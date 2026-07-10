Spill the Tea με τον Αλέξανδρο Μαρτίδη: «Δεν ξεκίνησα ως ηθοποιός, όλα έγιναν εντελώς τυχαία»

Με μια ματιά Ο Αλέξανδρος Μαρτίδης ξεκίνησε την καριέρα του τυχαία, δουλεύοντας ως security, και έγινε γνωστός από τον ρόλο του Κουράκου στη «Γη της Ελιάς».

Ο ηθοποιός δίνει μεγάλη σημασία στην ιδιωτικότητα, ειδικά όταν αφορά την κόρη του, και ενοχλείται όταν παραβιάζονται τα όρια.

Ο Μαρτίδης μίλησε για τη φιλοσοφία του ως πατέρας, τονίζοντας την αγάπη και την ειλικρίνεια, ακόμα και μετά από χωρισμό.

Στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, ο Αλέξανδρος Μαρτίδης περιλαμβάνει τη δημιουργία δικής του επιχείρησης στον χώρο της εστίασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αλέξανδρος Μαρτίδης, ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της νέας γενιάς, βρέθηκε στην παρέα του «Spill the Tea» και του Ανδρέα Ζωίτσα, ξεδιπλώνοντας μια διαδρομή γεμάτη εκπλήξεις. Από τα πρώτα βήματα ως κομπάρσος μέχρι την τεράστια επιτυχία του ρόλου του Κουράκου στη «Γη της Ελιάς», ο ηθοποιός παραμένει προσγειωμένος, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει θερμά τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

«Ήταν ένα όνειρο για μένα, ιδίως η πρώτη φορά που είχα έρθει στην Αθήνα για γύρισμα. Είχα πάθει το πρώτο σοκ, γιατί έλεγαν όλοι “ρε φίλε, τον αγαπάνε πολύ τον Κουράκο στην Ελλάδα”. Και πάω στο πρώτο γύρισμα, τότε ήταν ο πρώτος μου γάμος με την Ιουλία, και ήταν η πρώτη φορά που άρχισα να βλέπω τον κόσμο να έρχεται να βγάλει φωτογραφίες και ήμουν κάπως… Όπα! Δηλαδή στην Κύπρο δεν ήταν έτσι».

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Η ιστορία του Αλέξανδρου στον χώρο της τηλεόρασης μοιάζει με σενάριο ταινίας. Όπως αποκάλυψε, δεν είχε αρχικά καμία σχέση με το θέατρο, ενώ η πρώτη του εμπειρία ήρθε εντελώς τυχαία, όταν δούλευε ως security. Μάλιστα, η μοίρα είχε ένα απρόοπτο σχέδιο για εκείνον λίγες μέρες πριν το πρώτο του γύρισμα: «Δούλευα νύχτα σε ένα μαγαζί security και με είδε μια κοπέλα που έγραφε σενάρια. Μου είπε “θέλεις να πας να κάνεις;”; Της λέω “δεν είμαι ηθοποιός”. Μου λέει “δεν θα έχεις πολλές ατάκες”. Και πήγα, θυμάμαι, δύο μέρες πριν πάω έσπασα και το πόδι μου με τη μηχανή. Δεν τους είπα “δεν πάω”. Πήγα με τον γύψο, μαύρη κάλτσα και τους λέω εντάξει, δεν μπορώ να το κρύψω».

Προσωπική ζωή και η σημασία της ιδιωτικότητας

Όταν η κουβέντα στράφηκε στην έκθεση της προσωπικής του ζωής, ο Αλέξανδρος ήταν απόλυτος: επιθυμεί τον σεβασμό στα όρια που θέτει, ειδικά όταν σε αυτά εμπλέκονται άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος. Για τον ίδιο, η εμπιστοσύνη είναι το παν και δεν διστάζει να εκφράσει την ενόχλησή του όταν παραβιάζονται τα όρια της δεοντολογίας: «Όταν δίνω εγώ το ελεύθερο να συζητήσεις κάτι που αφορά εμένα, είμαι οκ. Όταν παίρνεις κάτι χωρίς να με ρωτήσεις και το ανεβάζεις ενώ με ξέρεις σε προσωπικό επίπεδο, αυτό με ενοχλεί. Σήκωσε το τηλέφωνο και ρώτησέ με. Θα σου πω “όχι, δεν μπορεί”. Άμα μου το κάνεις ενώ με ξέρεις, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Επίσης, έχω ένα παιδί, άρα είναι πολύ άσχημο για ένα παιδί να βλέπει διάφορα άρθρα. Προσέχω και λίγο εγώ, και με προσέχουν και οι συνεργάτες μου».

Η σχέση με την κόρη του και ο ρόλος του ως πατέρα

Ο Αλέξανδρος έγινε πατέρας σε νεαρή ηλικία, στα 23 του, και μίλησε με συγκινητική ειλικρίνεια για το πώς διαχειρίστηκε τον χωρισμό και την επικοινωνία με την κόρη του. Με αφορμή μια ιστορία από την παιδική της ηλικία, εξήγησε τη φιλοσοφία του για την αγάπη και την ειλικρίνεια μεταξύ γονέα και παιδιού: «Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον αφήσεις για να είναι ευτυχισμένος. Όταν εσύ δεν μπορείς να τον κάνεις να είναι ευτυχισμένος, πρέπει να τον αφήσεις να τραβήξει τον δρόμο του. Της είπα “τη μαμά θα την αγαπάω πάντα, γιατί μου χάρισε το πιο όμορφο δώρο, εσένα”. Αυτό που της λέω κάθε φορά είναι ότι ό,τι σου λέω, δεν το λέω ούτε για να σου δείξω ότι είμαι μεγαλύτερος, ούτε για να σου κάνω τον έξυπνο. Στο λέω μόνο γιατί σ’ αγαπάω και θέλω να προσέχεις».

Τα επόμενα επαγγελματικά βήματα

Κοιτάζοντας το μέλλον, ο ηθοποιός δεν επαναπαύεται. Πέρα από τα γυρίσματα για τις «Μπλε Ώρες» και τις θεατρικές παραστάσεις στο έργο «Πετάει, πετάει», ο Αλέξανδρος Μαρτίδης σχεδιάζει να ανοίξει τα φτερά του και στον επιχειρηματικό κόσμο, δείχνοντας πως έχει πολλά ακόμα να προσφέρει: «Θέλω να κάνω και μια επιχείρηση δική μου σιγά-σιγά, οπότε δίνω και λίγο βάση σε αυτό. Στο κομμάτι της εστίασης. Παραγωγή υπάρχει, η οποία άμα γίνει κάτι, θα γίνει τώρα το χειμώνα».