Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποκάλυψε με ποιον star του Hollywood θέλει να συνεργαστεί στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης βρέθηκε στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» και μίλησε για την επιτυχία του «Γιατί ρε πατέρα;» και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα

Με μια ματιά Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης θέλει να συνεργαστεί με τον Leonardo DiCaprio.

Προτιμά ξενοδοχεία από κάμπινγκ και φοράει μακριά παντελόνια ακόμα και το καλοκαίρι.

Η εμπιστοσύνη στον σκηνοθέτη είναι πιο σημαντική από το σενάριο για τις συνεργασίες του.

Θα ήθελε να ανοίξει πιτσαρία αν δεν ήταν ηθοποιός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο του «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» είχε χιούμορ, αυθορμητισμό και πολλές αποκαλύψεις, με τους Ανδρέα Ζωίτσα και Αθηνά Κλήμη να υποδέχονται τον αγαπημένο ηθοποιό Μιχάλη Μιχαλακίδη. Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς «Γιατί ρε πατέρα;» μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, τη συνεργασία του με το Netflix, το θέατρο, αλλά και τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. Φυσικά, δεν έλειψε και το καθιερωμένο challenge της εκπομπής, το οποίο χάρισε μερικές από τις πιο απολαυστικές στιγμές του επεισοδίου. Οι απαντήσεις του απέδειξαν ότι διαθέτει όχι μόνο ταλέντο, αλλά και πολύ χιούμορ.

Λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, η Ευτυχία Χαραλαμπάκη επέστρεψε με το Manda Agenda Summer Edition, προτείνοντας ξεχωριστές ιδέες για όσους περνούν τον Αύγουστο στην Αθήνα. Από kayak στο Σούνιο την ώρα του ηλιοβασιλέματος μέχρι βραδινή αστροπαρατήρηση στον λόφο του Φιλοπάππου, οι παρουσιάσεις συνοδεύτηκαν από αστεία σχόλια και πειράγματα ανάμεσα στους παρουσιαστές. Η χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό, βάζοντας το κοινό στο απόλυτο summer mood.

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Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Μιχαλακίδης χάρισε μία από τις πιο απολαυστικές συνεντεύξεις της σεζόν. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία του «Γιατί ρε πατέρα;», τη συνεργασία του με το Netflix, το θέατρο, τους ανθρώπους που εμπιστεύεται, αλλά και για τη ζωή του μακριά από τις κάμερες. Ανάμεσα στις σοβαρές κουβέντες δεν έλειψαν το χιούμορ, οι αυθόρμητες ατάκες και οι… καλοκαιρινές εξομολογήσεις.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τις επαγγελματικές του επιτυχίες, όμως πολύ γρήγορα πέρασε στο πιο fun κομμάτι της εκπομπής, το Summer Confessions. Εκεί ο Μιχάλης Μιχαλακίδης απάντησε αυθόρμητα σε γρήγορες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας μικρές άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς του. Όπως είπε, δεν θα πήγαινε ποτέ διακοπές με έναν αγενή άνθρωπο, ενώ παραδέχτηκε πως η… ζέστη είναι ο μεγαλύτερος καλοκαιρινός του εφιάλτης. Δεν έκρυψε επίσης ότι προτιμά ξενοδοχεία από το κάμπινγκ και πως ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι συνηθίζει να φορά μακριά παντελόνια.

Στη διάρκεια του παιχνιδιού αποκάλυψε πως, αν μπορούσε να συνεργαστεί με έναν ηθοποιό του Hollywood, αυτός θα ήταν ο Leonardo DiCaprio, ενώ αν η ζωή του γινόταν ταινία, θα ήθελε να τον υποδυθεί ο Χρήστος Λούλης. Όταν ρωτήθηκε ποιος συμπρωταγωνιστής από το «Γιατί ρε πατέρα;» θα ήταν ιδανικός για διακοπές, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη ο Κωνσταντίνος Λιάρος, λέγοντας πως έχουν κοινά ενδιαφέροντα και έχουν έρθει πολύ κοντά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του για τις επαγγελματικές επιλογές του. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως υπάρχουν συνεργασίες στις οποίες λέει «ναι» πριν ακόμη διαβάσει ολόκληρο το σενάριο, αρκεί να εμπιστεύεται τον σκηνοθέτη ή τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τη δουλειά. Για εκείνον, η σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες είναι πολλές φορές πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο.

Μιλώντας για τα επόμενα σχέδιά του, αναφέρθηκε στη νέα θεατρική παραγωγή του «Μάκβεθ», που σκηνοθετεί η Κατερίνα Ευαγγελάτου, με την οποία συνεργάζεται ξανά. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια συνεργασία που τον γεμίζει χαρά και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επαγγελματικά βήματα της χρονιάς, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη σκηνοθέτρια και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η κουβέντα δεν έμεινε μόνο στη δουλειά. Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης μίλησε και για τις φιλίες στον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας πως, παρότι οι συνεργασίες αλλάζουν συνεχώς, μπορούν να δημιουργηθούν πραγματικοί δεσμοί. Παραδέχτηκε μάλιστα πως όσο μεγαλώνει θεωρεί πιο δύσκολο να κάνει νέους φίλους, όμως η ζωή έχει καταφέρει αρκετές φορές να τον διαψεύσει.

Με χιούμορ αποκάλυψε ακόμη ότι, αν δεν ήταν ηθοποιός, θα ήθελε να ανοίξει… πιτσαρία, καθώς, όπως είπε αστειευόμενος, μετά το τέλος κάθε συνεργασίας περνά από το μυαλό του αυτή η ιδέα. Δεν δίστασε επίσης να μοιραστεί ένα πρόσφατο καλοκαιρινό του… άγχος, αναφέροντας ότι οι συνεχόμενες κλήσεις που δέχθηκε για παράβαση στάθμευσης ήταν ίσως η πιο άβολη εμπειρία των τελευταίων εβδομάδων.

Το επεισόδιο έκλεισε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τον ηθοποιό να ευχαριστεί τους παρουσιαστές για τη φιλοξενία και να τους εύχεται καλή συνέχεια στην εκπομπή. Με ειλικρίνεια, χιούμορ και πολλές αυθόρμητες ατάκες, ο Μιχάλης Μιχαλακίδης απέδειξε γιατί αποτελεί έναν από τους πιο συμπαθείς ηθοποιούς της γενιάς του, χαρίζοντας στους τηλεθεατές μια συνέντευξη γεμάτη ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις και πολλές καλοκαιρινές στιγμές.

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