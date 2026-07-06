Η Τζένη Γεωργιάδη στο Talk to Mad: «Δεν πίστευα ότι ο Στέφανος Κορκολής θα με πιστέψει και θα μου δώσει τραγούδια δικά του»

Με μια ματιά Η Τζένη Γεωργιάδη μίλησε για τη μουσική της πορεία, την αγάπη της για την παράδοση και το νέο της τραγούδι «Θησαυρός».

Το νέο της άλμπουμ θα παντρεύει μοντέρνο ήχο με ελληνική παράδοση, αντλώντας έμπνευση από την καταγωγή της από την Τήνο.

Η εμπειρία της Eurovision της έδωσε εφόδια και την έκανε να πιστεύει σε καθαρά ελληνικούς στίχους, δηλώνοντας ανοιχτή σε νέα προσπάθεια.

Συνεργασίες με Στέφανο Κορκολή και Βασίλη Δήμα της δίδαξαν τη σημασία της προσήλωσης στον χαρακτήρα και τη δουλειά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Τζένη Γεωργιάδη, μία από τις πιο υποσχόμενες και ταλαντούχες παρουσίες της νέας γενιάς, βρέθηκε στο στούντιο του MAD TV και την εκπομπή «Talk to MAD». Σε μια άκρως αποκαλυπτική συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για τα νέα της επαγγελματικά βήματα, τη βαθιά αγάπη της για την παράδοση και τις συνεργασίες που έχουν σημαδέψει τη μέχρι τώρα πορεία της.

Με φρέσκια διάθεση και τον νέο της καλοκαιρινό «Θησαυρό» να πρωταγωνιστεί, η Τζένη αποκάλυψε πως η μουσική ήταν πάντα το καταφύγιό της. Από τα παιδικά της χρόνια στην Τήνο, όπου έστηνε αυτοσχέδιες συναυλίες με τα παιδιά του χωριού, μέχρι το σήμερα, έχει καταφέρει να χαράξει μια πορεία με σταθερά βήματα, επιλέγοντας πάντα τραγούδια που εκφράζουν την προσωπικότητά της και το ιδιαίτερο μουσικό της στίγμα.

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Ο «Θησαυρός» και η αγάπη για το νησιώτικο στοιχείο

Το νέο της κομμάτι «Θησαυρός» αποτελεί τον προπομπό ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, παντρεύοντας τον μοντέρνο ήχο με την ελληνική παράδοση. Η Τζένη, έχοντας καταγωγή από την Τήνο, επιλέγει συνειδητά να βάζει το «χρώμα» του τόπου της στη μουσική της, δημιουργώντας κομμάτια που μυρίζουν καλοκαίρι και Ελλάδα: «Ο “Θησαυρός” ήταν ένα τραγούδι που ήθελα να είναι καλοκαιρινό και χαρούμενο. Επειδή έχω καταγωγή από την Τήνο, μου αρέσει να βάζω το νησιώτικο στοιχείο μέσα στη δουλειά μου. Είχαμε ξεκινήσει με το “Γεια μας” που πήγε και για Eurovision, θέλοντας να βγάλουμε κάτι νησιώτικο με λέξεις που τις ξέρει και ο ξένος κόσμος, όπως το “όπα” και το “γεια μας”. Έτσι αρχίσανε και βγήκανε μετά και τα επόμενα τραγούδια».

Η εμπειρία της Eurovision

Η συμμετοχή της στο «Sing for Greece» μπορεί να μην την οδήγησε στη μεγάλη σκηνή της Eurovision, αλλά ήταν μια εμπειρία που της έδωσε πολλά εφόδια. Η Τζένη δεν δίστασε να υποστηρίξει έναν καθαρά ελληνικό στίχο, κάτι που πολλοί καλλιτέχνες σήμερα φοβούνται, και δηλώνει ανοιχτή σε μια νέα προσπάθεια στο μέλλον: «Το πίστευα το τραγούδι, έπρεπε να είναι καθαρά ελληνικό. Δεν βάζαμε αγγλικά, αλλά κάποιες λέξεις που τις ξέρουνε οι ξένοι. Απογοητεύτηκα γιατί το πίστευα, αλλά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για τους νέους ανθρώπους για να τους γνωρίσει ένα μεγαλύτερο κοινό. Αν τύχαινε κάποιο τραγούδι και πω “α, αυτό θα μπορούσε να είναι για Eurovision”, ναι, θα το ξαναδοκίμαζα».

Οι μεγάλες συνεργασίες και τα μαθήματα των «μεγάλων»

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Τζένη έχει συνεργαστεί με ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής, όπως ο Στέφανος Κορκολής και ο Βασίλης Δήμας. Η ίδια παραδέχεται ότι η συναναστροφή με τέτοιους καλλιτέχνες της έχει δώσει το σημαντικότερο μάθημα: την προσήλωση στον χαρακτήρα και τη δουλειά: «Δεν πίστευα ότι ο Στέφανος Κορκολής θα με πιστέψει και θα μου δώσει τραγούδια δικά του. Η συμβουλή που κρατάω από όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι να μην αλλάξω, να έχω τον χαρακτήρα μου. Είμαι των ήπιων τόνων και αυτό τους αρέσει. Και φυσικά, να είμαι πάντα προετοιμασμένη. Δεν θα πάω απλά να το πω. Θα το έχω μελετήσει πριν το τραγούδι και μετά θα πάω στο στούντιο να το γράψω».

Η πρόκληση των social media και η διαχείριση της ανασφάλειας

Σε έναν χώρο όπου η εικόνα και η διαρκής παρουσία στα social media είναι επιβεβλημένες, η Τζένη Γεωργιάδη δεν κρύβει τις δυσκολίες της. Ωστόσο, αναγνωρίζει τη δυναμική των μέσων και τον ρόλο που παίζει το viral στην καριέρα ενός καλλιτέχνη σήμερα: «Είναι τρέξιμο, είναι άγχος. Πρέπει να έχεις επικοινωνία με τον κόσμο, να κάνεις PR, να κυνηγάς live. Υπάρχουμε πολλοί πλέον και είναι πιο δύσκολο. Τα social media βοηθούν πολύ, προσπαθώ να τα χρησιμοποιώ, αλλά δεν μπορώ να ανεβάζω κάθε μέρα. Το viral είναι κάτι που με στρεσάρει γιατί ξέρω πως από αυτό μπορεί να εξαρτηθεί η επόμενη δουλειά μου».

Τα όνειρα για το μέλλον και το «manifest» για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

Κλείνοντας την κουβέντα, η Τζένη μίλησε για τα μελλοντικά της πλάνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας-ντουέτο στο επερχόμενο άλμπουμ της. Παράλληλα, εξέφρασε τη βαθιά της επιθυμία να συνεργαστεί με έναν καλλιτέχνη που υπήρξε είδωλο για τη γενιά της: τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. «Μικρή θαύμαζα τον Χατζηγιάννη πολύ και θα μου άρεσε έστω και ένα τραγούδι να μου έδινε. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μας έχουμε μεγαλώσει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι μεγάλο όνειρο και η Eurovision, αλλά τώρα το μυαλό μου είναι στο άλμπουμ, το οποίο έχει νησιώτικα, έχει μπαλάντες, έχει πολλά πράγματα που ανυπομονώ να μοιραστώ με τον κόσμο».

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