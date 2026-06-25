Talk to MAD: Οι διοργανωτές του Techno Yoga Greece αποκαλύπτουν τα πάντα για το φεστιβάλ της χρονιάς

Με μια ματιά Το Techno Yoga Greece διεξάγεται 10-12 Ιουλίου στην Κύμη Ευβοίας, συνδυάζοντας yoga και ηλεκτρονική μουσική.

Το φεστιβάλ ξεκινά με χαλαρούς ρυθμούς yoga και ανεβάζει ένταση με την ηλεκτρονική μουσική όσο προχωρά η μέρα.

Απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα, από αρχάριους έως προχωρημένους, προσφέροντας εξερεύνηση διαφόρων ειδών yoga.

Το φετινό φεστιβάλ περιλαμβάνει διεθνή DJ, ενώ έχουν προγραμματιστεί και μελλοντικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα αποκτά μια νέα διάσταση, καθώς το Techno Yoga Greece επιστρέφει δυναμικά, υποσχόμενο μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό Platanos Hof στην Κύμη Ευβοίας μετατρέπεται στον απόλυτο προορισμό για όσους αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στη δυναμική άσκηση και τους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ, Μάρκος Νταΐτσης (co-founder & DJ) και Στέλλα Αγγελακοπούλου (co-founder & yoga instructor), βρέθηκαν στον καναπέ του Talk to MAD και μίλησαν για το «τολμηρό» αυτό project που κερδίζει όλο και περισσότερους θαυμαστές.

Η γέννηση του φεστιβάλ δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας μελέτης μάρκετινγκ, αλλά μιας δημιουργικής ανάγκης του ζευγαριού να ενώσει τις δυνάμεις του. Όπως εξήγησαν οι ίδιοι: «Εγώ είμαι δασκάλα yoga και ο Μάρκος είναι DJ. Έτσι λοιπόν λέμε γιατί όχι; Ο Μάρκος παίζει ηλεκτρονική μουσική. Εγώ τα μαθήματά μου τα κάνω λίγο πιο δυναμικά… Είναι η αρχή της σχέσης μας και θέλαμε κάτι να κάνουμε να το συνδυάσουμε και επαγγελματικά». Η επιτυχία του πρώτου διήμερου event στην Εύβοια επιβεβαίωσε πως το κοινό ήταν έτοιμο να αγκαλιάσει αυτή την καινοτόμο προσέγγιση στο wellness.

Στο Talk To MAD με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Lil Konni

Καταρρίπτοντας τους μύθους για τη Yoga και την Techno

Μια από τις συχνότερες ερωτήσεις που δέχονται οι διοργανωτές είναι πώς μπορεί να συνδυαστεί η «βαριά» techno με την ηρεμία της yoga. Η Στέλλα και ο Μάρκος ξεκαθαρίζουν πως πρόκειται για μια δυναμική συνύπαρξη: «Σίγουρα τα αρχικά μαθήματα ξεκινάνε πολύ πιο χαλαρά, με πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο ambient δηλαδή πιο slow tempo… και όσο πάει και βραδιάζει το event και πάει πιο αργά η ώρα, ανεβαίνουν οι ρυθμοί». Παρά την αρχική παρανόηση του κόσμου ότι πρόκειται για κάτι «πολύ βαρύ», το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους, από αρχάριους μέχρι προχωρημένους, προσφέροντας έναν ασφαλή χώρο για εξερεύνηση διαφόρων ειδών yoga, όπως Hatha, Tantra και Dynamic.

Η μαγεία της φύσης και η εμπειρία του Platanos Hof

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς η Κύμη αποτελεί τόπο καταγωγής της Στέλλας. Το Platanos Hof προσφέρει το ιδανικό φυσικό σκηνικό για αποσύνδεση από την καθημερινότητα της πόλης: «Είναι φανταστικά, έχει απίστευτη φύση. Πλατάνια, το ποτάμι, περπατάς σε ένα μονοπατάκι… Είναι σαν μια κατασκήνωση. Έχει τουαλέτες, είναι όλα οργανωμένα κανονικά και πολύ χαλαρά». Πρόκειται για μια ολιστική εμπειρία που συνδυάζει τη διαμονή στη φύση με δραστηριότητες όπως πεζοπορία και δράσεις καθαρισμού του περιβάλλοντος, τονίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του event.

Το διεθνές line-up και τα μελλοντικά σχέδια

Το φετινό φεστιβάλ ανεβάζει τον πήχη, υποδεχόμενο τη διεθνούς φήμης DJ Katie Kay από το Βερολίνο, η οποία αναμένεται να δώσει το δικό της στίγμα στα decks. Όσο για τη συνέχεια, οι διοργανωτές δεν σταματούν εδώ: «Έχουμε στις 5 Σεπτεμβρίου το πάρκο Τρίτση… μετά έχουμε 12 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά Θεσσαλονίκη και ανυπομονούμε πάρα πολύ να πάμε στα βόρεια».

Για όσους επιθυμούν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας Go Out, με τους διοργανωτές να υπενθυμίζουν πως οι θέσεις είναι περιορισμένες και τα early bird εισιτήρια διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το MAD και το MAD Radio 106.2 στηρίζουν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, ως επίσημοι χορηγοί επικοινωνίας.