άνετοι μεταξύ τους. Οι εικόνες ήταν αρκετές για να ξεκινήσουν οι φήμες περί νέας σχέσης. Μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει το παραμικρό, όμως το internet έχει ήδη βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Kendall Jenner και Jacob Elordi δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ

Οι πληροφορίες θέλουν τη σχέση της Kendall Jenner με τον Jacob Elordi να περνάει σε άλλο επίπεδο. Άτομα από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως οι δυο τους είναι πολύ δεμένοι, ενώ η οικογένεια Kardashian-Jenner φαίνεται να έχει ήδη αγκαλιάσει τον γνωστό ηθοποιό.

kendall_jenner
https://www.instagram.com/kendalljenner/

Παρότι η σχέση τους είναι σχετικά νέα, όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι που μοιάζει σαν να είναι μαζί εδώ και χρόνια. Και κάπου εδώ οι fans έχουν ήδη αρχίσει να μιλούν… ακόμα και για πιθανό γάμο.

Taylor Swift: Ο γάμος που είχε… κόστος ασφαλείας έξι ψηφίων

Όταν είσαι η Taylor Swift, ούτε τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι… απλή υπόθεση. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η superstar φέρεται να πλήρωσε περίπου 160.000 δολάρια μόνο για την ασφάλεια του γάμου της με τον Travis Kelce.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce αγκαλιάζονται σε ένα ρομαντικό σκηνικό με λουλούδια, μετά τον γάμο τους.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Αστυνομική παρουσία, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα φύλαξης επιστρατεύτηκαν ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά, αποδεικνύοντας πως ακόμα και ένας celebrity γάμος χρειάζεται… ολόκληρη επιχείρηση.

Justin & Hailey Bieber αγόρασαν το νέο τους dream house

Το διάσημο ζευγάρι έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή επένδυση. Οι Justin Bieber και Hailey Bieber απέκτησαν το πρώτο τους σπίτι στη Νέα Υόρκη, δαπανώντας περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιορτάζουν 8 χρόνια αγάπης με ένα τρυφερό στιγμιότυπο, δείχνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.
https://www.instagram.com/haileybieber/

Το ακίνητο διαθέτει θέα στον ποταμό Hudson, πισίνα, spa, παιδότοπο και 24ωρη φύλαξη, θυμίζοντας περισσότερο πολυτελές resort παρά κατοικία.

Έρωτες, φήμες, εκατομμύρια δολάρια και celebrity εξελίξεις που κάνουν όλο τον κόσμο να μιλάει. Το νέο επεισόδιο του Spill The Tea στο MAD TV τα έχει όλα και αποδεικνύει πως στον κόσμο της showbiz δεν υπάρχει ποτέ… ήσυχη εβδομάδα. Αν θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα viral gossip που κατακλύζουν το TikTok και το Instagram, τότε ξέρεις ήδη πού θα κάνεις το επόμενο scroll.

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Spill The Tea Ανδρέας Ζωίτσας
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