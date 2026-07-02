Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στο Talk to Mad: «Η τηλεόραση του 2026 δεν είναι πια τόσο ποθητή για τους νέους»

Με μια ματιά Η τηλεόραση του 2026 δεν είναι πια τόσο ποθητή για τους νέους.

Ο Αρτσίτας κουράστηκε από την τοξικότητα και τη λασπολογία στην τηλεόραση.

Δεν υπάρχει κόντρα μεταξύ YouTube και τηλεόρασης, οι επιτυχημένοι YouTubers δεν θέλουν πια στην τηλεόραση.

Ο Αρτσίτας θέλει να πάρει συνέντευξη από την Άννα Βίσση για την ανθρώπινη πλευρά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας βρέθηκε στον καναπέ του Talk to Mad και της Αθηνάς Κλήμη για μια συζήτηση που τα είχε όλα: από το «παρασκήνιο» της τηλεόρασης και τα reality, μέχρι την ειλικρινή κριτική για το μέλλον του infotainment και την ανάγκη για φρέσκιες ιδέες. Με το γνωστό του δυναμισμό και την ετοιμότητα που τον διακρίνει, ο Κωνσταντίνος απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν τη φετινή σεζόν, παραμένοντας σταθερά προσγειωμένος και ενημερωμένος.

Σχολιάζοντας την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, ο Αρτσίτας εξέφρασε την κούρασή του από το μοντέλο της τοξικότητας που συχνά επιβάλλεται για χάρη της τηλεθέασης. «Βλέπω μια κριτική επιτροπή που δεν έχει τοξικότητα. Με έχει κουράσει αυτό. Αυτό που πιστεύουμε στην τηλεόραση ότι πρέπει να τσακωθείς για να πουλήσει», τόνισε, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος έχει κουραστεί από το «τουρλομπούκι» των πρωινών εκπομπών όπου η ενημέρωση και η ψυχαγωγία μπλέκονται με τρόπο που μπερδεύει τον τηλεθεατή. Αν ήταν ο ίδιος διευθυντής προγράμματος, θα επένδυε σε πιο καθαρές γραμμές και φρέσκα concepts, όπως το reality «The Circle», που βασίζεται στην επικοινωνία και τη στρατηγική χωρίς να αναλώνεται σε άσκοπες εντάσεις.

O Γιώργος Ντάβος στο Talk to Mad: «Θα ήθελα να πολύ να κάνω collab με την Θεοπούλα»

Η στάση απέναντι στη λασπολογία και τα social media

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της συνέντευξης ήταν η υπεράσπιση του συνεργάτη του, Λάμπρου Κωνσταντάρα, απέναντι στα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν. «Εμένα με σόκαρε όταν το είδα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω από πότε κρίνουμε συμπεριφορές επαγγελματιών δημόσια στην τηλεόραση. Όλο το υπόλοιπο μετά είναι λάσπη, είναι λασπολογία», είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε κριτική που δεν βασίζεται σε συγκεκριμένα επιχειρήματα. Όσον αφορά τη δική του σχέση με τα social media, ο ίδιος έχει μάθει να αποστασιοποιείται: «Στην αρχή στο Twitter όταν διάβαζα αρνητικά σχόλια, ναι, με πείραζε. Πλέον όχι. Γελάω. Δεν με επηρεάζει, δεν με νοιάζει».

YouTube vs Τηλεόραση: Μια κόντρα που δεν υφίσταται

Με την εμπειρία του και στους δύο χώρους, ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας κατέρριψε τον μύθο της σύγκρουσης μεταξύ των δύο μέσων. «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η κόντρα που νομίζουμε. Επίσης, πιστεύω πια ότι ο κόσμος που είναι πολύ επιτυχημένος στα social και στο YouTube δεν θέλει να μπει στην τηλεόραση πια», εξήγησε. Για τον ίδιο, το μέλλον της τηλεόρασης προβλέπεται «δραματικό» με την έννοια της αναδιάρθρωσης, καθώς οι ζώνες μειώνονται, τα budget στενεύουν και η ανάγκη για ουσιαστικό περιεχόμενο γίνεται επιτακτική. Ο ίδιος επιλέγει να «χτίζει» την παρουσία του μέσα από το YouTube, προσφέροντας πληροφορία και ρεπορτάζ με έναν τρόπο που ταιριάζει στη νέα εποχή.

Τα «κρυφά» ταλέντα και το όνειρο για μια συνέντευξη με την Άννα Βίσση

Κλείνοντας την κουβέντα, ο Κωνσταντίνος μοιράστηκε τις πιο προσωπικές του πτυχές. Αποκάλυψε ότι διαθέτει μια ιδιαίτερη «διορατικότητα» με τους φίλους του, «μπορώ να δω κάπως μπροστά, δεν είναι μεταφυσικό, αλλά πέφτω μέσα», ενώ δήλωσε πως ο μεγαλύτερος φόβος του είναι η απώλεια, ειδικά των αγαπημένων του κατοικιδίων. Όσο για τον καλλιτέχνη που θα ήθελε διακαώς να πάρει συνέντευξη, η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Θα επέλεγα την Άννα Βίσση. Γιατί μέσα στα πενηνταπέντε χρόνια πορείας της, έχει να σου πει κάτι σίγουρα που δεν το έχεις ακούσει. Θα ήθελα πολύ να δω την ανθρώπινη πλευρά της».

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας απέδειξε για άλλη μια φορά πως η δημοσιογραφία απαιτεί πάθος, διάβασμα και, κυρίως, την ικανότητα να παραμένεις ο εαυτός σου σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει.